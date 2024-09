Le ultime sul percorso Campioni nazionali di UEFA Youth League

Il nuovo percorso Campioni nazionali di UEFA Youth League 2024/25 è in corso con le gare del primo turno.

Con il nuovo format, la partecipazione a questo percorso è ampliata da 32 a 52 squadre, con un turno supplementare e dieci squadre che si qualificano ai sedicesimi, anziché agli spareggi come in precedenza.

Come funziona il percorso campioni nazionali

Il percorso campioni si gioca in tre turni con partite d'andata e ritorno, i cui sorteggi sono stati effettuati tutti martedì 3 settembre.

I 24 club delle federazioni più in basso nel ranking partono dal primo turno e sono impegnati fino a mercoledì 2 ottobre.

I club delle 28 federazioni più in alto nel ranking partono dal secondo turno.

Le dieci vincitrici del terzo turno passeranno ai sedicesimi di finale e saranno sorteggiate contro le squadre classificate tra il settimo e il sedicesimo posto nella fase campionato del percorso UEFA Champions League.

Partite del primo turno

Martedì 17 settembre

AP Brera Strumica - FK Sarajevo 2-2

Mercoledì 18 settembre

Kairat - Academia Rebeja Chisinau 2-1 

Bylis - 2 Korriku 1-2

Daugavpils - Cliftonville 1-0

Dinamo Tbilisi - Budućnost Podgorica 3-2 

Honka Espoo - Valletta 1-0 

Žalgiris - The New Saints 3-2

Dinamo-Minsk - Pyunik 4-2 

Tallinna Kalev - FC Santa Coloma 7-0 

Lincoln Red Imps - Maribor 0-6 

HB - Progrès Niederkorn 1-2 

UCD - Stjarnan 3-0 



Domenica 22 settembre

Pyunik - Dinamo-Minsk (18:00, andata 2-4)

Martedì 1 ottobre

The New Saints - Žalgiris (20:00, andata 2-3)

Mercoledì 2 ottobre

2 Korriku - Bylis (14:00, andata 2-1)

Academia Rebeja Chisinau - Kairat (14:00, andata 1-2)

Maribor - Lincoln Red Imps (17:00, andata 6-0)

FK Sarajevo - AP Brera Strumica (18:00, andata: 2-2)

Budućnost Podgorica - Dinamo Tbilisi (19:00, andata 2-3)

Progrès Niederkorn - HB (19:00, andata 2-1)

Valletta - Honka Espoo (19:00, andata 0-1)

Cliftonville - Daugavpils (20:30, andata 0-1)

Stjarnan - UCD (21:00, andata 0-3)

Secondo turno

Partite: 23 ottobre e 6 novembre (calendario da confermare)

1: IFK Göteborg - Hoffenheim

2: Aberdeen - Puskás Akadémia

3: Strømsgodset - AZ Alkmaar

4: Bylis / 2 Korriku - UCD / Stjarnan

5: HB / Progrès Niederkorn - Midtjylland

6: Žalgiris / The New Saints - Manchester United

7: Dynamo Kyiv - Lincoln Red Imps / Maribor

8: Genk - CSKA-Sofia

9: Legia Warszawa - Pafos

10: Auxerre - Honka Espoo / Valletta

11: Daugavpils / Cliftonville - Sassuolo

12: Farul Constanta - IMT Belgrade

13: Olympiacos - Tallinna Kalev / FC Santa Coloma

14: Basel - Sabah

15: Maccabi Petah-Tikva - Brera Strumica / FK Sarajevo

16: Trabzonspor - Dinamo Tbilisi / Budućnost Podgorica

17: Braga - SK Rapid

18: Real Betis - Kairat / Academia Rebeja Chisinau

19: Trenčín - Zbrojovka Brno

20: Lokomotiva Zagreb - Dinamo-Minsk / Pyunik

Terzo turno

Partite: 27 novembre e 11 dicembre

Vincitrice sfida 7 - Vincitrice sfida 4

Vincitrice sfida 3 - Vincitrice sfida 6

Vincitrice sfida 2 - Vincitrice sfida 8

Vincitrice sfida 10 - Vincitrice sfida 1

Vincitrice sfida 9 - Vincitrice sfida 5

Vincitrice sfida 18 - Vincitrice sfida 11

Vincitrice sfida 12 - Vincitrice sfida 20

Vincitrice sfida 19 - Vincitrice sfida 13

Vincitrice sfida 14 - Vincitrice sfida 17

Vincitrice sfida 15 - Vincitrice sfida 16

Fase a eliminazione diretta e final four

Si giocherà una fase a eliminazione diretta con partite a gara secca a partire dagli ottavi di finale. I club classificati dall'1° al 6° posto (percorso Champions League) affronteranno i club classificati dal 17 al 22° posto. I club classificati dal 7° al 16° posto affronteranno i dieci club che si sono qualificati attraverso il percorso dei campioni nazionali.

Un ulteriore sorteggio aperto si terrà a partire dagli ottavi di finale.

Il torneo si concluderà, come in precedenza, con le final four (semifinali e finale) giocate in una sede neutra.

Sorteggio e date delle partite ad eliminazione diretta

Sorteggio sedicesimi: 20 dicembre, Nyon

Sedicesimi: 11/12 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in poi): 14 febbraio, Nyon

Ottavi: 4/5 marzo

Quarti: 1/2 aprile

Semifinali: 25 aprile (sede unica)

Finale: 28 aprile (sede unica)

