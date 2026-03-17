Quarti di finale di UEFA Youth League: Club Brugge e Paris qualificati, domani Real Madrid-Sporting e Inter-Benfica
martedì 17 marzo 2026
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Il Club Brugge vince 4-0 contro l'Atleti e il Paris batte il Villarreal 1-0, mentre domani il Real Madrid ospita lo Sporting CP e l'Inter affronta il Benfica.
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Club Brugge e Paris Saint-Germain sono le prime squadre a superare i quarti di finale di UEFA Youth League, che proseguono mercoledì con le altre due partite.
I quarti di finale determinano le quattro squadre che accederanno alle finals, in programma a Losanna il 17 e il 20 aprile. Il Club Brugge si qualifica alla fase finale per la prima volta dopo un 4-0 in casa dell'Atlético Madrid e affronterà la vincente della gara tra Inter e Benfica. Il Paris Saint-Germain vince 1-0 in casa del Villarreal e giocherà contro Real Madrid o Sporting CP.
Tutte le sfide della fase a eliminazione diretta sono in gara unica. Se il risultato è di parità al termine dei 90 minuti, si procede direttamente ai calci di rigore.
Verso le finals
Quarti di finale:
Martedì 17 marzo
Atlético Madrid - Club Brugge 0-4
Villarreal - Paris Saint-Germain 0-1
Mercoledì 18 marzo
Real Madrid - Sporting CP (14:00)
Inter - Benfica (16:00)
Orari CET
Semifinali (venerdì 17 aprile): Losanna (14.00 e 18.45)
Inter / Benfica - Club Brugge
Real Madrid / Sporting CP - Paris Saint-Germain
Ordine delle partite da stabilire
Finale (Lunedì 20 aprile): Losanna (18.45)
Inter / Benfica / Club Brugge - Real Madrid / Sporting CP / Paris Saint-Germain
Martedì 17 marzo
Atlético Madrid-Club Brugge (14:00)
Il Club Brugge passa in vantaggio al 5' con Yanis Musuayi su calcio d'angolo di Lucas Delorge. A metà del primo tempo, Tian Koren devia in rete un cross rasoterra di Tobias Jensen; poco dopo, Musuayi sigla il 3-0 recuperando palla sulla sinistra, accentrandosi e insaccando da posizione angolata. Nella ripresa, l'Atletico Madrid spinge a colpisce un palo con Miguel Gil, ma il capitano riceve poi il secondo cartellino giallo e il subentrato Jesse Bisiwu segna il quarto gol su calcio di punizione.
Villarreal - Paris Saint-Germain (16:00)
Il Paris Saint-Germain sblocca il risultato al 26' con Elijah Ly su assist di Pierre Mounguengue. Iker Adelantado colpisce il palo per il Villarreal, che sfiora il gol anche a inizio ripresa con Hugo López lanciato a rete, ma il portiere Martin James interviene. Poco prima del quarto d'ora, il Villarreal ottiene un calcio rigore per fallo su Hugo López; quest'ultimo si incarica della battuta ma si fa ipnotizzare da James. A 10' minuti dal termine, Joselillo Gaitán colpisce la traversa con James fuori posizione.
Le partite di mercoledì
Real Madrid - Sporting CP (14:00)
- Il Real, campione nel 2019/20, è ai quarti per la nona volta (record, due volte in più di qualsiasi altra squadra) e spera di eguagliare il record del Barcellona, che è arrivato a cinque semifinali.
- Lo Sporting, unica squadra rimasta imbattuta nella competizione in questa stagione, è al terzo quarto di finale in cinque anni e spera di emulare la sua corsa alle semifinali del 2022/23.
- Le squadre si sono incontrate nella fase a gironi 2016/17, con il Madrid che ha pareggiato 1-1 in casa e vinto 3-1 in trasferta.
Inter - Benfica (16:00)
- L'Inter è al suo terzo quarto di finale (il secondo di fila) e punta a raggiungere le semifinali per la prima volta.
- Il Benfica, che è a un solo gol dall'eguagliare il record del Chelsea del 2014/15 in una stagione di Youth League (36), è al suo settimo quarto di finale. Spera di eguagliare il primato del Barcellona raggiungendo la quinta semifinale; ha già eguagliato il record di quattro finali e si è laureato campione nel 2021/22.
- Le squadre si sono incontrate nella fase a gironi 2023/24, pareggiando due volte 1-1.
Guida alle squadre
- Ai quarti di finale partecipano due ex vincitrici (Benfica e Real Madrid), un'altra ex finalista (il Paris Saint-Germain) e altre due ex semifinaliste (Atletico Madrid e Sporting). L'Inter non ha mai superato i quarti di finale, mentre il Club Brugge e il Villarreal sono a questa fase per la prima volta.
- Questa è la terza volta che la Spagna ha tre squadre ai quarti di finale dopo il 2016/17 e il 2017/18. L'unica altra nazione a essere riuscita nell'impresa è stata l'Inghilterra nel 2013/14 e nel 2017/18.
- Per il terzo anno consecutivo, nessun club raggiungerà le finals per due stagioni di fila.
- Tutte le otto squadre ancora in gara provengono dal percorso UEFA Champions League: Benfica (2° posto in classifica), Club Brugge (3°), Real Madrid (4°), Villarreal (5°), Atleti (7°), Sporting (12°), Paris (13°) e Inter (14°).