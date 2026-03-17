Quarti di finale di UEFA Youth League: Club Brugge e Paris qualificati, domani Real Madrid-Sporting e Inter-Benfica

Club Brugge e Paris Saint-Germain sono le prime squadre a superare i quarti di finale di UEFA Youth League, che proseguono mercoledì con le altre due partite.

I quarti di finale determinano le quattro squadre che accederanno alle finals, in programma a Losanna il 17 e il 20 aprile. Il Club Brugge si qualifica alla fase finale per la prima volta dopo un 4-0 in casa dell'Atlético Madrid e affronterà la vincente della gara tra Inter e Benfica. Il Paris Saint-Germain vince 1-0 in casa del Villarreal e giocherà contro Real Madrid o Sporting CP.

Tutte le sfide della fase a eliminazione diretta sono in gara unica. Se il risultato è di parità al termine dei 90 minuti, si procede direttamente ai calci di rigore.

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Martedì 17 marzo

Atlético Madrid-Club Brugge (14:00)

Il Club Brugge passa in vantaggio al 5' con Yanis Musuayi su calcio d'angolo di Lucas Delorge. A metà del primo tempo, Tian Koren devia in rete un cross rasoterra di Tobias Jensen; poco dopo, Musuayi sigla il 3-0 recuperando palla sulla sinistra, accentrandosi e insaccando da posizione angolata. Nella ripresa, l'Atletico Madrid spinge a colpisce un palo con Miguel Gil, ma il capitano riceve poi il secondo cartellino giallo e il subentrato Jesse Bisiwu segna il quarto gol su calcio di punizione.

Villarreal - Paris Saint-Germain (16:00)

Il Paris Saint-Germain sblocca il risultato al 26' con Elijah Ly su assist di Pierre Mounguengue. Iker Adelantado colpisce il palo per il Villarreal, che sfiora il gol anche a inizio ripresa con Hugo López lanciato a rete, ma il portiere Martin James interviene. Poco prima del quarto d'ora, il Villarreal ottiene un calcio rigore per fallo su Hugo López; quest'ultimo si incarica della battuta ma si fa ipnotizzare da James. A 10' minuti dal termine, Joselillo Gaitán colpisce la traversa con James fuori posizione.

Le partite di mercoledì

Real Madrid - Sporting CP (14:00)

Il Real, campione nel 2019/20, è ai quarti per la nona volta (record, due volte in più di qualsiasi altra squadra) e spera di eguagliare il record del Barcellona, che è arrivato a cinque semifinali.

Lo Sporting, unica squadra rimasta imbattuta nella competizione in questa stagione, è al terzo quarto di finale in cinque anni e spera di emulare la sua corsa alle semifinali del 2022/23.

Le squadre si sono incontrate nella fase a gironi 2016/17, con il Madrid che ha pareggiato 1-1 in casa e vinto 3-1 in trasferta.

Inter - Benfica (16:00)

L'Inter è al suo terzo quarto di finale (il secondo di fila) e punta a raggiungere le semifinali per la prima volta.

Il Benfica, che è a un solo gol dall'eguagliare il record del Chelsea del 2014/15 in una stagione di Youth League (36), è al suo settimo quarto di finale. Spera di eguagliare il primato del Barcellona raggiungendo la quinta semifinale; ha già eguagliato il record di quattro finali e si è laureato campione nel 2021/22.

Le squadre si sono incontrate nella fase a gironi 2023/24, pareggiando due volte 1-1.

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