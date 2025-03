Ottavi di finale di UEFA Youth League: vincono Trabzonspor, Barcelona, Manchester City, Salzburg e Stuttgart

Trabzonspor, Barcelona, Manchester City, Salzburg e Stuttgart sono le prime squadre a raggiungere i quarti di finale di UEFA Youth League 2024/25, mentre gli altri tre ottavi sono in programma mercoledì.

Le partite di oggi sono iniziate con la vittoria del Trabzonspor contro l'Atalanta ai rigori. I debuttanti dello Stoccarda hanno vinto 3-2 contro lo Sporting CP, mentre il Manchester City ha prevalso 2-1 sull'Hoffenheim.

Nelle gare di martedì, il Salzburg si è imposto per 2-1 contro l'Atlético de Madrid, dopo averlo eliminato due volte nelle precedenti edizioni. Nel frattempo, il Barcelona si è assicurato una vittoria per 3-1 in trasferta contro l'Aston Villa, al debutto nella competizione.

Altre tre ex campioni provano a qualificarsi mercoledì. I campioni in carica dell'Olympiacos fanno visita allo Sturm Graz: la vincente sfiderà il Salzburg ai quarti, mentre il Real Madrid affronta l'AZ Alkmaar. L'Inter, che ha vinto la prima fase campionato con sei vittorie su sei, è impegnata sul campo del Bayern: chi vince affronterà il Trabzonspor.

Il sorteggio dei prossimi turni della competizione torneo è già stato effettuato, con i quarti di finale in programma l'1 e 2 aprile. Le semifinali e la finale si giocheranno al Colovray Sports Centre di Nyon, Svizzera, il 25 e 28 aprile.

Mercoledì 5 marzo

Trabzonspor - Atalanta 0-0 (Trabzonspor vince 5-3 dcr)

Già prima squadra turca a raggiungere gli ottavi di finale, il Trabzonspor fa un ulteriore passo avanti. I 90 minuti si concludono senza gol, ma il Trabzonspor trasforma tutti i calci di rigore; dopo un errore dell'Atalanta, Bican Tibukoğlu trasforma il tiro decisivo e delizia i 13.102 spettatori presenti: si tratta di un record per gli ottavi di finale e della decima affluenza più alta nella storia della competizione.

Sporting CP - Stuttgart 2-3

Flávio Gonçalves va a segno dopo soli due minuti, ma lo Stoccarda inizia a prendere il controllo della situazione e passa in vantaggio prima dell'intervallo con Benjamin Boakye ed Efe Korkut. Nella ripresa lo Sporting preme, ma a 14' dalla fine Julian Lüers realizza il 3-1. Nonostante l'espulsione di Gabriel Silva nel finale, Rafael Nel accorcia, ma lo Stoccarda resiste e diventa la seconda esordiente tedesca a raggiungere gli ottavi di finale dopo il Mainz un anno fa.

Hoffenheim - Manchester City 1-2

Matthew Warhurst ribadisce in rete dopo una parata di Benjamin Lade su tiro di Max Alleyne e porta il City in vantaggio al 23'. L'Hoffenheim pareggia al 37' con un tiro deviato di Hennes Behrens, ma poco prima dell'intervallo Reigan Heskey si fa spazio e riporta avanti il City con un rasoterra. La squadra inglese evita così la terza uscita consecutiva agli ottavi di finale.

A seguire

Sturm Graz - Olympiacos (15:30)

Bayern München - Inter (16:00)

Real Madrid - AZ Alkmaar (16:00)



Orari CET

Martedì 4 marzo

Salzburg - Atlético Madrid 2-1

Il Salisburgo ha giocato in inferiorità numerica per oltre un'ora dopo l'espulsione di Lassina Traoré al 36'. Nonostante ciò, la squadra austriaca è riuscita a portarsi in vantaggio poco prima dell'ora di gioco grazie a un preciso tiro angolato di Edmund Baidoo. Cinque minuti dopo, l'Atleti ha subito un'altra svolta sfavorevole: David Fernández ha ricevuto il secondo cartellino giallo per un fallo da rigore, trasformato con freddezza da Valentin Sulzbacher. Gli spagnoli hanno reagito immediatamente con la rete di Romeo Hueso, ma il Salisburgo ha resistito fino al fischio finale, conquistando il suo quarto quarto di finale dopo due eliminazioni consecutive agli ottavi.

Aston Villa - Barcelona 1-3

Il Barcelona ha sbloccato il match al Villa Park dopo appena 15 minuti, grazie alla conclusione di Quim Junyent. Cinque minuti più tardi, Arnau Pradas ha firmato il raddoppio, siglando il suo quarto gol nella competizione. L'Aston Villa ha accorciato le distanze al 56' con un rigore trasformato da Aidan Borland, ma Jan Virgili ha riportato i blaugrana sul doppio vantaggio. Con questa vittoria, il Barcelona raggiunge il suo sesto quarto di finale e resta in corsa per quello che potrebbe essere il suo terzo titolo.

Tabellone UEFA Youth League: verso la fase finale a Nyon Quarti di finale (1/2 aprile): 1: Real Madrid/AZ Alkmaar - Manchester City

2: Stuttgart - Barcelona

3: Salzburg - Sturm Graz/Olympiacos

4: Trabzonspor - Bayern München/Inter Semifinali (25 aprile: Colovray Sports Centre, Nyon): 1: Vincente quarto di finale 3 - Vincente quarto di finale 4

2: Vincente quarto di finale 1 - Vincente quarto di finale 2 Finale (28 aprile: Colovray Sports Centre, Nyon): Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2

Guida alle squadre

• L'Olympiacos è campione in carica, mentre AZ Alkmaar, Barcellona, Real Madrid e Salisburgo sono le altre ex vincitrici in gara. Il Barcellona prova a diventare la prima squadra tre volte campione.

• Atleti, Hoffenheim, Man City e Sporting sono state semifinaliste.

• Tra le altre squadre approdate in precedenza ai quarti di finale ci sono Bayern e Inter (che si è piazzata in vetta alla classifica della fase campionato con 18 punti).

• Le esordienti ancora in gara sono Aston Villa, lo Sturm Graz e Stoccarda.

• Il Trabzonspor è stato la prima squadra turca a raggiungere gli ottavi di finale.

• Le prime otto classificate della fase campionato hanno raggiunto gli ottavi: in ordine di classifica sono Inter, Sporting, Salzburg (tutte imbattute), Barcelona, Stuttgart, Real Madrid, Atalanta e Atleti.

• La scorsa stagione, l'Olympiacos ha vinto il torneo partendo dal percorso Campioni nazionali, come l'AZ Alkmaar nel 2022/23 e il Salisburgo nel 2016/17. Olympiacos e AZ hanno superato di nuovo lo stesso percorso di questa edizione insieme a Hoffenheim e Trabzonspor.

• Dopo aver eliminato gli ex campioni del Benfica ai sedicesimi di finale, l'AZ ha stabilito il record di 22 partite consecutive di Youth League da imbattuto nei 90 minuti (senza contare le sconfitte ai rigori), dopo aver iniziato la stagione a pari merito il Chelsea (17).

• Il Real Madrid ha giocato gli ottavi di finale in tutte le 11 edizioni e vuole portare il suo record di presenze ai quarti di finale a nove.

• Bayern e Inter si sono incontrate nella fase a gironi 2022/23. Il Bayern ha pareggiato 2-2 in trasferta e ha vinto 2-0 in casa.

• Il Salisburgo ha battuto l'Atleti 5-0 nella semifinale 2021/22 a Nyon e 2-1 agli ottavi 2016/17.

• L'AZ ha battuto il Madrid 4-0 ai quarti di finale del 2022/23 prima di vincere il torneo.

• Hoffenheim e Man City hanno vinto le rispettive gare casalinghe della fase a gironi 2018/19.