Quarti di finale di UEFA Youth League: Paris Saint-Germain, Real Madrid e Club Brugge qualificati, in attesa di Inter-Benfica

Paris Saint-Germain, Real Madrid e Club Brugge hanno superato i quarti di finale di UEFA Youth League, in attesa della sfida tra Inter e Benfica per l'ultimo posto nella fase finale di Losanna.

I quarti di finale (gara secca) determinano le quattro squadre che accederanno alla fase finale a eliminazione diretta, in programma a Losanna il 17 e il 20 aprile. Il Paris martedì ha vinto 1-0 in casa del Villarreal e giocherà contro il Real Madrid, che ha vinto in rimonta per 2-1 contro lo Sporting.

Nell'altra partita disputata martedì, il Club Brugge ha raggiunto la fase finale per la prima volta dopo aver battuto l'Atlético Madrid per 4-0, segnando tre gol nei primi 27 minuti. Nell'ultimo quarto di finale, l'Inter affronterà il Benfica per aggiudicarsi il diritto di sfidare la squadra belga.

Tutte le sfide della fase a eliminazione diretta sono in gara unica. Se il risultato è di parità al termine dei 90 minuti, si procede direttamente ai calci di rigore.

Dove guardare la Youth League: TV/streaming

Le partite di martedì

Atlético Madrid-Club Brugge 0-4

Quarti di finale UEFA Youth League: Atleti - Club Brugge 0-4 ﻿

Il Club Brugge passa in vantaggio al 5' con Yanis Musuayi su calcio d'angolo di Lucas Delorge. A metà del primo tempo, Tian Koren devia in rete un cross rasoterra di Tobias Jensen; poco dopo, Musuayi sigla il 3-0 recuperando palla sulla sinistra, accentrandosi e insaccando da posizione angolata. Nella ripresa, l'Atletico Madrid spinge a colpisce un palo con Miguel Gil, ma il capitano riceve poi il secondo cartellino giallo e il subentrato Jesse Bisiwu segna il quarto gol su calcio di punizione.

Villarreal - Paris Saint-Germain 0-1

UEFA Youth League quarter-final highlights: Villarreal 0-1 Paris Saint-Germain

Il Paris Saint-Germain sblocca il risultato al 26' con Elijah Ly su assist di Pierre Mounguengue. Iker Adelantado colpisce il palo per il Villarreal, che sfiora il gol anche a inizio ripresa con Hugo López lanciato a rete, ma il portiere Martin James interviene. Poco prima del quarto d'ora, il Villarreal ottiene un calcio rigore per fallo su Hugo López; quest'ultimo si incarica della battuta ma si fa ipnotizzare da James. A 10' minuti dal termine, Joselillo Gaitán colpisce la traversa con James fuori posizione.

Le partite di mercoledì

Real Madrid - Sporting CP 2-1

Il Real Madrid, alla sua nona qualificazione ai quarti di finale (un record), domina per gran parte del primo tempo, ma non riesce a superare il portiere dello Sporting Miguel Gouveia. Al 43° minuto Flávio Gonçalves, che martedì sera era rimasto in panchina nel successo dello Sporting contro il Bodø/Glimt dalla UEFA Champions League, intercetta un passaggio difensivo del Real Madrid e batte con freddezza Illia Voloshyn.

Subito dopo l'intervallo, Alexis Ciria colpisce il palo con un tiro al volo per il Real Madrid, ma al 51' il punteggio va sull'1-1 quando Carlos Díez serve Jacobo Ortega che segna da posizione defilata. Prima dell'ora di gioco, un colpo di testa di Gabriel Silva dello Sporting finisce sulla parte interna del palo, permettendo a Roberto Martín del Real Madrid di ribadire in rete quello che si rivela essere il gol della vittoria con un bel tocco al volo appena dentro l'area. La squadra spagnola è adesso alla sua quinta semifinale, eguagliando il record del Barcelona.

Inter - Benfica (16:00)

L'Inter è al suo terzo quarto di finale (il secondo di fila) e punta a raggiungere le semifinali per la prima volta.

Il Benfica, che è a un solo gol dall'eguagliare il record del Chelsea del 2014/15 in una stagione di Youth League (36), è al suo settimo quarto di finale. Spera di eguagliare il primato del Barcellona raggiungendo la quinta semifinale; ha già eguagliato il record di quattro finali e si è laureato campione nel 2021/22.

Le squadre si sono incontrate nella fase a gironi 2023/24, pareggiando due volte 1-1.

Guida alle squadre