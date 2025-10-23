Le ultime sul Percorso Campioni di UEFA Youth League: in corso il secondo turno

Il percorso Campioni nazionali di UEFA Youth League è in corso, con il secondo dei tre turni a eliminazione diretta con gare di andata e ritorno che è iniziato martedì.

Finora si sono giocate 19 delle 20 gare d’andata, con vittorie per due ex campioni: l’AZ Alkmaar (semifinalista nel 2024/25) e il Porto, oltre ad altre ex semifinaliste come Nantes, e gli specialisti del percorso campioni nazionali del Midtjylland. L'HJK Helsinki ha segnato al 90' il 2-2 contro i vice campioni 2024/25 del Trabzonspor.

L'ultima gara d’andata tra Dinamo-Minsk e Ludogorets è in programma l'1 novembre. Le gare di ritorno si giocano il 4 e 5 novembre e il sorteggio per il terzo e ultimo turno di questo percorso è già stato effettuato.

In tutto partecipano a questo percorso 50 club, ma solo 10 raggiungeranno le prime 22 squadre del percorso UEFA Champions League ai sedicesimi di finale. Venti squadre hanno partecipato al primo turno con l'obiettivo di raggiungere le 30 del secondo turno, tra cui gli ex campioni dell'AZ Alkmaar e il Porto.

Tra le squadre che hanno superato il primo turno ci sono alcune esordienti come KA Akureyri, Shelbourne, Skënderbeu e Víkingur (grazie a una rimonta nel ritorno, che ha permesso alle Isole Faroe di ottenere il primo successo in questa competizione), mentre anche la Dinamo Tbilisi ha superato un turno per la prima volta. Il Larne, invece, ha visto svanire il suo sogno contro il Racing Union Luxembourg, che ha ribaltato il passivo di due gol dell'andata e ha vinto ai rigori qualificandosi alla sfida contro il Köln.

I Lincoln Red Imps hanno ottenuto le prime vittorie di Gibilterra nella UEFA Youth League, grazie al successo contro i Naxaar Lions in casa e in trasferta.

Tabellone completo del percorso Campioni nazionali

Calendario e risultati secondo turno

Orari CET

Sabato 1 novembre

Dinamo-Minsk - Ludogorets (15:00)

Giovedì 23 ottobre

HJK Helsinki - Trabzonspor 2-2

Mercoledì 22 ottobre

Legia Warszawa - Fiorentina 4-1

Lokomotiva Zagreb - FCSB 2-3

Dynamo Kyiv - Brommapojkarna 1-0

AEK Larnaca - Dinamo Tbilisi 3-4

Midtjylland - Budućnost Podgorica 3-0

Baník Ostrava - Crvena Zvezda 0-0

Austria Wien - Maccabi Haifa 1-1

KA Akureyri - PAOK 0-2

Žilina - Shelbourne 2-2

Nantes - Sabah 5-0

Bravo - Porto 0-4

Brann - Puskás Akadémia 1-1

Racing Union Luxembourg - Köln 0-3

Basel - Real Betis 3-2

Hibernian - 2 Korriku 4-0

Víkingur - Genk 0-8

Martedì 21 ottobre

Skënderbeu - Aston Villa 1-1

AZ Alkmaar - Lincoln Red Imps 4-0

Martedì 4 novembre

Genk - Víkingur (17:00, andata 8-0)

Lincoln Red Imps - AZ Alkmaar (19:00, andata 0-4)

Mercoledì 5 Novembre

Crvena Zvezda - Baník Ostrava (13:00, andata 0-0)

FCSB - Lokomotiva Zagreb (13:00, andata 3-2)

Sabah - Nantes (14:00, andata 0-5)

Aston Villa - Skënderbeu (14:00, andata 1-1)

Dinamo Tbilisi - AEK Larnaca (15:00, andata 4-3)

Fiorentina - Legia Warszawa (15:00, andata 1-4)

Maccabi Haifa - Austria Wien (15:30, andata 1-1)

Porto - Bravo (16:00, andata 4-0)

Real Betis - Basel (16:00, andata 2-3)

PAOK - KA Akureyri (16:30, andata 2-0)

Puskás Akadémia - Brann (16:30, andata 1-1)

Ludogorets - Dinamo-Minsk (17:00)

Budućnost Podgorica - Midtjylland (17:00, andata 0-3)

Köln - Racing Union Luxembourg﻿ (18:00, andata 3-0)

Trabzonspor - HJK Helsinki (18:00)

Brommapojkarna - Dynamo Kyiv (18:00, andata 0-1)

2 Korriuku - Hibernian (19:00, andata 0-4)

Shelbourne - Žilina (20:45, andata 2-2)

Guida alle squadre

Nel secondo turno, AEK Larnaca, Baník Ostrava, Bravo, Brommapojkarna e Fiorentina faranno tutte il loro debutto nella competizione.

KA Akureyri, Shelbourne, Skënderbeu e Víkingur hanno vinto le sfide del primo turno al loro esordio nella competizione. Il Víkingur ha regalato la prima vittoria alle Isole Faroe in UEFA Youth League.

Austria Wien e FCSB partecipano per la prima volta dalla stagione inaugurale 2013/14

Nel secondo turno iniziano anche i vicecampioni 2024/25 Trabzonspor e gli ex vincitori AZ Alkmaar e Porto. Il Trabzonspor ha raggiunto la finale la scorsa stagione attraverso il percorso dei campioni nazionali, così come fece l’AZ quando vinse la competizione nel 2022/23.

Il Midtjylland ha superato il percorso dei campioni nazionali sette volte su sette partecipazioni.

Come il Trabzonspor, anche le squadre che entrano al secondo turno — AZ, Dynamo Kyiv, Lokomotiva Zagabria, Midtjylland, Puskás Akadémia e Real Betis — hanno tutte partecipato al primo percorso dei campioni nazionali in questo formato nella scorsa stagione.

FCSB, Köln e Sabah cercheranno di superare questa fase per la prima volta.

Dinamo-Minsk ha eliminato il Ludogorets in questa fase nel 2023/24.

Sorteggio terzo turno Dinamo-Minsk / Ludogorets - AEK Larnaca/ Dinamo Tbilisi Bravo / Porto - Basel / Real Betis Austria Wien / Maccabi Haifa - Nantes / Sabah Baník Ostrava / Crvena Zvezda - Žilina / Shelbourne Racing Union Lussemburgo / Köln - Midtjylland / Budućnost Podgorica HJK Helsinki / Trabzonspor - Genk / Víkingur KA Akureyri / PAOK - Legia Warszawa / Fiorentina Lokomotiva Zagreb / FCSB - Brann / Puskás Akadémia Dynamo Kyiv / Brommapojkarna - Hibernian / 2 Korriku Skënderbeu / Aston Villa - AZ Alkmaar / Lincoln Red Imps Date programmate: 26 novembre e 10 dicembre 2025

Calendario primo turno

Ritorno

Mercoledì 1 ottobre

KA Akureyri - Jelgava 1-0 (tot.: 3-2)

Rabotnicki - Shelbourne 1-7 (tot.: 1-12)

Skënderbeu - Inter Escaldes 5-0 (tot.: 15-0)

HJK Helsinki - Be1 NFA 4-0 (tot.: 5-1)

Dinamo Tbilisi - Zrinjski 3-0 ﻿(tot.: 4-1)

Racing Union Lussemburgo - Larne 3-1 (tot.: 3-3, vittoria Racing Union 5-4 dcr)

Lincoln Red Imps - Naxxar Lions 4-1 (tot.: 6-1)

Víkingur - Narva Trans 4-1 (tot.: 4-2)

Martedì 30 settembre

Dinamo-Minsk - Ordabasy 2-0 (tot: 3-1)

Budućnost Podgorica - Haverfordwest County 2-1 (tot: 5-3)

Venerdì 26 settembre

Ordabasy - Dinamo-Minsk 1-1

Giovedì 18 settembre

Narva Trans - Víkingur 1-0 Ordine degli incontri invertito rispetto al sorteggio

Inter Escaldes - Skënderbeu 0-10

Jelgava - KA Akureyri 2-2

Naxxar Lions - Lincoln Red Imps 0-2

Be1 NFA - HJK Helsinki 1-1

Zrinjski Mostar - Dinamo Tbilisi 1-1

Larne - Racing Union Lussemburgo 2-0

Shelbourne - Rabotnicki 5-0

Haverfordwest County - Budućnost Podgorica 2-3

Fase a eliminazione diretta di UEFA Youth League: il cammino verso Nyon

Sorteggio sedicesimi di finale: 12 dicembre, Nyon

Sedicesimi di finale: 3/4 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in poi): 6 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 24/25 febbraio

Quarti di finale: 17/18 marzo

Semifinali: 17 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)

Finale: 20 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)