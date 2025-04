Anteprima semifinali UEFA Youth League: Salzburg-Trabzonspor, AZ Alkmaar-Barcelona

Le semifinali dell'11ª edizione di UEFA Youth League si giocano venerdì in Svizzera al Colovray Sports Centre di Nyon, nella struttura di fronte alla sede della UEFA.

Gli ex campioni del Salzburg affrontano il Trabzonspor nella prima semifinale, mentre nella seconda si sfidano due ex vincitrici, ovvero AZ Alkmaar e Barcelona. Ecco una breve anteprima delle semifinali in vista della finale di lunedì.

Partite fase finale: Colovray Sports Centre, Nyon Semifinali (venerdì 25 aprile)

Salzburg - Trabzonspor (14:00 CET)

AZ Alkmaar - Barcelona (18:00 CET) Finale (lunedì 28 aprile)

Salzburg / Trabzonspor - AZ Alkmaar / Barcelona (18:00 CET)

Se il Salzburg è alla quarta semifinale, il Trabzonspor è all'esordio assoluto in questa fase. Nessun club turco aveva mai raggiunto gli ottavi. Il Trabzonspor potrebbe diventare la nona diversa vincitrice (di sette diverse federazioni) in 11 edizioni.

Il Salzburg ha vinto la competizione passando dal percorso campioni nazionali nel 2016/17, ma in questa edizione ha partecipato alla nuova fase campionato, perdendo solo due punti per strada e piazzandosi al terzo posto.

Fase finale UEFA Youth League 2024/25

Conosciamo le semifinaliste

Due ex campioni si affrontano nella seconda semifinale, quando l'AZ sfiderà il Barcelona. Il club dei Paesi Bassi ha battuto il Barcelona per 2-0 negli ottavi 2022/23 prima di vincere il titolo a Ginevra.

L'AZ è in una striscia di imbattibilità da record: senza contare le sfide decise ai rigori, non perde da 24 partite. Il Barcelona ha stabilito un nuovo primato raggiungendo la fase finale per la quinta volta. Gli spagnoli puntano a diventare la prima squadra a vincere tre volte il titolo (solo loro e il Chelsea hanno sollevato due volte il trofeo) e hanno chiuso la fase campionato al quarto posto.