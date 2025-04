Conosciamo meglio le squadre della fase finale di UEFA Youth League: AZ Alkmaar, Barcelona, Salzburg, Trabzonspor

Le semifinali di UEFA Youth League determineranno le due squadre che si contenderanno il trofeo nella finale di venerdì 25 aprile al Colovray Sports Centre di Nyon.

UEFA.com traccia un breve profilo delle contendenti, tra cui ci sono tre ex vincitrici e la prima squadra di una nazione a raggiungere la fase finale.

Accoppiamenti fase finale: Colovray Sports Centre, Nyon Semifinali (venerdì 25 aprile)

Salzburg - Trabzonspor

AZ Alkmaar - Barcelona Finale (lunedì 28 aprile)

Salzburg / Trabzonspor - AZ Alkmaar / Barcelona Orari delle semifinali da concordare

AZ ALKMAAR - BARCELONA

Secondo turno percorso campioni nazionali: V8-2tot. contro Strømsgodset (V4-1 t, V4-1 h)

Terzo turno percorso campioni nazionali: V2-1 tot. contro Manchester United (V2-1 c, P0-0 t)

Sedicesimi di finale: V2-2 ,4-3dcr in casa contro Benfica

Ottavi di finale: V2-0 in trasferta contro Real Madrid

Quarti di finale: V1-0 in casa contro Manchester City

Migliori marcatori: Wassim Bouziane, Jasper Hartog 3

Miglior piazzamento: campione (2022/23)

Precedenti nelle fasi finali (dalla semifinale in poi)

2022/23: V2-2, 4-3dcr contro Sporting CP (semifinale), V5-0 contro Hajduk Split (finale)

Fase campionato: S3-4 in trasferta contro Monaco, V4-2 in casa contro Young Boys, V3-1 in casa contro Bayern München, V2-1 in trasferta contro Crvena Zvezda, V2-0 in casa contro Brest, V3-2 in trasferta contro Borussia Dortmund (4° posto)

Sedicesimi di finale: V2-2, 5-3dcr in casa contro GNK Dinamo

Ottavi di finale: V3-1 in trasferta contro Aston Villa

Quarti di finale: V2-1 in trasferta contro Stuttgart

Miglior marcatore: Arnau Pradas 5

Miglior piazzamento: campione (2013/14, 2017/18)

Precedenti nelle fasi finali (dalla semifinale in poi)

2018/19: S2-2, 4-5dcr contro Chelsea

2017/18: V5-4 contro Manchester City (semifinale), V3-0 contro Chelsea (finale)

2016/17: S1-2 contro Salzburg (semifinale)

2013/14: V1-0 contro Schalke (semifinale), V3-0 contro Benfica (finale)

SALZBURG - TRABZONSPOR

Fase campionato: V3-2 in trasferta contro Sparta Praha, V5-1 in casa contro Brest, V3-2 in casa contro GNK Dinamo, P2-2 in trasferta contro Feyenoord, V1-0 in trasferta contro Bayer Leverkusen, V3-2 in casa contro Paris Saint-Germain (3° posto)

Sedicesimi di finale: V1-1, 4-2dcr in casa contro Celtic

Ottavi di finale: V2-1 in casa contro Atlético de Madrid

Quarti di finale: V1-0 in casa contro Olympiacos

Miglior marcatore: Phillip Verhounig 8

Miglior piazzamento: campione (2016/17)

Precedenti nelle fasi finali (dalla semifinale in poi)

2021/22: V5-0 contro Atlético de Madrid (semifinale), S0-6 contro Benfica (finale)

2019/20: S1-2 contro Real Madrid (semifinale)

2016/17: V2-1 contro Barcelona (semifinale), V2-1 contro Benfica (finale)

Quarti di finale: Salzburg - Olympiacos 1-0 

Secondo turno percorso campioni nazionali: V8-3tot. contro Budućnost Podgorica (V3-1 c, V5-2 t)

Terzo turno percorso campioni nazionali: V8-3 tot. contro Sarajevo (P2-2 t, V5-1 h)

Sedicesimi di finale: V1-0 in casa contro Juventus

Ottavi di finale: V0-0, 5-3dcr in casa contro Atalanta

Quarti di finale: V1-0 in casa contro Inter

Miglior marcatore: Poyraz Yıldırım 6

Miglior piazzamento: Secondo turno percorso campioni nazionali (2021/22)