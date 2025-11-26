Percorso Campioni nazionali UEFA Youth League: le ultime dal terzo turno

Il terzo e ultimo turno del percorso Campioni nazionali di UEFA Youth League è in corso.

Dieci posti nei sedicesimi di finale sono in palio, con le qualificate del percorso campioni nazionali che saranno sorteggiate in casa contro le squadre che si sono classificate tra il settimo e il sedicesimo posto nella fase campionato. Due ex vincitori partecipano nel terzo turno, ma uno di essi, il Porto, dovrà affrontare un compito difficile per passare il turno dopo aver perso 4-0 in casa contro il Real Madrid.

L'AZ, che ha vinto la competizione partendo da questo percorso nel 2022/23 e che ha raggiunto le semifinali nella scorsa stagione, ha pareggiato 2-2 contro l'Aston Villa, con Hessel de Wit che ha pareggiato all'89° minuto dopo che anche il fratello gemello Tycho de Wit aveva pareggiato per gli ospiti nel primo tempo.

Il Midtjylland, che punta a superare il percorso campioni nazionali per l'ottava volta in altrettanti tentativi, ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Colonia. Crvena Zvezda, Dynamo Kyiv, HJK Helsinki, Legia Warszawa, Maccabi Haifa e Puskás Akadémia hanno vinto le loro partite di andata.

C'è ancora un altro incontro da disputare il 5 dicembre, quando la Dinamo-Minsk affronterà la Dinamo Tbilisi. Due partite di ritorno sono in programma il 9 dicembre, mentre le altre si giocheranno il giorno successivo.

Il Trabzonspor, finalista nel 2024/25 partendo dal percorso Campioni nazionali, è stato eliminato dall'HJK Helsinki.

Tra le squadre che hanno superato il primo turno ma sono uscite al secondo ci sono state squadre come le esordienti KA Akureyri, Shelbourne, Skënderbeu e Víkingur, quest'ultima grazie a una rimonta nella partita di ritorno, che ha regalato alle Isole Faroe il primo successo in questa competizione. Il Lincoln Red Imps ha conquistato le prime vittorie di Gibilterra nella UEFA Youth League, battendo il Naxxar Lions in casa e in trasferta.

In tutto sono 50 i club che hanno seguito questo percorso, con 10 squadre che raggiungeranno le prime 22 classificate del percorso UEFA Champions League ai sedicesimi di finale. Venti club hanno disputato le 10 sfide del primo turno e i vincitori hanno raggiunto le 30 squadre che entravano in gara al secondo turno.

Calendario e risultati terzo turno

Venerdì 5 dicembre

Dinamo-Minsk - Dinamo Tbilisi (13:00)

Mercoledì 26 novembre

Crvena Zvezda - Žilina 3-1

Dynamo Kyiv vx Hibernian 1-0

Aston Villa - AZ Alkmaar 2-2

Porto - Real Betis 0-4

FCSB - Puskás Akadémia 1-2

Maccabi Haifa - Nantes 1-0

HJK Helsinki - Genk 1-0

Köln - Midtjylland 1-1

Martedì 25 novembre

Legia Warszawa - PAOK 2-1

Martedì 9 dicembre

PAOK - Legia Warszawa (16:30, andata: 1-2)

AZ Alkmaar - Aston Villa (18:00, andata: 2-2)

Mercoledì 10 dicembre

Midtjylland - Köln (13:30, andata: 1-1)

Dinamo Tbilisi - Dinamo-Minsk (14:00)

Real Betis - Porto (16:00, andata: 4-0)

Žilina - Crvena Zvezda (16:30, andata: 1-3)

Puskás Akadémia - FCSB (16:30, andata: 2-1)

Nantes - Maccabi Haifa (17:00, andata: 0-1)

Genk - HJK Helsinki (18:00, andata: 0-1)

Hibernian - Dynamo Kyiv (20:00, andata: 0-1)

﻿Guida alle squadre

AZ e Porto sono ex vincitori. L'AZ era partito dal percorso campioni nazionali quando ha vinto l'edizione 2022/23 e anche quando ha raggiunto le semifinali della scorsa stagione, così come il Nantes quando ha raggiunto quella fase nel 2023/24.

Dinamo-Minsk, FCSB, HJK, Legia e Köln puntano alla prima qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

AZ, Dynamo Kyiv, Midtjylland, Puskás Akadémia e Real Betis nella passata stagione hanno superato il percorso campioni secondo l'attuale format. Genk e Legia Warszawa hanno perso nel terzo turno.

Il Midtjylland ha superato il percorso campioni nazionali per ben sette volte su altrettanti tentativi, stabilendo un record.

Risultati secondo turno

Mercoledì 5 novembre

Crvena Zvezda - Baník Ostrava 4-1 (tot. 4-1)

FCSB - Lokomotiva Zagreb 3-2 (tot. 6-4)

2 Korriuku - Hibernian 1-0 (tot. 1-4)

Sabah - Nantes 1-2 (tot. 1-7)

Aston Villa - Skënderbeu 6-0 (tot. 7-1)

Dinamo Tbilisi - AEK Larnaca 2-0 (tot. 6-3)

Fiorentina - Legia Warszawa 3-2 (tot. 4-6)

Maccabi Haifa - Austria Wien 3-1 (tot. 4-2)

Porto - Bravo 4-1 (tot. 8-1)

Real Betis - Basel 2-0 (tot. 4-3)

Trabzonspor - HJK Helsinki 0-1 (tot. 2-3)

PAOK - KA Akureyri 2-0 (tot. 4-0)

Puskás Akadémia - Brann 0-0 (tot. 1-1, Puskás Akadémia vince 3-1 dcr)

Ludogorets - Dinamo-Minsk 0-2 (tot. 1-2)

Budućnost Podgorica - Midtjylland 1-5 (tot. 1-8)

Köln - Racing Union Luxembourg 2-1﻿ (tot. 5-1)

Brommapojkarna - Dynamo Kyiv 1-2 (tot. 1-3)

Shelbourne - Žilina 0-0 (tot. 2-2, Žilina vince 2-0 dcr)

Martedì 4 novembre

Genk - Víkingur 3-1 (tot.: 11-1)

Lincoln Red Imps - AZ Alkmaar 0-5 (tot.: 0-9)

Andata

Sabato 1 novembre

Dinamo-Minsk - Ludogorets 0-1

Giovedì 23 ottobre

HJK Helsinki - Trabzonspor 2-2

Mercoledì 22 ottobre

Legia Warszawa - Fiorentina 4-1

Lokomotiva Zagreb - FCSB 2-3

Dynamo Kyiv - Brommapojkarna 1-0

AEK Larnaca - Dinamo Tbilisi 3-4

Midtjylland - Budućnost Podgorica 3-0

Baník Ostrava - Crvena Zvezda 0-0

Austria Wien - Maccabi Haifa 1-1

KA Akureyri - PAOK 0-2

Žilina - Shelbourne 2-2

Nantes - Sabah 5-0

Bravo - Porto 0-4

Brann - Puskás Akadémia 1-1

Racing Union Luxembourg - Köln 0-3

Basel - Real Betis 3-2

Hibernian - 2 Korriku 4-0

Víkingur - Genk 0-8

Martedì 21 ottobre

Skënderbeu - Aston Villa 1-1

AZ Alkmaar - Lincoln Red Imps 4-0

Guida alle squadre

Al secondo turno, AEK Larnaca, Baník Ostrava, Bravo, Brommapojkarna e Fiorentina hanno fatto il loro debutto nella competizione.

Austria Wien e FCSB partecipano per la prima volta dalla stagione inaugurale 2013/14.

Al secondo turno entravano in gara anche i vicecampioni 2024/25 Trabzonspor e gli ex vincitori AZ Alkmaar e Porto. Il Trabzonspor ha raggiunto la finale la scorsa stagione attraverso il percorso Campioni nazionali, così come fece l’AZ quando vinse la competizione nel 2022/23.

FCSB, Köln e Sabah cercavano di superare questa fase per la prima volta.

La Dinamo-Minsk ha eliminato il Ludogorets in questa fase anche nel 2023/24.

Calendario primo turno

Ritorno

Mercoledì 1 ottobre

KA Akureyri - Jelgava 1-0 (tot.: 3-2)

Rabotnicki - Shelbourne 1-7 (tot.: 1-12)

Skënderbeu - Inter Escaldes 5-0 (tot.: 15-0)

HJK Helsinki - Be1 NFA 4-0 (tot.: 5-1)

Dinamo Tbilisi - Zrinjski 3-0 ﻿(tot.: 4-1)

Racing Union Lussemburgo - Larne 3-1 (tot.: 3-3, vittoria Racing Union 5-4 dcr)

Lincoln Red Imps - Naxxar Lions 4-1 (tot.: 6-1)

Víkingur - Narva Trans 4-1 (tot.: 4-2)

Martedì 30 settembre

Dinamo-Minsk - Ordabasy 2-0 (tot: 3-1)

Budućnost Podgorica - Haverfordwest County 2-1 (tot: 5-3)

Venerdì 26 settembre

Ordabasy - Dinamo-Minsk 1-1

Giovedì 18 settembre

Narva Trans - Víkingur 1-0

Inter Escaldes - Skënderbeu 0-10

Jelgava - KA Akureyri 2-2

Naxxar Lions - Lincoln Red Imps 0-2

Be1 NFA - HJK Helsinki 1-1

Zrinjski Mostar - Dinamo Tbilisi 1-1

Larne - Racing Union Lussemburgo 2-0

Shelbourne - Rabotnicki 5-0

Haverfordwest County - Budućnost Podgorica 2-3

Fase a eliminazione diretta di UEFA Youth League: il cammino verso Nyon

Sorteggio sedicesimi di finale: 12 dicembre, Nyon

Sedicesimi di finale: 3/4 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in poi): 6 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 24/25 febbraio

Quarti di finale: 17/18 marzo

Semifinali: 17 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)

Finale: 20 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)