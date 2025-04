Quarti di finale UEFA Youth League: l'Inter perde col Trabzonspor, il Salzburg elimina i campioni dell'Olympiacos, domani Stuttgart-Barcelonae AZ-Man City

Salzburg e Trabzonspor martedì si sono qualificati in semifinale di UEFA Youth League, mentre le altre due semifinaliste verranno decise dai quarti di mercoledì.

Il Trabzonspor è andato avanti di tre turni rispetto a qualsiasi altra squadra turca in questa competizione, dopo aver sconfitto l'Inter per 1-0 davanti a un pubblico record di 40.368 persone. Il Salzburg, vincitore dell'edizione 2016/17, sarà l'avversario del Trabzonspor in semifinale dopo la vittoria per 1-0 contro i campioni in carica dell'Olympiacos.

Mercoledì le partite tra Stuttgart e Barcelona, e tra AZ Akmaar e Manchester City, definiranno le ultime due semifinaliste.

Ai quarti partecipano squadre appartenenti a otto diverse federazioni nazionali. Cinque formazioni hanno superato la nuova fase campionato, mentre AZ Alkmaar, Olympiacos e Trabzonspor si sono qualificate attraverso il percorso ampliato dedicato ai campioni nazionali. L'Olympiacos la scorsa stagione e l'AZ l'anno precedente hanno conquistato il trofeo proprio attraverso questo stesso cammino.

Le semifinali e la finale si giocheranno al centro sportivo Colovray di Nyon, in Svizzera, il 25 e 28 aprile, con il sorteggio che è già stato effettuato.

Tabellone della fase ad eliminazione diretta di UEFA Youth League: il cammino verso Nyon Quarti di finale:

Martedì 1 aprile

01/04: Salzburg - Olympiacos 1-0

01/04: Trabzonspor - Inter 1-0

Mercoledì 2 aprile

02/04: Stuttgart - Barcelona (16:00 CET)

02/04: AZ Alkmaar - Manchester City (18:00 CET) Semifinali (25 aprile: centro sportivo Colovray di Nyon):

1: Salzburg - Trabzonspor

2: AZ Alkmaar / Manchester City - Stuttgart / Barcelona Finale (28 aprile: centro sportivo Colovray di Nyon):

Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2

Quarti di finale

Martedì 1 aprile

Salzburg - Olympiacos 1-0

Campione nel 2016/17 e finalista nel 2021/22, il Salzburg, ha eliminato i campioni in carica dell'Olympiacos mantenendo invariate le statistiche di successi ai quarti di finale: quattro qualificazioni su quattro partecipazioni. Il Salzburg è andato in vantaggio all'11' grazie a uno splendido gol del giovane nazionale svizzero Enrique Aguilar.

Il portiere dell'Olympiacos Georgios Kouraklis ha effettuato una doppia parata su Alexander Murillo poco dopo la rete, ma complessivamente il Salzburg ha concesso poche occasioni agli avversari. Arrivando sino ai quarti di finale, l'Olympiacos ha comunque ottenuto il miglior piazzamento da parte di un campione in carica dopo il Barcelona nel 2018/19.

Trabzonspor - Inter 1-0

Il Trabzonspor ha mandato in visibilio i tantissimi tifosi accorsi al Şenol Güneş Spor Kompleksi con il gol della vittoria di Ekrem Terzi a 13 minuti dalla fine contro l'Inter, capolista della fase campionato. Al 38', Oğuzhan Yılmaz ha messo a terra Matteo Cocchi nell'area del Trabzonspor, ma il rigore di Luka Topalović è stato bloccato dalle gambe di Erol Can Çolak.

A metà del secondo tempo, Gabriele Garonetti è andato vicino al gol con un colpo di testa su un cross di Cocchi ma, appena due minuti dopo essere entrato dalla panchina, Ekrem Terzi ha conquistato il pallone nella metà campo dell'Inter, è avanzato verso la porta avversaria lasciando partire un tiro che si è insaccato in rete dopo una deviazione. Il Trabzonspor, già prima squadra turca ad accedere agli ottavi di finale, ha eliminato tre club italiani di fila dopo aver battuto Juventus e Atalanta.

Mercoledì 2 aprile

Stuttgart - Barcelona

Lo Stuttgart fa il suo debutto nella competizione, esattamente un anno dopo che i connazionali del Mainz hanno raggiunto i quarti di finale nella loro prima partecipazione alla Youth League. L'ultima squadra esordiente ad arrivare in semifinale è stata l'Hoffenheim nella stagione 2018/19.

Il Barcelona si è classificato quarto nella fase campionato, un posto sopra lo Stuttgart, e punta a diventare la prima squadra a vincere tre volte questa competizione; ha vinto quattro dei cinque quarti di finale che ha raggiunto, compresi quelli del 2013/14 e del 2017/18.

AZ Alkmaar - Manchester City