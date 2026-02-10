Ottavi di finale di UEFA Youth League al via il 24 febbraio
martedì 10 febbraio 2026
Le squadre si sfideranno in gara unica il 24 e 25 febbraio per proseguire il cammino verso le finals di aprile a Nyon.
Gli ottavi di finale di UEFA Youth League si giocano il 24 e 25 febbraio. Tutte le squadre in gara sono a due vittorie dalle finals a quattro squadre di aprile a Nyon (Svizzera).
Dagli ottavi di finale in poi, tutte le sfide sono in gara unica; in caso di parità al termine dei 90 minuti si procederà direttamente ai calci di rigore. Il sorteggio del resto della competizione è già stato effettuato.
Ottavi di finale
Martedì 24 febbraio
Inter - Real Betis (14:00)
- L'Inter punta a raggiungere i quarti di finale per la terza volta dopo aver vinto a Colonia ai sedicesimi davanti a un pubblico record di 50.000 spettatori.
- Il Betis è agli ottavi di finale per la prima volta.
Eintracht Frankfurt - Sporting CP (16:00)
- L'Eintracht è agli ottavi di finale per la prima volta.
- Lo Sporting CP, che ha raggiunto le semifinali a Nyon nel 2022/23, ha perso contro un'altra squadra tedesca, lo Stoccarda, agli ottavi della scorsa stagione.
Mercoledì 25 febbraio
Paris Saint-Germain - HJK Helsinki (14:00)
- Il Paris è arrivato secondo nella stagione 2015/16.
- L'HJK è la prima squadra finlandese a raggiungere questa fase.
Benfica - AZ Alkmaar (15:00)
- Il Benfica ha vinto l'edizione 2021/22 (arrivando per la quarta volta in finale, record ex equo); l'AZ è stato campione nella stagione 2022/23.
- La scorsa stagione, l'AZ ha battuto il Benfica ai rigori ai sedicesimi, approdando poi in semifinale.
Real Madrid - Chelsea (16:00)
- Il Real Madrid, che ha raggiunto gli ottavi di finale in tutte le 12 edizioni, è stato campione nel 2019/20.
- Il Chelsea, imbattuto e primo in classifica nella fase campionato, ha vinto due volte il torneo e ha raggiunto quattro finali come il Benfica.
Žilina - Club Brugge (16:00)
- Lo Žilina è agli ottavi di finale per la terza volta in cinque stagioni.
- Il Club Brugge è agli ottavi di finale per la prima volta.
Atlético Madrid - Maccabi Haifa (16:00)
- L'Atleti è arrivato in semifinale nel 2021/22.
- Il Maccabi Haifa ha eliminato i detentori del Barcellona, diventando la prima squadra israeliana a raggiungere questa fase.
Villarreal - Legia Warszawa (17:00)
- Il Villarreal ha raggiunto gli ottavi di finale per la prima volta.
- Il Legia è la prima squadra polacca a raggiungere questa fase.
Orari CET
Verso Nyon: tabellone della fase a eliminazione diretta di Youth League
Quarti di finale (17/18 marzo)
Inter / Real Betis - Benfica / AZ Alkmaar
Real Madrid / Chelsea - Frankfurt / Sporting CP
Atlético Madrid / Maccabi Haifa - Žilina / Club Brugge
Villarreal / Legia Warszawa - Paris Saint-Germain / HJK Helsinki
Semifinali (17 aprile, Nyon)
1: Inter / Real Betis / Benfica / AZ Alkmaar - Atlético Madrid / Maccabi Haifa / Žilina / Club Brugge
2: Real Madrid / Chelsea / Frankfurt / Sporting CP - Villarreal / Legia Warszawa / Paris Saint-Germain / HJK Helsinki
Finale (20 aprile, Nyon)
Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2