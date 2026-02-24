Ottavi di finale di UEFA Youth League: Inter, Sporting CP ai quarti

Inter e Sporting CP sono le prime due squadre che hanno superato gli ottavi di finale di UEFA Youth League. Le rimanenti sei partite si giocheranno mercoledì.

In una partita emozionante, l'Inter era in vantaggio per 2-0, poi è passata in svantaggio per 2-3, prima di vincere per 5-3 contro il Real Betis, alla sua prima partecipazione agli ottavi di finale. Anche l'Eintracht Frankfurt era al suo debutto in questa fase e, come il Betis, è stato eliminato dopo aver perso in casa per 1-0 contro lo Sporting.

Il sorteggio per il resto della competizione è già stato effettuato: l'Inter ospiterà il Benfica o l'AZ Alkmaar negli ottavi di finale il 17/18 marzo, mentre lo Sporting farà visita al Real Madrid o al Chelsea. Le squadre vincitrici accederanno alle Finals a eliminazione diretta che si terranno a Nyon il 17 e il 20 aprile.

Tutte le sfide della fase a eliminazione diretta sono in gara unica; in caso di parità al termine dei 90 minuti si procederà direttamente ai calci di rigore.

Dove guardare la Youth League: TV/streaming

I risultati di martedì

Inter - Real Betis 5-3

Jamal Iddrissou dell'Inter ha segnato due gol nei primi sei minuti, trasformando un rigore dopo essere stato atterrato dal portiere del Betis Yan Zhuravskyi e poi segnando di testa su cross di Mattia Mosconi. Al 32' il Betis ha accorciato le distanze su calcio di punizione e, poco prima dell'intervallo, Rodrigo Marina ha segnato di testa su calcio d'angolo battuto da Rica. Poco dopo l'inizio del secondo tempo, Marina è diventato il primo giocatore a raggiungere i dieci gol in questa stagione dopo un bell'assist di Iván Corralejo.

Ma al 70° minuto Iddrissou ha completato la sua tripletta, ribadendo in rete la punizione di Mattia Marello. Poco dopo, Mosconi dopo una bella azione personale nella propria metà campo, ha passato la palla al sostituto Matias Mancuso che ha riportato in vantaggio l'Inter. Nei minuti di recupero il Betis è rimasto in dieci per l'espulsione di Jean Emmanuel N'Agoran. Marello ha trasformato la punizione scaturita dal fallo, confermando la seconda qualificazione consecutiva dell'Inter ai quarti di finale.

Eintracht Frankfurt - Sporting CP 0-1

Lo Sporting è passato in vantaggio al 19' quando il cross dalla destra di Salvador Blopa è finito in rete dopo aver colpito il piede di Amil Siljevic. Il portiere di casa ha respinto un tiro di Blopa all'inizio del secondo tempo e ha deviato sopra la traversa un calcio di punizione di Gabriel Silva poco dopo l'ora di gioco, mettendo a segno una serie di parate che hanno permesso al Frankfurt di restare in partita.

Nel secondo tempo il Frankfurt si è gettato in avanti alla ricerca del pari, ma lo Sporting ha resistito. A sette minuti dalla fine, la squadra di casa ha perso Boakye Osei per un secondo cartellino giallo e lo Sporting si è assicurato il terzo quarto di finale in cinque stagioni.

Mercoledì 25 febbraio

Paris Saint-Germain - HJK Helsinki (14:00)

Il Paris è arrivato secondo nella stagione 2015/16.

L'HJK è la prima squadra finlandese a raggiungere questa fase.

Benfica - AZ Alkmaar (15:00)

Il Benfica ha vinto l'edizione 2021/22 (arrivando per la quarta volta in finale, record ex equo); l'AZ è stato campione nella stagione 2022/23.

La scorsa stagione, l'AZ ha battuto il Benfica ai rigori ai sedicesimi, approdando poi in semifinale.

Highlights sedicesimi 2024/25: AZ Alkmaar - Benfica 2-2 (4-3 dcr)

Real Madrid - Chelsea (16:00)

Il Real Madrid, che ha raggiunto gli ottavi di finale in tutte le 12 edizioni, è stato campione nel 2019/20.

Il Chelsea, imbattuto e primo in classifica nella fase campionato, ha vinto due volte il torneo e ha raggiunto quattro finali come il Benfica.

Žilina - Club Brugge (16:00)

Lo Žilina è agli ottavi di finale per la terza volta in cinque stagioni.

Il Club Brugge è agli ottavi di finale per la prima volta.

Atlético Madrid - Maccabi Haifa (16:00)

L'Atleti è arrivato in semifinale nel 2021/22.

Il Maccabi Haifa ha eliminato i detentori del Barcellona, diventando la prima squadra israeliana a raggiungere questa fase.

Villarreal - Legia Warszawa (17:00)

Il Villarreal ha raggiunto gli ottavi di finale per la prima volta.

Il Legia è la prima squadra polacca a raggiungere questa fase.

Orari CET