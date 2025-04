Come la vittoria della Youth League sia stata una fonte di ispirazione per il successo dell'Olympiacos in Conference League

La stagione 2023/24 è stata storica per l'Olympiacos.

Nell'aprile 2024, la formazione Under 19 ha vinto la UEFA Youth League battendo il Milan per 3-0 in finale in quello che è stato il primo trionfo europeo del club.

Qualche settimana dopo, sulla spinta di quel successo, la prima squadra ha regalato il secondo trofeo al club vincendo la finale di UEFA Conference League per 1-0 contro la Fiorentina ad Atene.

In vista della fase finale di Youth League di Nyon del 25 e 28 aprile, due protagonisti del trionfo dell'Olympiacos nel 2024 raccontano l'impatto che ha avuto quella vittoria sulla loro vita e sulla prima squadra, e spiegano cosa significhi la competizione per il passaggio in prima squadra.

Una vittoria emozionante

Al momento del fischio finale della Youth League 2024, Vasilios Prekates ha faticato a metabolizzare quel che la squadra aveva raggiunto.

"Ricordo che il fisioterapista venne da me", racconta Prekates. "Ero in ginocchio a piangere e lui mi disse: 'Abbiamo vinto la coppa! Abbiamo vinto la coppa! E in quel momento quasi faticavo a credergli".

Stavros Pnevmonidis festeggia con lo staff dopo la finale della Youth League 2024 UEFA via Getty Images

Il difensore ha giocato tutti i 90 minuti della sfida che l'Olympiacos ha vinto grazie ai gol di Christos Mouzakitis, Antonis Papakanellos e Theofanis Bakoulas - con una clamorosa rovesciata - in sei minuti di fuoco del secondo tempo.

E aggiunge: “La sensazione principale è stata di sollievo perché avevamo lavorato molto, poi soddisfazione per i risultati ottenuti”.

Il compagno di squadra Stavros Pnevmonidis dice: “Ricordo i festeggiamenti dopo ogni gol e come ci stavamo avvicinando a ciò che volevamo ottenere".

“La squadra è sempre stata così. Abbiamo una mentalità vincente”.

Fonte d'ispirazione per la Conference League

Solo 37 giorni dopo, la prima squadra del club ha fatto la sua storia, battendo la Fiorentina per 1-0 ad Atene e vincendo la Conference League: il primo trofeo europeo del club a livello maggiore.

Prekates è certo che la vittoria della Youth League abbia creato nel club la sensazione di poter vincere ancora.

L'Olympiacos ha battuto la Fiorentina per 1-0 vincendo la Conference League, il suo primo grande trofeo europeo. Getty Images

"Credo che la vittoria del trofeo [della Youth League] abbia aiutato la mentalità della prima squadra. Ha dato loro una grande spinta". Vasilios Prekates

Pnevmonidis è d'accordo e aggiunge: "Ricordo che lo stesso giorno in cui abbiamo giocato la nostra semifinale [contro il Nantes], la prima squadra si è qualificata per la sua semifinale in Turchia [dopo aver battuto il Fenerbahce].

"Credo che ci siamo aiutati a vicenda".

"Senso di responsabilità" In Development at its Heart: The UEFA Youth League, un documentario che celebra l'impatto della competizione dal suo lancio nel 2013, l'allenatore della squadra vincitrice, Sotiris Silaidopoulos, ha sottolineato come il fatto di rappresentare l'Olympiacos e la propria nazione nel suo complesso abbia motivato la sua squadra. "Avevamo un certo senso di responsabilità verso il nostro club, la nostra accademia e il calcio greco", ha spiegato. "Avere giocatori greci e un allenatore greco, ha aumentato questo senso di responsabilità".

Development at its Heart: The UEFA Youth League

Il cammino verso la prima squadra

La gloria in UEFA Youth League è stata anche un trampolino di lancio per diversi giovani calciatori, che si sono affacciati nel calcio maggiore nel 2024/25.

Il centrocampista Mouzakitis è diventato un punto fermo della prima squadra dell'Olympiacos, con diverse presenze in Europa League, e ha giocato due volte con la nazionale greca, esordendo a novembre contro la Finalndia in UEFA Nations League.

Charalampos Kostoulas è stato titolare in Europa League, mentre Papakanellos ha fatto qualche presenza in prima squadra.

Christos Mouzakitis ha collezionato nove presenze in Europa League in questa stagioneGetty Images

Loro non sono che gli ultimi passati dalla Youth League alle competizioni maggiori UEFA, ma prima di loro più di 1.000 lo hanno fatto da quando nel 2013 è stata lanciata la competizione.

Pnevmonidis ha detto: "Siamo molto felici per questi ragazzi. Qualche mese fa eravamo insieme e ora li vediamo fare molto bene. Questo ci dà una motivazione in più".

"Questo dimostra che [la Youth League] è il più grande evento a cui un giocatore di questa età possa partecipare".

"È utile per sperimentare un livello di competizione più alto. Ti prepara alle notti europee".