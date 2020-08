Sorteggio turno elite Europeo Under 17

La Spagna campione in carica affronterà Serbia, Ucraina e Repubblica Ceca al turno elite del Campionato Europeo Under 17 UEFA, in programma nella primavera 2018.



Il sorteggio è stato condotto da Davide Bettella, che capitanato l'Italia nella scorsa edizione e ha ritirato il Trofeo Respect Fair Play 2016/17 dal presidente UEFA Aleksander Čeferin a nome della sua squadra. Quindici nazioni si qualificheranno per la fase finale in Inghilterra a maggio.



Sorteggio turno elite

Gruppo 1 (21-27 marzo): Serbia, Spagna (campione in carica), Ucraina, Repubblica Ceca

Gruppo 2 (9-15 marzo): Belgio, Croazia, Svezia, Cipro

Gruppo 3 (21-27 marzo): Repubblica d'Irlanda, Polonia, Georgia, ERJ Macedonia

Gruppo 4 (12-18 marzo): Portogallo, Finlandia, Svizzera, Slovacchia

Davide Bettella riceve il trofeo Respect Fair Play 2016/17 dal presidente UEFA Aleksander Čeferin ©Sportsfile

Gruppo 5 (7-13 marzo): Italia, Islanda, Olanda, Turchia

Gruppo 6 (21-27 marzo): Francia, Austria, Danimarca, Bosnia-Erzegovina

Gruppo 7 (22-28 marzo): Israele, Ungheria, Slovenia, Romania

Gruppo 8 (21-27 marzo): Germania, Scozia, Grecia, Norvegia

*Nazioni ospitanti



• Le otto vincitrici dei gironi e le sette seconde con i migliori risultati contro la prima e la terza classificata nel rispettivo girone raggiungeranno l'Inghilterra alla fase finale, in programma dal 4 al 20 maggio.