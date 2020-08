Semifinali: Turchia - Inghilterra, Spagna - Germania

Martedì

Turchia - Inghilterra – 17:45, Zapresic, diretta su Eurosport 1



Turchia (seconda classificata Gruppo A)

Quarti di finale: 1-0 contro l'Ungheria

Capocannoniere in Croazia: Malik Karaahmet 3

Miglior piazzamento a EURO Under 17: campione 2005

Mehmet Hacioğlu, Ct

Avevo quattro favorite prima del torneo e una era l'Inghilterra. È una squadra forte fisicamente e tatticamente. Non abbiamo un piano particolare, ma giocheremo in modo un po' diverso.

La Turchia festeggia la qualificazione ai mondiali Under 17 ©Sportsfile

Siamo contenti di aver raggiunto l'obiettivo [la qualificazione ai mondiali Under 17], ma non sono soddisfatto della gara contro l'Ungheria. A causa dell'età, i ragazzi non hanno saputo reggere lo stress e non hanno giocato come volevamo.

• Quello attuale è il miglior risultato della Turchia agli Europei Under 17 dopo il trionfo nel 2005 con giocatori come Nuri Şahin, Caner Erkin e Volkan Babacan. I turchi hanno raggiunto le semifinali anche nel 2008 e nel 2010, quando il torneo era a otto squadre.

Inghilterra (vincitrice Gruppo D)

Quarti di finale: 1-0 contro la Repubblica d'Irlanda

Capocannoniere in Croazia: Jadon Sancho 4

Miglior piazzamento a EURO Under 17: campione 2010, 2014

©Sportsfile

Steve Cooper, Ct

Sappiamo qualcosa della Turchia, ma penseremo soprattutto a noi. Conosciamo bene tutti i giocatori, quindi il nostro approccio sarà esattamente lo stesso. Siamo pronti. Avendo vinto 10 partite consecutive [in questa edizione], per di più in questo modo, i giocatori meritano un applauso.

• Cooper ha schierato lo stesso undici titolare in tutte e quattro le partite in Croazia. L'Inghilterra non subisce un gol dall'8' della prima gara contro la Norvegia (3-1).

Spagna - Germania – 20:30, Varazdin, diretta su Eurosport 1



Spagna (vincitrice Gruppo A)

Quarti di finale: 3-1 contro la Francia

Capocannoniere in Croazia: Abel Ruiz 4

Miglior piazzamento a EURO Under 17: campione 2007, 2008

Abel Ruiz ha segnato quattro gol anche nel 2016 a Baku ©Sportsfile

Santi Denia, Ct

La Germania è la squadra che attacca di più, non solo in questo torneo ma anche negli ultimi anni. Finora ha segnato 17 gol [in quattro partite] ed è forte in tutti i reparti. Speriamo di poterla fermare, ma i numeri parlano chiaro.

Cercheremo di difendere compatti, ma Arp è circondato da grandi giocatori: il No18 [John Yeboah], il No10 [Elias Abouchabaka] e il No6 [Noah Awuku].

• Il capitano spagnolo Abel Ruiz, che venerdì ha eguagliato il record di gol alla fase finale dell'europeo Under 17 (8) insieme al francese Amine Gouiri, diventerà il capocannoniere di tutti i tempi (qualificazioni incluse) con un'altra rete. L'attaccante del Barcellona è a pari merito con il portoghese José Gomes a quota 16.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda il pareggio di Abel Ruiz nella semifinale del 2016 contro la Germania

Germania (vincitrice Gruppo C)

Quarti di finale: 2-1 contro Olanda

Capocannoniere in Croazia: Jann-Fiete Arp 7

Miglior risultato a EURO Under 17: campione 2009

©Sportsfile

Christian Wück, Ct

La Spagna ha singoli molto bravi. È una squadra forte e veloce, quindi dovremo giocare bene per tutta la gara e non per un solo tempo [come contro l'Olanda]. Siamo stati fortunati, perché nel primo tempo l'Olanda ha giocato meglio.

Abbiamo due giocatori [Dominik Becker e Alexander Nitzl] che possono sostituire Jan Boller al centro della difesa. È un peccato che sia squalificato per la semifinale.

Squalificato: Jan Boller

• Qualificata direttamente alla fase elite, la Germania ha vinto sette partite su sette in questa edizione dei Campionati Europei Under 17 UEFA.