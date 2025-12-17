UEFA Youth League: sedicesimi al via il 3 febbraio

La fase ad eliminazione diretta di UEFA Youth League prende il via con i sedicesimi di finale, in programma il 3 e il 4 febbraio.

In questo turno, le prime 22 classificate nella fase campionato sono affiancate dalle 10 squadre qualificate tramite il percorso Campioni nazionali e si sfidano in gara unica. Dopo poi altri due turni (ottavi e quarti), ad aprile si giocheranno le tradizionali finals a quattro squadre a Nyon (Svizzera).

Le prime sei classificate della fase campionato di UEFA Youth League sono state sorteggiate in casa contro le squadre classificatesi dal 17° al 22° posto, mentre i club piazzati tra il 7° e il 16 ° posto giocheranno in trasferta contro le squadre provenienti dal percorso Campioni nazionali.

Tutte le sfide in parità dopo i 90 minuti proseguiranno direttamente ai calci di rigore. Le 16 vincitrici prenderanno parte al sorteggio del 6 febbraio, che definirà il tabellone della fase a eliminazione diretta per il resto della competizione.

SEDICESIMI DI FINALE DI UEFA YOUTH LEAGUE

Orari CET

Martedì 3 febbraio

AZ Alkmaar - Borussia Dortmund (14:00)

Club Brugge - Monaco (16:00)

Real Madrid - Marseille (16:00)

Žilina - Liverpool (16:30)

Chelsea - PSV Eindhoven (18:00)

Athletic Club - Eintracht Frankfurt (19:00)

Mercoledì 4 febbraio

Legia Warszawa - Ajax (14:00)

Paris Saint-Germain - Dinamo-Minsk (14:30)

Benfica - Slavia Praha (16:00)

Villarreal - Bayer Leverkusen (16:00)

Real Betis - Tottenham Hotspur (16:00)

HJK Helsinki - Manchester City (16:00)

Puskás Akadémia - Sporting CP (16:30)

Maccabi Haifa - Barcelona (17:00)

Köln - Inter (18:00)

Da confermare

Dynamo Kyiv - Atlético Madrid

GUIDA ALLE SQUADRE

• Il Barcelona ha vinto il terzo titolo la scorsa stagione (un record); il Chelsea è l'unica altra squadra ad aver vinto più titoli, mentre AZ Alkmaar, Benfica e Real Madrid sono le altre ex campioni.

• Il miglior piazzamento del Paris Saint-Germain è il secondo posto, mentre sia l'Ajax che lo Sporting CP hanno raggiunto le finals a quattro squadre. Dortmund, Liverpool, Inter e Tottenham hanno raggiunto gli ottavi di finale.

• Oltre al Barcelona, anche l'AZ è arrivato alle semifinali a Nyon. Inter e Manchester City sono state eliminate ai quarti di finale, mentre Atleti, Real Madrid e Sporting CP hanno raggiunto gli ottavi.

• Atleti e Real Madrid hanno mantenuto il loro record, avendo superato la prima fase in tutte e 12 le edizioni. Il Real Madrid ha raggiunto gli ottavi in tutte le precedenti stagioni.

• Per la prima volta, alla fase a eliminazione diretta partecipano squadre di Bielorussia, Finlandia e Polonia: Dinamo-Minsk, HJK e Legia.

• Anche Athletic Club, Köln, Leverkusen, Marseille, Puskás Akadémia e Slavia sono a questa fase per la prima volta.

• Anche Betis, Club Brugge, Frankfurt, Maccabi Haifa, Marseille e Villarreal puntano a raggiungere gli ottavi di finale per la prima volta.

• Il Köln non aveva mai superato un turno di questa competizione ed è diventato il primo club a eliminare il Midtjylland dal percorso Campioni nazionali. Il club danese lo aveva superato sette volte, stabilendo un record.

• Dinamo-Minsk e HJK sono le prime squadre ad arrivare ai sedicesimi dopo aver superato i tre turni del percorso Campioni nazionali da quando è stato introdotto l'attuale format nel 2024/25.

• Il Madrid ha battuto il Marseille 3-2 nella prima giornata della fase campionato.

• Il Club Brugge ha battuto il Monaco per 1-0 nella prima giornata della fase campionato. Nella fase a gironi 2018/19, il Monaco ha vinto 3-2 in trasferta e 3-1 in casa contro gli stessi avversari.

• L'Ajax ha affrontato il Legia al secondo turno del percorso Campioni nazionali 2017/18. La squadra dei Paesi Bassi ha vinto 4-1 in trasferta e si è qualificata nonostante la sconfitta per 2-0 in casa al ritorno.

VERSO NYON: CALENDARIO DELLA FASE A ELIMINAZIONE di UEFA YOUTH LEAGUE

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in poi): 6 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 24/25 febbraio

Quarti di finale: 17/18 marzo﻿

Semifinali: 17 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)

Finale: 20 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)