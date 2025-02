Ottavi di finale di UEFA Youth League al via il 4 marzo

Gli ottavi di finale di UEFA Youth League 2024/25 si giocano il 4 e 5 marzo, con cinque ex campioni ancora in corsa (record).

Martedì 4 marzo si giocano le prime due partite. L'Aston Villa, una delle tre esordienti ancora in gara, ospita il Barcellona, mentre il Salisburgo riaffronta l'Atlético Madrid dopo averlo eliminato due volte nelle precedenti edizioni.

Il giorno dopo si disputano gli altri sei incontri. I campioni in carica dell'Olympiacos fanno visita allo Sturm Graz, mentre il Real Madrid affronta l'AZ Alkmaar. L'Inter, che ha vinto la prima fase campionato con sei vittorie su sei, è impegnata sul campo del Bayern.

Ai quarti di finale ci sarà sicuramente una squadra all'esordio, perché il Trabzonspor incontra l'Atalanta agli ottavi. Lo Sporting CP ospita gli esordienti dello Stuttgart, mentre l'Hoffenheim affronta il Manchester City.

Il sorteggio dei prossimi turni della competizione torneo è già stato effettuato, con i quarti di finale in programma l'1 e 2 aprile. Le semifinali e la finale si giocheranno al Colovray Sports Centre di Nyon, Svizzera, il 25 e 28 aprile.

Martedì 4 marzo

Salzburg - Atlético Madrid (14:00)

Aston Villa - Barcelona (16:00)

Mercoledì 5 marzo

Sporting CP - Stuttgart (14:00)

Hoffenheim - Manchester City (14:00)

Sturm Graz - Olympiacos (15:30)

Bayern München - Inter (16:00)

Real Madrid - AZ Alkmaar (16:00)

Trabzonspor - Atalanta (16:00)

Orari CET

Tabellone UEFA Youth League: verso la fase finale a Nyon Quarti di finale (1/2 aprile): 1: Real Madrid / AZ Alkmaar - Hoffenheim / Manchester City

2: Sporting CP / Stuttgart - Aston Villa / Barcelona

3: Salzburg / Atlético Madrid - Sturm Graz / Olympiacos

4: Trabzonspor / Atalanta - Bayern München / Inter Semifinali (25 aprile: Colovray Sports Centre, Nyon): 1: Vincente quarto di finale 3 - Vincente quarto di finale 4

2: Vincente quarto di finale 1 - Vincente quarto di finale 2 Finale (28 aprile: Colovray Sports Centre, Nyon): Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2

Highlights quarti 2023: AZ Alkmaar - Real Madrid 4-0

Guida alle squadre

• L'Olympiacos è campione in carica, mentre AZ Alkmaar, Barcellona, Real Madrid e Salisburgo sono le altre ex vincitrici in gara. Il Barcellona prova a diventare la prima squadra tre volte campione.

• Atleti, Hoffenheim, Man City e Sporting sono state semifinaliste.

• Tra le altre squadre approdate in precedenza ai quarti di finale ci sono Bayern e Inter (che si è piazzata in vetta alla classifica della fase campionato con 18 punti).

• Le esordienti ancora in gara sono Aston Villa, lo Sturm Graz e Stoccarda, mentre Atalanta e Trabzonspor cercano di raggiungere i quarti di finale per la prima volta.

• Il Trabzonspor è la prima squadra turca a raggiungere gli ottavi di finale.

• Tutte le prime otto classificate della fase campionato sono ancora nella competizione: in ordine di classifica sono Inter, Sporting, Salzburg (tutte imbattute), Barcelona, Stuttgart, Real Madrid, Atalanta e Atleti.

• La scorsa stagione, l'Olympiacos ha vinto il torneo partendo dal percorso Campioni nazionali, come l'AZ Alkmaar nel 2022/23 e il Salisburgo nel 2016/17. Olympiacos e AZ hanno superato di nuovo lo stesso percorso di questa edizione insieme a Hoffenheim e Trabzonspor.

• Dopo aver eliminato gli ex campioni del Benfica agli ottavi di finale, l'AZ ha stabilito il record di 22 partite consecutive di Youth League da imbattuto nei 90 minuti (senza contare le sconfitte ai rigori), dopo aver iniziato la stagione a pari merito il Chelsea (17).

• Il Real Madrid ha giocato gli ottavi di finale in tutte le 11 edizioni e vuole portare il suo record di presenze ai quarti di finale a nove.

• Bayern e Inter si sono incontrate nella fase a gironi 2022/23. Il Bayern ha pareggiato 2-2 in trasferta e ha vinto 2-0 in casa.

• Il Salisburgo ha battuto l'Atleti 5-0 nella semifinale 2021/22 a Nyon e 2-1 agli ottavi 2016/17.

• L'AZ ha battuto il Madrid 4-0 ai quarti di finale del 2022/23 prima di vincere il torneo.

• Hoffenheim e Man City hanno vinto le rispettive gare casalinghe della fase a gironi 2018/19.