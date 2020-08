Sorteggio qualificazioni Under 17 2018/19

Sorteggio turno di qualificazione

Gruppo 1 (27 settembre-3 ottobre): Olanda, Svezia*, Montenegro, Liechtenstein

Gruppo 2 (10-16 ottobre): Bosnia-Erzegovina*, Ucraina, Islanda, Gibilterra

Gruppo 3 (24-30 ottobre): Austria, Slovenia*, Bulgaria, Malta

Gruppo 4 (20-26 ottobre): Spagna, Israele, Isole Faroe, ERJ Macedonia*

Gruppo 5 (26 ottobre-1 novembre): Scozia, Svizzera, Cipro*, Kosovo

Davide Bettella riceve il trofeo Respect Fair Play dal presidente UEFA Aleksander Čeferin ©Sportsfile

Gruppo 6 (24-30 ottobre): Russia, Danimarca*, Georgia, Estonia

Gruppo 7 (25-31 ottobre): Francia, Polonia*, Finlandia, Lussemburgo

Gruppo 8 (23-29 ottobre): Repubblica Ceca, Norvegia, Azerbaigian, Albania*

Gruppo 9 (30 settembre-6 ottobre): Serbia, Ungheria*, Romania, Lituania

Gruppo 10 (24-30 ottobre): Turchia*, Slovacchia, Irlanda del Nord, San Marino

Gruppo 11 (10-16 ottobre): Portogallo*, Galles, Bielorussia, Kazakistan

Gruppo 12 (25-31 ottobre): Belgio, Grecia, Lettonia, Moldavia*

Gruppo 13 (27 ottobre-2 novembre): Italia, Croazia*, Armenia, Andorra

*Nazioni ospitanti

09:00, 6 dicembre, Nyon

In totale, 15 nazioni affiancheranno l'Irlanda padrona di casa a maggio 2019. Le teste di serie Inghilterra e Germania sono qualificate di diritto al turno elite, mentre le partecipanti al sorteggio saranno divise in quattro fasce da 13 squadre in base al loro coefficiente.

In tutto saranno formati 13 gironi, ciascuno contenente una squadra per fascia. La nazione ospitante verrà designata dopo il sorteggio e gli incontri si disputeranno il prossimo autunno entro il 20 novembre 2018. Le prime due classificate di ogni girone e le quattro terze con i migliori risultati contro la coppia di testa raggiungeranno Inghilterra e Germania al turno elite a marzo 2019.

Dopo il turno elite, le otto vincitrici dei gironi e le sette seconde con i migliori risultati contro la prima e la terza nel girone raggiungeranno l'Irlanda alla fase finale.

FASCE DEL SORTEGGIO

Fascia A: Spagna*, Olanda, Portogallo, Francia, Scozia, Italia, Russia*, Belgio, Austria, Turchia, Serbia*, Bosnia-Erzegovina*, Repubblica Ceca

Fascia B: Polonia, Croazia, Svezia, Ucraina, Grecia, Svizzera, Israele, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Norvegia, Galles, Danimarca

Fascia C: Islanda, Georgia, Azerbaigian, Bielorussia, Romania, Cipro, Finlandia, Bulgaria, Lettonia, Isole Faroe, Irlanda del Nord, Montenegro, Armenia

Fascia D: Albania, ERJ Macedonia, Estonia, Malta, Lituania, Moldavia, Lussemburgo, Kazakistan, Liechtenstein, San Marino, Gibilterra*, Andorra, Kosovo*

*Come deciso dal Comitato Esecutivo UEFA e dal Panel Emergenze UEFA, le seguenti squadre non possono essere sorteggiate contro: Russia e Ucraina, Spagna e Gibilterra, Serbia e Kosovo, Bosnia-Erzegovina e Kosovo.

Qualificate direttamente al turno elite: Inghilterra, Germania

Qualificata direttamente alla fase finale: Repubblica d'Irlanda (nazione ospitante)