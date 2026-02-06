Sorteggio ottavi di finale, quarti, semifinali e finale di UEFA Youth League: Inter-Real Betis, Real Madrid-Chelsea,

Il sorteggio degli ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale di UEFA Youth League si è svolto venerdì 6 febbraio a Nyon, presso la Casa del Calcio Europeo.

Ottavi di finale

24/25 febbraio

Inter - Real Betis

Frankfurt - Sporting CP

Benfica - AZ Alkmaar

Real Madrid - Chelsea

Žilina - Club Brugge

Paris Saint-Germain - HJK Helsinki

Atlético de Madrid - Maccabi Haifa

Villarreal - Legia Warszawa

Accoppiamenti quarti di finale Youth League

Inter/Real Betis - Benfica/AZ Alkmaar

Real Madrid/Chelsea - Frankfurt/Sporting CP

Atlético de Madrid/Maccabi Haifa - Žilina/Club Brugge

Villarreal/Legia Warszawa - Paris Saint-Germain/HJK Helsinki

Le partite si giocheranno il 17/18 marzo 2026

Accoppiamenti semifinali Youth League

Inter/Real Betis/Benfica/AZ Alkmaar - Atlético de Madrid/Maccabi Haifa/Žilina/Club Brugge

Real Madrid/Chelsea/Frankfurt/Sporting CP - Villarreal/Legia Warszawa/Paris Saint-Germain/HJK Helsinki

Le partite sono in programma il 17 aprile 2026

Quali squadre hanno preso parte al sorteggio degli ottavi di finale di Youth League?

Le 16 vincitrici dei sedicesimi di finale hanno preso parte al sorteggio: Atlético de Madrid, AZ Alkmaar, Benfica, Chelsea, Club Brugge, Eintracht Frankfurt, HJK Helsinki, Inter, Legia Warszawa, Maccabi Haifa, Paris Saint-Germain, Real Betis, Real Madrid, Sporting CP, Villarreal e Žilina

Procedura ottavi di finale

Per il sorteggio è stata preparata un'urna nella quale sono state inizialmente inserite le palline contenenti i nomi delle 16 squadre, che sono state poi mescolate. È stata quindi estratta una pallina ed aperta per rivelare la squadra.

La squadra estratta è stata assegnata al primo posto disponibile nel tabellone (ovvero la posizione in casa della partita 1). Una seconda pallina è stata quindi estratta dall'urna allo stesso modo e assegnata al posto successivo disponibile nel tabellone (la posizione in trasferta della partita 1). Il processo è continuato allo stesso modo con le palline rimanenti nell'urna per inserire tutte le squadre nel tabellone dalla partita 2 alla partita 8.

Le squadre appartenenti alla stessa federazione non potevano essere sorteggiate contro in questo turno.

Il sorteggio delle squadre in questo modo avrebbe potuto determinare gli accoppiamenti degli ottavi di finale, nonché l'ordine delle partite, poiché la squadra sorteggiata nella riga superiore di ciascun accoppiamento del tabellone giocherà la partita in gara unica in casa.

Procedura quarti di finale

Poiché le squadre sono state posizionate nel tabellone dal sorteggio degli ottavi di finale, gli accoppiamenti erano già stati determinati dalla posizione delle squadre in quel sorteggio. Le squadre che si qualificano dagli ottavi di finale seguono il percorso del tabellone fino alla finale.

Tuttavia, per i quarti di finale, è stato effettuato un sorteggio per determinare quale squadra ospiterà la partita in gara unica in casa.

Per questo sorteggio sono state preparate quattro urne. Ciascuna urna conteneva due palline che rappresentavano i vincitori degli ottavi di finale, con le palline della prima urna contenenti foglietti di carta contrassegnati con "Vincitori degli ottavi di finale - Partita 1" e "Vincitori degli ottavi di finale - Partita 3", le palline della seconda urna "Vincitori degli ottavi di finale - Partita 2" e "Vincitori degli ottavi di finale - Partita 4" e così via fino alla quarta urna con le palline contenenti "Vincitori degli ottavi di finale - Partita 6" e "Vincitori degli ottavi di finale - Partita 8".

Il sorteggio è iniziato mescolando e poi estraendo una dopo l'altra le palline poste nella prima urna. La prima pallina estratta da questa urna indicava la squadra che giocherà la partita secca dei quarti di finale in casa, mentre la seconda pallina indica la squadra che giocherà in trasferta.

La procedura è stata ripetuta con le restanti urne per determinare l'ordine delle partite per tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale.

Procedura sorteggio semifinali/finale

Poiché le squadre sono state assegnate a ciascun lato del tabellone tramite il sorteggio degli ottavi di finale, non era previsto alcun sorteggio per questi turni. A fini puramente amministrativi, per le semifinali i vincitori dei quarti di finale 1 e i vincitori dei quarti di finale 2 sono stati designati come squadra di casa nominale per le semifinali (campo neutro). Analogamente, per la finale, il vincitore della semifinale 1 sarà considerato, a fini amministrativi, come la squadra di casa nominale per la finale.

Quando si svolgono gli ottavi di finale, i quarti di finale, le semifinali e la finale di Youth League?

Fase finale Youth League: Nyon

Le date per il resto della fase a eliminazione diretta sono le seguenti:

Ottavi di finale: 24/25 febbraio 2026

Quarti di finale: 17/18 marzo 2026

Semifinali: 17 aprile 2026

Finale: 20 aprile 2026

Elaborazione del calendario

22.04: "Per la fase due della competizione, [...], gli ottavi di finale e i quarti di finale si disputano nelle giornate indicate nell'Allegato C. Se non vi è accordo sulla data di una partita specifica, la partita si disputa il mercoledì (fatto salvo il paragrafo 22.08)".

22.06: "Le date delle partite degli ottavi di finale e dei quarti di finale devono essere comunicate alle squadre avversarie e all'amministrazione UEFA entro il termine comunicato a tempo debito dall'amministrazione UEFA. Su richiesta motivata, è possibile apportare modifiche dopo tali termini se entrambe le società interessate e l'amministrazione UEFA sono d'accordo".

22.07: "Se entrambi i club e l'amministrazione UEFA sono d'accordo, [...], anche gli ottavi di finale e i quarti di finale potranno essere disputati in altre date, a condizione che siano completati prima delle seguenti date:

a) [...]

b) ottavi di finale: 26 febbraio 2026;

c) Quarti di finale: 19 marzo 2026.

22.08: "La UEFA decide la data delle semifinali e della finale, nonché la data delle partite trasmesse in televisione (previa consultazione con le due squadre) o qualsiasi altra data delle partite, se le circostanze lo richiedono".

23.06: "Gli orari di inizio delle partite devono essere comunicati utilizzando lo strumento online dedicato entro il termine stabilito dall'amministrazione UEFA".

23.07: "Il club ospitante decide gli orari di inizio delle partite non trasmesse in televisione, previa consultazione con il club ospite. La UEFA si riserva il diritto di decidere gli orari di inizio delle partite trasmesse in televisione previa consultazione con entrambi i club coinvolti. La UEFA stabilisce gli orari di inizio delle semifinali e della finale".