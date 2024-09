Percorso Champions League di UEFA Youth League: calendario e risultati

La fase campionato del percorso UEFA Champions League di UEFA Youth League è in corso e segue le prime sei giornate della competizione maggiore.

Nel nuovo format, i primi 22 club al termine delle sei giornate accedono ai sedicesimi di finale. I club classificati dal 1° al 6° posto (percorso Champions League) affronteranno i club classificati dal 17° al 22° posto. I club classificati dal 7° al 16° posto affronteranno i dieci club che si sono qualificati attraverso il percorso Campioni nazionali.

Guarda le partite in diretta streaming su UEFA.tv

Gli ex campioni del Real Madrid sono stati tra i club che hanno vinto martedì, mentre i vice campioni dell'AC Milan non sono andati oltre lo 0-0 contro il Liverpool. Il Salzburg, campione nel 2016/17, ha raccolto tre punti mercoledì, così come Inter e Celtic; il Girona ha ottenuto un'impressionante vittoria all'esordio sul campo del Paris Saint-Germain, mentre il Club Brugge si è visto sfuggire la vittoria al 90° minuto contro il Borussia Dortmund.

Giovedì scendono in campo altri due ex campioni: Barcelona e Benfica.

Orari di inizio CET soggetti a variazioni.

Calendario fase campionato

Classifica aggiornata

Martedì 17 Settembre

Young Boys - Aston Villa 2-1

Juventus - PSV Eindhoven 1-0

Sporting CP - LOSC Lille 2-2

AC Milan - Liverpool 0-0

Bayern München - GNK Dinamo 2-1

Real Madrid - Stuttgart 1-0

UEFA Youth League highlights: Juventus 1-0 PSV

Mercoledì 18 Settembre

Bologna - Shakhtar Donetsk (partita sospesa, a breve ulteriori dettagli)

Sparta Praha - Salzburg 2-3

Paris Saint-Germain - Girona 0-2

Celtic - Slovan Bratislava 4-0

Club Brugge - Borussia Dortmund 1-1

Manchester City - Inter 2-4

Highlights: Bayern München - GNK Dinamo 2-1 

Giovedì 19 Settembre

Crvena Zvezda - Benfica (13:00)

Feyenoord - Bayer Leverkusen (14:00)

Brest - Sturm Graz (14:00)

Atalanta - Arsenal (14:30)

Monaco - Barcelona (15:00)

Atlético de Madrid - Leipzig (16:00)

Highlights: Man City - Inter 2-4 

Martedì 1 Ottobre

Stuttgart - Sparta Praha (12:30)

Salzburg - Brest (14:00)

Bayer Leverkusen - AC Milan (14:00)

PSV Eindhoven - Sporting CP (14:00)

Slovan Bratislava - Manchester City (14:00)

Inter - Crvena Zvezda (14:30)

Arsenal - Paris Saint-Germain (16:00)

Borussia Dortmund - Celtic (16:00)

Barcelona - Young Boys (16:00)

Mercoledì 2 Ottobre

Shakhtar Donetsk - Atalanta (14:00)

Girona - Feyenoord (14:00)

Aston Villa - Bayern München (14:00)

GNK Dinamo - Monaco (14:00)

Liverpool - Bologna (15:00)

LOSC Lille - Real Madrid (15:00)

Leipzig - Juventus (16:00)

Sturm Graz - Club Brugge (16:00)

Benfica - Atlético de Madrid (16:00)

Martedì 22 Ottobre

Monaco - Crvena Zvezda (13:00)

AC Milan - Club Brugge (14:00)

Arsenal - Shakhtar Donetsk (14:00)

Aston Villa - Bologna (14:00)

Paris Saint-Germain - PSV Eindhoven (14:30)

Juventus - Stuttgart (15:00)

Girona - Slovan Bratislava (16:00)

Real Madrid - Borussia Dortmund (16:00)

Sturm Graz - Sporting CP (16:00)

Mercoledì 23 Ottobre

Brest - Bayer Leverkusen (11:00)

Benfica - Feyenoord (12:00)

Atalanta - Celtic (12:30)

Young Boys - Inter (14:00)

Salzburg - GNK Dinamo (15:30)

Leipzig - Liverpool (16:00)

Manchester City - Sparta Praha (16:00)

Atlético de Madrid - LOSC Lille (16:00)

Barcelona - Bayern München (16:00)

Martedì 5 Novembre

Slovan Bratislava - GNK Dinamo (13:00)

PSV Eindhoven - Girona (14:00)

Sporting CP - Manchester City (14:00)

Bologna - Monaco (14:30)

Celtic - Leipzig (15:00)

Liverpool - Bayer Leverkusen (15:00)

LOSC Lille - Juventus (16:00)

Real Madrid - AC Milan (16:00)

Borussia Dortmund - Sturm Graz (16:00)

Mercoledì 6 Novembre

Shakhtar Donetsk - Young Boys (12:00)

Sparta Praha - Brest (13:00)

Club Brugge - Aston Villa (13:30)

Feyenoord - Salzburg (14:00)

Inter - Arsenal (14:30)

Crvena Zvezda - Barcelona (15:00)

Stuttgart - Atalanta (15:00)

Paris Saint-Germain - Atlético de Madrid (16:00)

Bayern München - Benfica (16:00)

Martedì 26 Novembre

Sparta Praha - Atlético de Madrid (13:00)

Slovan Bratislava - AC Milan (13:00)

Sporting CP - Arsenal (14:00)

Bayer Leverkusen - Salzburg (14:00)

Young Boys - Atalanta (14:00)

Inter - Leipzig (14:30)

Barcelona - Brest (16:00)

Bayern München - Paris Saint-Germain (16:00)

Manchester City - Feyenoord (16:00)

Mercoledì 27 Novembre

Crvena Zvezda - Stuttgart (13:00)

Sturm Graz - Girona (14:00)

Aston Villa - Juventus (14:00)

GNK Dinamo - Borussia Dortmund (14:00)

PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk (14:00)

Monaco - Benfica (15:00)

Liverpool - Real Madrid (15:00)

Bologna - LOSC Lille (15:00)

Celtic - Club Brugge (15:00)

Martedì 10 Dicembre

Shakhtar Donetsk - Bayern München (12:00)

GNK Dinamo - Celtic (13:00)

Brest - PSV Eindhoven (14:00)

Bayer Leverkusen - Inter (14:00)

Girona - Liverpool (14:00)

Atalanta - Real Madrid (14:30)

Club Brugge - Sporting CP (15:30)

Salzburg - Paris Saint-Germain (15:30)

Leipzig - Aston Villa (16:00)

Mercoledì 11 Dicembre

Benfica - Bologna (12:00)

Atlético de Madrid - Slovan Bratislava (14:00)

Arsenal - Monaco (14:00)

AC Milan - Crvena Zvezda (14:30)

LOSC Lille - Sturm Graz (15:00)

Feyenoord - Sparta Praha (15:00)

Juventus - Manchester City (15:00)

Stuttgart - Young Boys (15:00)

Borussia Dortmund - Barcelona (16:00)

Guida alle squadre

• Tra gli ex campioni in questo percorso, ci sono il Barcellona, due volte vincitore (record), il Benfica, il Real Madrid e il Salisburgo.

• Il Milan, vice campione della passata edizione, il Paris Saint-Germain e lo Shakhtar Donetsk fanno parte di questo percorso.

• Atlético, Barcellona, Bayern, Benfica, Manchester City, Paris e Real Madrid mantengono il loro record di partecipazioni avendo preso parte a tutte le 11 edizioni di questa competizione, iniziata nel 2013/14 (l'edizione 2020/21 è stata cancellata).

• Francia e Germania condividono ora il primato del numero di partecipanti diversi, 14, grazie ai debutti di Brest (oltre che dell'Auxerre, che disputa il percorso campioni) e Stoccarda.

• Oltre a Brest e Stoccarda, debuttano in questo percorso anche Aston Villa, Bologna, e Sturm Graz.

Date sorteggi e partite fase ad eliminazione diretta

Fase a eliminazione diretta

Sorteggio sedicesimi di finale: 20 dicembre, Nyon

Sedicesimi di finale: 11/12 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi in poi): 14 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 4/5 marzo

Quarti di finale: 1/2 aprile

Semifinali: 25 aprile

Finale: 28 aprile

Spiegazione del nuovo format

Nuovo format

La UEFA Youth League ha un nuovo format per la sua 11ª edizione, adattandosi al cambio di format delle competizioni UEFA per club maggiori. Questo significa una partecipazione più ampia che mai nel 2024/25.

Come in precedenza, le contendenti sono divise nei percorsi UEFA Champions League e Campioni nazionali, che si disputeranno nel 2024 e confluiranno nella fase a eliminazione diretta del 2025. I campioni in carica dell'Olympiacos partecipano alla fase a eliminazione diretta del percorso campioni.

Il percorso UEFA Champions League comprende le 36 squadre giovanili dei club che si sono qualificati per la fase campionato della UEFA Champions League 2024/25. La fase campionato rispecchierà il calendario della stessa fase della Champions League, ma sarà limitata alle prime sei giornate, con le stesse partite giocate in entrambe le competizioni (tre in casa e tre in trasferta).

I primi 22 club al termine delle sei giornate accedono ai sedicesimi di finale. I club classificati dal 1° al 6° posto (percorso Champions League) affronteranno i club classificati dal 17° al 22° posto. I club classificati dal 7° al 16° posto affronteranno i dieci club che si sono qualificati attraverso il percorso Campioni nazionali.

Dagli ottavi di finale in poi verrà effettuato un ulteriore sorteggio aperto. Il torneo, come in precedenza, si concluderà con una fase finale a quattro squadre (semifinali e finale) che si giocherà in campo neutro.