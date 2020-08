Il francese Aouchiche eguaglia il record di gol in una fase finale UEFA

I nove gol segnati finora da Adil Aouchiche ai Campionati Europei UEFA Under 17 non solo hanno superato il precedente record della competizione, ma gli hanno permesso - con due gare potenzialmente ancora da giocare - di eguagliare quello dei gol realizzati in qualsiasi fase finale UEFA.

Dopo essere andato in gol nell'1-1 con l'Inghilterra, Aouchiche ha realizzato una tripletta nel 4-2 sulla Svezia e poi un'altra rete nel 2-0 della sua Francia sull'Olanda che è valso il primo posto del Gruppo B. Il calciatore del Paris Saint-Germain - appena 16enne - ne ha poi messi a segno quattro nel 6-1 dei quarti contro la Repubblica Ceca, col rigore che l'ha portato a quota nove nella classifica marcatori della fase finale.

Questo bottino di gol ha superato di uno il precedente record di una fase finale U17 stabilito nel 2015 dal francese Odsonne Edouard (anche lui all'epoca calciatore del PSG) ed eguagliato due anni fa da un altro connazionale, Amine Gouiri.

Aouchiche ha così eguagliato il record di marcature di una fase finale UEFA, stabilito per la prima volta da Michel Platini a EURO '84 e successivamente eguagliato dalla russa Elena Danilova a EURO WU19 del 2005 e dalla tedesca Shekiera Martinez a EURO WU17 dell'anno scorso. Aouchiche potrebbe addirittura raggiungere o superare il record generale di una fase finale stabilito dal compianto Konstantin Eremenko che con la sua Russia aveva realizzato 11 reti nel primo EURO di Futsal del 1999.

Più gol in una singola fase finale UEFA per nazionali

EURO: 9 Michel Platini (Francia 1984)

U21: 7 Marcus Berg (Svezia 2009)

U19/U18: 8 Jorge Perona (Spagna 2001)

U17/U16: 9 Adil Aouchiche (Francia 2019)

Women's EURO: 6 Inka Grings (Germania 2009)

Women's U19/U18: 9 Elena Danilova (Russia 2005)

Women's U17: 9 Shekiera Martinez (Germania 2018)

Futsal EURO: 11 Konstantin Eremenko (Russia 1999)

Women's Futsal EURO: 3 Amelia Romero (Spagna 2019)

* Amine Gouiri ha segnato 8 gol nel 2017 e un'altra rete contro l'Ungheria negli spareggi per la Coppa del Mondo FIFA U17 che però non conta ai fini statistici