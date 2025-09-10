UEFA.com funziona meglio su altri browser
Calendario del percorso Campioni nazionali di UEFA Youth League

mercoledì 10 settembre 2025

Il primo turno inizia mercoledì 17 settembre con 20 squadre che provano a raggiungerne altre 30 nella seconda fase di questo percorso.

È stato definito il tabellone di tutti e tre i turni
È stato definito il tabellone di tutti e tre i turni UEFA via Getty Images

Il percorso Campioni nazionali di UEFA Youth League inizia con il primo dei tre turni a eliminazione diretta con gare di andata e ritorno, in programma da mercoledì 17 settembre.

In tutto sono coinvolti 50 club, ma solo 10 raggiungeranno le prime 22 squadre del percorso UEFA Champions League ai sedicesimi di finale. Venti squadre partecipano al primo turno con l'obiettivo di raggiungere le 30 del secondo turno, tra cui i Trabzonspor, AZ Alkmaar e Porto. Il tabellone dei tre turni è già stato definito.

Tabellone completo del percorso Campioni nazionali

Orari CET

Calendario primo turno

Andata

Mercoledì 17 settembre

Inter Escaldes - Skënderbeu (14:30)
Jelgava - KA Akureyri (15:00)
Naxxar Lions - Lincoln Red Imps (16:00)
Be1 NFA - HJK Helsinki (17:30)
Zrinjski Mostar - Dinamo Tbilisi (18:30)
Larne - Racing Union Lussemburgo (20:30)
Shelbourne - Rabotnicki (20:45)
Haverfordwest County - Budućnost Podgorica (20:45)

Giovedì 18 settembre

Narva Trans - Víkingur (16:45)*

*Ordine degli incontri invertito rispetto al sorteggio

Venerdì 26 settembre

Ordabasy - Dinamo-Minsk (13:00)

Ritorno

Martedì 30 settembre

Dinamo-Minsk - Ordabasy (11:30)
Budućnost Podgorica - Haverfordwest County (TBC)

Mercoledì 1 ottobre

Dinamo Tbilisi - Zrinjski ﻿(TBC)
Rabotnicki - Shelbourne (TBC)
Racing Union Lussemburgo - Larne (TBC)
HJK Helsinki - Be1 NFA (TBC)
KA Akureyri - Jelgava (TBC)
Skënderbeu - Inter Escaldes (TBC)
Lincoln Red Imps - Naxxar Lions (TBC)
Víkingur - Narva Trans (21:00)

Guida alle squadre

  • Be1 NFA, Haverfordwest County, Inter Escaldes, KA Akureyri, Larne, Narva Trans, Naxxar Lions, Odabasy, Rabotnicki, Shelbourne, Skënderbeu e Víkingur debuttano in UEFA Youth League al primo turno. Per Be1 NFA e Naxxar Lions si tratta della prima presenza in una competizione UEFA.
  • Dinamo Tbilisi, Jelgava, Lincoln Red Imps e Racing Union puntano a superare per la prima volta un turno di Youth League.

Sorteggio secondo turno

Ordabasy / Dinamo-Minsk - Ludogorets
AEK Larnaca - Zrinjski / Dinamo Tbilisi
Bravo - Porto
Basel - Real Betis
Austria Wien - Maccabi Haifa

Nantes - Sabah
Baník Ostrava - Crvena Zvezda
Žilina - Shelbourne / Rabotnicki
Larne / Racing Union Lussemburgo - Köln
Midtjylland - Haverfordwest County / Budućnost Podgorica

Be1 NFA / HJK Helsinki - Trabzonspor
Genk - Víkingur / Narva Trans
Jelgava / KA Akureyri - PAOK
Legia Warszawa - Fiorentina
Lokomotiva Zagreb - FCSB

Brann - Puskás Akadémia
Dynamo Kyiv - Brommapojkarna
Hibernian - 2 Korriku
Inter Escaldes / Skënderbeu - Aston Villa
AZ Alkmaar - Naxxar Lions / Lincoln Red Imps

Date programmate: 22 ottobre e 5 novembre

  • Al secondo turno debuttano nella competizione AEK Larnaca, Baník Ostrava, Bravo, Brommapojkarna e Fiorentina.
  • Austria Vienna e FCSB partecipano per la prima volta dalla stagione inaugurale 2013/14 (l'Austria Vienna ha raggiunto gli ottavi di finale, l'FCSB è uscito nella fase a gironi).
  • A partire dal secondo turno ci saranno anche il Trabzonspor, finalista nel 2024/25, e gli ex campioni AZ Alkmaar e Porto. Il Trabzonspor ha raggiunto la scorsa finale partendo dal percorso Campioni nazionali, così come l'AZ quando ha vinto la competizione nel 2022/23.
  • Il Midtjylland ha superato il percorso Campioni nazionali per ben sette volte in altrettanti tentativi.
  • FCSB, Köln e Sabah cercheranno di superare un turno per la prima volta.

Sorteggio terzo turno

Ordabasy / Dinamo-Minsk / Ludogorets - AEK Larnaca / Zrinjski / Dinamo Tbilisi

Bravo / Porto - Basel / Real Betis

Austria Wien / Maccabi Haifa - Nantes / Sabah

Baník Ostrava / Crvena Zvezda - Žilina / Shelbourne / Rabotnicki

Larne / Racing Union Lussemburgo / Köln - Midtjylland / Haverfordwest County / Budućnost Podgorica

Be1 NFA / HJK Helsinki / Trabzonspor - Genk / Víkingur / Narva Trans

Jelgava / KA Akureyri / PAOK - Legia Warszawa / Fiorentina

Lokomotiva Zagreb / FCSB - Brann / Puskás Akadémia

Dynamo Kyiv / Brommapojkarna - Hibernian / 2 Korriku

Inter Escaldes / Skënderbeu / Aston Villa - AZ Alkmaar / Naxxar Lions / Lincoln Red Imps

Date programmate: 26 novembre e 10 dicembre 2025

Fase a eliminazione diretta di UEFA Youth League: il cammino verso Nyon

Sorteggio sedicesimi di finale: 12 dicembre, Nyon

Sedicesimi di finale: 3/4 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in poi): 6 febbraio, Nyon
Ottavi di finale: 24/25 febbraio
Quarti di finale: 17/18 marzo
Semifinali: 17 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)
Finale: 20 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)

