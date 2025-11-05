Le ultime sul Percorso Campioni nazionali di UEFA Youth League: definiti gli incontri del terzo turno

Concluso il secondo turno, il percorso Campioni nazionali di UEFA Youth League prosegue con le sfide del terzo turno.

Tra i club qualificati al terzo turno, che porterà 10 squadre ai sedicesimi di finale, ci sono gli ex campioni dell'AZ Alkmaar e del Porto, oltre al Nantes ex semifinalista. L'AZ, semifinalista la scorsa stagione, affronterà l'Aston Villa, mentre l'avversario del Porto sarà il Real Betis, che ha ribaltato lo svantaggio dell'andata contro il Basilea.

Il Trabzonspor, finalista nel 2024/25 partendo dal percorso Campioni nazionali, è stato eliminato dall'HJK Helsinki. Passa anche il Midtjylland, che punta a superare questo percorso per l'ottava volta in altrettanti tentativi e ora affronterà il Köln.

In tutto sono 50 i club che hanno seguito questo percorso, con 10 squadre che raggiungeranno le prime 22 classificate del percorso UEFA Champions League ai sedicesimi di finale. Venti club hanno disputato le 10 sfide del primo turno e i vincitori hanno raggiunto le 30 squadre che entravano in gara al secondo turno.

Terzo turno Dinamo-Minsk - Dinamo Tbilisi

Porto - Real Betis

Maccabi Haifa - Nantes

Crvena zvezda - Žilina

Köln - Midtjylland

HJK Helsinki - Genk

PAOK - Legia Warszawa

FCSB - Puskás Akadémia ﻿

Dinamo Kiev - Hibernian

Aston Villa - AZ Alkmaar Date previste: 26 novembre e 10 dicembre

Risultati secondo turno

Mercoledì 5 novembre

Crvena Zvezda - Baník Ostrava 4-1 (tot. 4-1)

FCSB - Lokomotiva Zagreb 3-2 (tot. 6-4)

2 Korriuku - Hibernian 1-0 (tot. 1-4)

Sabah - Nantes 1-2 (tot. 1-7)

Aston Villa - Skënderbeu 6-0 (tot. 7-1)

Dinamo Tbilisi - AEK Larnaca 2-0 (tot. 6-3)

Fiorentina - Legia Warszawa 3-2 (tot. 4-6)

Maccabi Haifa - Austria Wien 3-1 (tot. 4-2)

Porto - Bravo 4-1 (tot. 8-1)

Real Betis - Basel 2-0 (tot. 4-3)

Trabzonspor - HJK Helsinki 0-1 (tot. 2-3)

PAOK - KA Akureyri 2-0 (tot. 4-0)

Puskás Akadémia - Brann 0-0 (tot. 1-1, Puskás Akadémia vince 3-1 dcr)

Ludogorets - Dinamo-Minsk 0-2 (tot. 1-2)

Budućnost Podgorica - Midtjylland 1-5 (tot. 1-8)

Köln - Racing Union Luxembourg 2-1﻿ (tot. 5-1)

Brommapojkarna - Dynamo Kyiv 1-2 (tot. 1-3)

Shelbourne - Žilina 0-0 (tot. 2-2, Žilina vince 2-0 dcr)

Martedì 4 novembre

Genk - Víkingur 3-1 (tot.: 11-1)

Lincoln Red Imps - AZ Alkmaar 0-5 (tot.: 0-9)

﻿Andata

Sabato 1 novembre

Dinamo-Minsk - Ludogorets 0-1

Giovedì 23 ottobre

HJK Helsinki - Trabzonspor 2-2

Mercoledì 22 ottobre

Legia Warszawa - Fiorentina 4-1

Lokomotiva Zagreb - FCSB 2-3

Dynamo Kyiv - Brommapojkarna 1-0

AEK Larnaca - Dinamo Tbilisi 3-4

Midtjylland - Budućnost Podgorica 3-0

Baník Ostrava - Crvena Zvezda 0-0

Austria Wien - Maccabi Haifa 1-1

KA Akureyri - PAOK 0-2

Žilina - Shelbourne 2-2

Nantes - Sabah 5-0

Bravo - Porto 0-4

Brann - Puskás Akadémia 1-1

Racing Union Luxembourg - Köln 0-3

Basel - Real Betis 3-2

Hibernian - 2 Korriku 4-0

Víkingur - Genk 0-8

Martedì 21 ottobre

Skënderbeu - Aston Villa 1-1

AZ Alkmaar - Lincoln Red Imps 4-0

Guida alle squadre

Al secondo turno, AEK Larnaca, Baník Ostrava, Bravo, Brommapojkarna e Fiorentina hanno fatto il loro debutto nella competizione.

Austria Wien e FCSB partecipano per la prima volta dalla stagione inaugurale 2013/14.

Al secondo turno entravano in gara anche i vicecampioni 2024/25 Trabzonspor e gli ex vincitori AZ Alkmaar e Porto. Il Trabzonspor ha raggiunto la finale la scorsa stagione attraverso il percorso Campioni nazionali, così come fece l’AZ quando vinse la competizione nel 2022/23.

Il Midtjylland ha superato il percorso Campioni nazionali sette volte su sette partecipazioni.

Come il Trabzonspor, anche AZ, Dynamo Kyiv, Lokomotiva Zagabria, Midtjylland, Puskás Akadémia e Real Betis hanno seguito il primo percorso Campioni nazionali con questo format la scorsa stagione.

FCSB, Köln e Sabah cercavano di superare questa fase per la prima volta.

La Dinamo-Minsk ha eliminato il Ludogorets in questa fase anche nel 2023/24.

Calendario primo turno

Ritorno

Mercoledì 1 ottobre

KA Akureyri - Jelgava 1-0 (tot.: 3-2)

Rabotnicki - Shelbourne 1-7 (tot.: 1-12)

Skënderbeu - Inter Escaldes 5-0 (tot.: 15-0)

HJK Helsinki - Be1 NFA 4-0 (tot.: 5-1)

Dinamo Tbilisi - Zrinjski 3-0 ﻿(tot.: 4-1)

Racing Union Lussemburgo - Larne 3-1 (tot.: 3-3, vittoria Racing Union 5-4 dcr)

Lincoln Red Imps - Naxxar Lions 4-1 (tot.: 6-1)

Víkingur - Narva Trans 4-1 (tot.: 4-2)

Martedì 30 settembre

Dinamo-Minsk - Ordabasy 2-0 (tot: 3-1)

Budućnost Podgorica - Haverfordwest County 2-1 (tot: 5-3)

Venerdì 26 settembre

Ordabasy - Dinamo-Minsk 1-1

Giovedì 18 settembre

Narva Trans - Víkingur 1-0 Ordine degli incontri invertito rispetto al sorteggio

Inter Escaldes - Skënderbeu 0-10

Jelgava - KA Akureyri 2-2

Naxxar Lions - Lincoln Red Imps 0-2

Be1 NFA - HJK Helsinki 1-1

Zrinjski Mostar - Dinamo Tbilisi 1-1

Larne - Racing Union Lussemburgo 2-0

Shelbourne - Rabotnicki 5-0

Haverfordwest County - Budućnost Podgorica 2-3

Fase a eliminazione diretta di UEFA Youth League: il cammino verso Nyon

Sorteggio sedicesimi di finale: 12 dicembre, Nyon

Sedicesimi di finale: 3/4 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in poi): 6 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 24/25 febbraio

Quarti di finale: 17/18 marzo

Semifinali: 17 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)

Finale: 20 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)