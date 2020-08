Under 17 - La finale Under 17 minuto per minuto - Notizie

La finale Under 17 minuto per minuto

Intro articolo L'Inghilterra sembrava aver messo le mani sul titolo europeo Under 17, poi è arrivato il pareggio spagnolo al sesto minuto di recupero. UEFA.com racconta come è andata la finale di Varazdin. Contenuti top media La finale Under 17 minuto per minuto ©Sportsfile Corpo articolo