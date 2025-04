Anteprima finale UEFA Youth League: Trabzonspor - Barcelona

Il Trabzonspor affronta il Barcelona nella finale della UEFA Youth League 2025 presso il Colovray Sports Centre di Nyon, lunedì 28 aprile.

I retroscena

Nessuna squadra turca aveva mai raggiunto gli ottavi di finale di questa competizione prima di questa stagione. Tuttavia, dopo aver superato il percorso Campioni nazionali, il Trabzonspor ha conquistato vittorie casalinghe contro Juventus, Atalanta (ai rigori) e Inter, capolista della fase campionato, davanti rispettivamente a 10.575, 13.102 e un record della competizione di 40.368 spettatori, guadagnandosi così l’accesso alle finals di Nyon.

La semifinale di venerdì contro il Salzburg si è giocata davanti a un pubblico caldissimo, quasi interamente a favore del Trabzonspor. Dopo il vantaggio firmato da Yiğit Kemal Turan e il pareggio all’85’ di John Mellberg per i campioni dell'edizione 2016/17, Boran Başkan, all’89’, è riuscito a trovare subito la risposta vincente, regalando il successo alla squadra turca e l'accesso alla prima finale di UEFA Youth League della sua storia.

Ora il Trabzonspor può diventare il nono campione diverso (proveniente dalla settima federazione nazionale distinta) della competizione. Per la finale potrà inoltre contare sui rientri di Abdurrahman Bayram ed Ekrem Terzi, entrambi squalificati in semifinale. In particolare, Ekrem Terzi sarà un’importante risorsa offensiva per la squadra che, a gennaio, ha dovuto fare a meno del prolifico Poyraz Yıldırım — autore di sei gol nel percorso Campioni nazionali — passato in prestito all'Ümraniyespor.

Highlights semifinale UEFA Youth League: Salzburg - Trabzonspor 1-2

Al contrario, il Barcelona non è nuovo a questi palcoscenici: ha raggiunto le finals di Nyon per la quinta volta, un record, e ora disputerà la sua terza finale, dietro solo al Chelsea, a quota quattro. In semifinale, ha superato l'AZ Alkmaar per 1-0, grazie ad un rigore trasformato nei minuti iniziali da Juan Hernández.

Con una vittoria, lunedì, il Barça diventerebbe il primo club a conquistare tre titoli nella competizione. Le vittorie ottenute nell’edizione inaugurale del 2013/14 e poi nel 2017/18 (rispettivamente battendo Benfica e Chelsea) lo vedono, infatti, appaiato al Chelsea con due successi.

Hernández, insieme ad Arnau Pradas, capocannoniere blaugrana in questa UEFA Youth League, è uno dei tanti talenti di La Masia. La squadra, in grado di dominare anche a livello nazionale, è allenata da Juliano Belletti, vincitore della UEFA Champions League da calciatore. Per la finale, Belletti potrà contare anche sui rientri di Jan Virgili, Jofre Torrents e Pedro Fernández, assenti contro l'AZ Alkmaar perché impegnati con il Barcelona Atlètic, la seconda squadra attualmente coinvolta nella lotta per evitare la retrocessione.

Conosci le finaliste

Probabili formazioni

Trabzonspor: Erol Can Çolak, Oğuzhan Yılmaz, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu, Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu, Alihan Erdoğan, Yiğit Kemal Turan, Ekrem Terzi, Onuralp Çakıroğlu

Barcelona: Yaakobishvili; Espart, Kospo, Cuenca, Farré; Diarra, Fariñas, Junyent; Pradas, Alba, Hernández

Highlights semifinale UEFA Youth League: AZ Alkmaar - Barcelona 0-1

Le parole degli allenatori

Eyüp Saka, allenatore del Trabzonspor: "Sono certo che sentiremo il sostegno da parte di tutto il nostro Paese. Faremo del nostro meglio. Sogno di vincere la finale e di portare la coppa a casa".

Juliano Belletti, allenatore del Barcelona: "I ragazzi hanno grande fiducia, ma sono emozionati. Cerco di tenere sotto controllo l'ansia mentre ci prepariamo alla finale. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra e essere orgogliosi di tutto quello che abbiamo fatto per arrivare fin qui".