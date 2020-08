Tripletta da record per Arp

Jann-Fiete Arp ha stabilito il nuovo record per la tripletta più veloce ai Campionati Europei UEFA Under 17 in occasione del successo 5-0 della Germania contro la Bosnia-Erzegovina alla seconda giornata. Il giocatore tedesco ha realizzato tre gol in 13 minuti.

La squadra di Christian Wück era già in vantaggio 2-0 quando l'attaccante dell'Amburgo è salito in cattedra, realizzando tre gol al 50', 51' e 62'. a Kostrena.

Arp ha così battuto il precedente primato, che era stato stabilito da Morten Rasmussen nel 2002 con tre reti in 14 minuti. Rasmussen avrebbe poi segnato addirittura cinque gol in 21 minuti in quel successo 6-0 contro la Finlandia. Complessivamente, le triplette alle fasi finali di EURO U17 sono state 16.

Le triplette più veloci nelle fasi finali di EURO U17

13 minuti: Jann-Fiete Arp, Germania - Bosnia-Erzegovina 5-0, 4 maggio 2017

14 minuti: Morten Rasmussen, Danimarca - Finlandia 6-0, 29 aprile 2002

16 minuti: Marc Pedraza, Spagna - Irlanda del Nord 4-1, 9 maggio 2004

17 minuti: Sebastian Westerhoff, Germania - Ungheria 6-2, 30 aprile 2002

Maggior numero di gol segnati da un giocatore in una singola gara nelle fasi finali di EURO U17

5 Morten Rasmussen, Danimarca - Finlandia 6-0, 29 aprile 2002

4 David Rodríguez, Spagna - Austria 5-2, 14 maggio 2003