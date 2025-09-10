Calendario percorso UEFA Champions League di UEFA Youth League

Il percorso UEFA Champions League di UEFA Youth League inizia il 16 settembre.

Nel percorso UEFA Champions League, il calendario è identico alle prime sei giornate della fase campionato della competizione maggiore. Le prime 22 squadre classificate dopo sei giornate accedono ai sedicesimi di finale. Le squadre dal 1° al 6° posto saranno sorteggiate in casa contro le squadre dal 17° al 22° posto. Le squadre dal 7° al 16° posto faranno visita alle 10 squadre qualificate tramite il percorso Campioni nazionali. Il sorteggio dei sedicesimi di finale si terrà venerdì 12 dicembre.

Guarda le partite in streaming e gli highlights su UEFA.tv

Orari CET, date/orari delle dalla terza giornata da stabilire

Calendario fase campionato

Classifiche

Martedì 16 settembre

Athletic Club - Arsenal (12:00)

Benfica - Qarabağ (12:00)

PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise (14:00)

Juventus - Borussia Dortmund (14:00)

Tottenham Hotspur - Villarreal (14:00)

Real Madrid - Marsiglia (16:00)

Mercoledì 17 settembre

Olympiacos - Pafos (12:30)

Slavia Praha - Bodø/Glimt (13:00)

Paris Saint-Germain - Atalanta (14:30)

Ajax - Inter (15:00)

Liverpool - Atlético Madrid (16.00)

Bayern München - Chelsea (16:00)



Giovedì 18 settembre

Club Brugge - Monaco (13:30)

Copenhagen - Bayer Leverkusen (13:45)

Eintracht Frankfurt - Galatasaray (14:00)

Sporting CP - Kairat Almaty (14.00)

Manchester City - Napoli (16:00)

Newcastle United - Barcelona (16:00)



Highlights finale 2024/25: Trabzonspor - Barcelona 1-4

Martedì 30 settembre

Kairat Almaty - Real Madrid (09:00)

Bodø/Glimt - Tottenham Hotspur (11:00)

Pafos - Bayern München (13:00)

Galatasaray - Liverpool (14:00)

Atalanta - Club Brugge (14:00)

Marsiglia - Ajax (14:30)

Chelsea - Benfica (16:00)

Inter - Slavia Praha (16:00)

Atlético Madrid - Eintracht Frankfurt (16:00)



Mercoledì 1 ottobre

Qarabağ - Copenhagen (12:00)

Villarreal - Juventus (12:00)

Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven (14:00)

Napoli - Sporting CP (14:00)

Arsenal - Olympiacos (14:00)

Union Saint-Gilloise - Newcastle United (14:30)

Monaco - Manchester City (15:00)

Borussia Dortmund - Athletic Club (16:00)

Barcelona - Paris Saint-Germain (16:00)



Terza giornata

Martedì 21 ottobre

Arsenal - Atlético Madrid (da conf.)

Barcelona - Olympiacos (da conf.)

Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain (da conf.)

Copenhagen - Borussia Dortmund (da conf.)

Kairat Almaty - Pafos (da conf.)

Newcastle United - Benfica (da conf.)

PSV Eindhoven - Napoli (da conf.)

Union Saint-Gilloise - Inter (da conf.)

Villarreal - Manchester City (da conf.)

Mercoledì 22 ottobre

Athletic Club - Qarabağ (da conf.)

Monaco - Tottenham Hotspur (da conf.)

Atalanta - Slavia Praha (da conf.)

Chelsea - Ajax (da conf.)

Eintracht Frankfurt - Liverpool (da conf.)

Galatasaray - Bodø/Glimt (da conf.)

Bayern München - Club Brugge (da conf.)

Real Madrid - Juventus (da conf.)

Sporting CP - Marsiglia (da conf.)

Quarta giornata

Martedì 4 novembre

Atlético Madrid - Union Saint-Gilloise (da conf.)

Bodø/Glimt - Monaco (da conf.)

Juventus - Sporting CP (da conf.)

Liverpool - Real Madrid (da conf.)

Napoli - Eintracht Frankfurt (da conf.)

Olympiacos - PSV Eindhoven (da conf.)

Paris Saint-Germain - Bayern München (da conf.)

Slavia Praha - Arsenal (da conf.)

Tottenham Hotspur - Copenhagen (da conf.)

Mercoledì 5 novembre

Ajax - Galatasaray (da conf.)

Club Brugge - Barcelona (da conf.)

Inter - Kairat Almaty (da conf.)

Manchester City - Borussia Dortmund (da conf.)

Newcastle United - Athletic Club (da conf.)

Marsiglia - Atalanta (da conf.)

Pafos - Villarreal (da conf.)

Qarabağ - Chelsea (da conf.)

Benfica - Bayer Leverkusen (da conf.)

Highlights 2024/25: Liverpool - Real Madrid 0-1

Quinta giornata

Martedì 25 novembre

Ajax - Benfica (da conf.)

Borussia Dortmund - Villarreal (da conf.)

Chelsea - Barcelona (da conf.)

Bodø/Glimt - Juventus (da conf.)

Galatasaray - Union Saint-Gilloise (da conf.)

Manchester City - Bayer Leverkusen (da conf.)

Marsiglia - Newcastle United (da conf.)

Slavia Praha - Athletic Club (da conf.)

Napoli - Qarabağ (da conf.)

Mercoledì 26 novembre

Arsenal - Bayern München (da conf.)

Atlético Madrid - Inter (da conf.)

Copenhagen - Kairat Almaty (da conf.)

Eintracht Frankfurt - Atalanta (da conf.)

Liverpool - PSV Eindhoven (da conf.)

Olympiacos - Real Madrid (da conf.)

Pafos - Monaco (da conf.)

Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur (da conf.)

Sporting CP - Club Brugge (da conf.)

Sesta giornata

Martedì 9 dicembre

Kairat Almaty - Olympiacos (da conf.)

Bayern München - Sporting CP (da conf.)

Monaco - Galatasaray (da conf.)

Atalanta - Chelsea (da conf.)

Barcelona - Eintracht Frankfurt (da conf.)

Inter - Liverpool (da conf.)

PSV Eindhoven - Atlético Madrid (da conf.)

Union Saint-Gilloise - Marsiglia (da conf.)

Tottenham Hotspur - Slavia Praha (da conf.)

Mercoledì 10 dicembre

Athletic Club - Paris Saint-Germain (da conf.)

Bayer Leverkusen - Newcastle United (da conf.)

Borussia Dortmund - Bodø/Glimt (da conf.)

Club Brugge - Arsenal (da conf.)

Juventus - Pafos (da conf.)

Qarabağ - Ajax (da conf.)

Real Madrid - Manchester City (da conf.)

Benfica - Napoli (da conf.)

Villarreal - Copenhagen (da conf.)

Fase campionato: cosa succede se le squadre sono a pari punti? Se due o più squadre sono a pari punti al termine della fase campionato, per determinare la classifica vengono applicati i seguenti criteri nel seguente ordine, come da paragrafo 16.01 del regolamento ufficiale: a. Differenza reti superiore nella fase campionato

b. Maggior numero di gol segnati nella fase campionato

c. Maggior numero di gol segnati in trasferta nella fase campionato

d. Maggior numero di vittorie nella fase campionato

e. Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase campionato

f. Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari della fase campionato

g. Differenza reti collettiva superiore rispetto agli avversari della fase campionato

h. Maggior numero di gol segnati collettivamente dagli avversari della fase campionato

i. Totale di punti disciplinari più basso basato solo sui cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dallo staff in tutte le partite della fase campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)

j. Sorteggio

Tra la prima giornata e la quinta giornata, le squadre a pari punti saranno separate utilizzando i seguenti criteri: a. Differenza reti superiore nella fase campionato

b. Maggior numero di gol segnati nella fase campionato

c. Maggior numero di gol segnati in trasferta nella fase campionato

d. Maggior numero di vittorie nella fase campionato

e. Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase campionato Se le squadre risultano ancora in parità sotto tutti gli aspetti applicando questi criteri, nel tabellone verranno classificate allo stesso livello e ordinate alfabeticamente in base al nome abbreviato.

Guida alle squadre

• Oltre ai campioni in carica del Barcelona (primo club ad aver vinto tre volte la competizione), gli altri ex campioni in corsa sono Chelsea (due volte vincitore), Benfica, Olympiacos e Real Madrid.

• Atlético, Barcelona, Bayern, Benfica, Manchester City, Paris e Real Madrid allungano la striscia di qualificazione al torneo avendo partecipato a tutte e 13 le edizioni dal 2013/14 (l'edizione 2020/21 è stata cancellata).

• L'Inter ha dominato la scorsa fase campionato concludendo a 18 punti, due in più di Sporting CP e AZ Alkmaar (che quest'anno sono nel percorso Campioni). I nerazzurri, come Man City e Olympiacos (che hanno iniziato la loro difesa del titolo dal percorso Campioni nazionali) hanno poi raggiunto i quarti di finale.

• Fanno il loro debutto Bodo/Glimt e Union SG.

Guarda il documentario sulla Youth League su UEFA.tv

Format

La UEFA Youth League ha introdotto un nuovo format nel 2024/25, adattandosi al cambio di format delle principali competizioni UEFA per club.

Come in precedenza, le squadre sono divise in due percorsi, il percorso UEFA Champions League e il percorso Campioni nazionali, che si disputano nel corso dell'anno prima di confluire nella fase a eliminazione diretta nel 2026.

Il percorso UEFA Champions League comprende le 36 squadre giovanili dei club che si sono qualificati per la fase campionato di UEFA Champions League 2025/26. La fase campionato rispecchierà quella di Champions League, ma sarà limitata alle prime sei giornate, con le stesse partite giocate in entrambe le competizioni (tre in casa e tre in trasferta).

Dopo le sei giornate della fase campionato, le prime 22 squadre accedono ai sedicesimi di finale. Le squadre classificate dal 1° al 6° posto (percorso Champions League) affronteranno le squadre classificate dal 17° al 22° posto. Le squadre classificate dal 7° al 16° posto affronteranno le 10 squadre qualificate tramite il percorso Campioni nazionali.

Dagli ottavi di finale in poi si terrà un ulteriore sorteggio aperto. Il torneo si concluderà, come in precedenza, con le semifinali e una finale, giocate nella tradizionale sede del Colovray Sports Centre di Nyon (Svizzera).

Fase a eliminazione diretta: calendario e sorteggi

Sorteggio sedicesimi di finale: 12 dicembre, Nyon

Sedicesimi di finale: 3/4 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in poi): 6 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 24/25 febbraio

Quarti di finale: 17/18 marzo

Semifinali: 17 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)

Finale: 20 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)

Spiegazione del format