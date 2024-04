L'impresa dell'Olympiacos: UEFA Youth League 2023/24 in sintesi

L'Olympiacos ha vinto la decima edizione della UEFA Youth League, battendo 3-0 il Milan a Nyon grazie a tre gol in sette minuti poco dopo l'ora di gioco.

Si tratta della prima vittoria per una squadra greca in una competizione UEFA per club. Il percorso ellenico è iniziato con una sconfitta al primo turno del percorso Campioni Nazionali contro il Leece. L'Olympiacos, però, ha poi superato l'Inter e il Bayern Monaco, prima di battere anche il Nantes ai rigori in semifinale.

7 Amin Chiakha (Copenhagen)

7 Rodrigo Mora (Porto)

6 Anhá Candé (Porto)

6 Christos Mouzakitis (Olympiacos)

5 Yannick Eduardo (Lipsia)

5 Charalampos Kostoulas (Olympiacos)

5 Diego Sia (Milan)

5 Vladimír Vaľko (Žilina)

5 Yoël van den Ban (AZ Alkmaar)



Record e statistiche principali



L'Olympiacos è soltanto la seconda squadra greca a vincere una competizione UEFA, dopo la nazionale maggiore a UEFA EURO 2004.

L'Olympiacos è la seconda squadra di club greca a raggiungere una finale UEFA dopo il Panathinaikos nella Coppa dei Campioni 1970/71 e la prima a vincerne una.

Né la Grecia né l'Italia avevano mai avuto una squadra in finale prima d'ora. L'Olympiacos è stato anche la prima squadra greca a raggiungere i quarti di finale.

L'Olympiacos è la terza squadra qualificata tramite il Percorso Campioni Nazionali a vincere la competizione, dopo l'AZ Alkmaar la scorsa stagione e il Salisburgo nel 2016/17.

Questa è stata la seconda volta consecutiva che due squadre provenienti dal Percorso Campioni Nazionali sono arrivate in semifinale (Olympiacos e Nantes). Le finaliste della scorsa stagione, Salisburgo e Hajduk Spalato, sono passate entrambe dallo stesso percorso; le uniche altre tre squadre ad arrivare alle semifinali sono state Anderlecht (semifinali 2015/16), Salisburgo (campione nel 2016/17) e Chelsea (seconda classificata nel 2018/19).

Il Nantes ha vinto quattro volte ai rigori nel cammino verso le semifinali.

Il Nantes ha anche stabilito il record di spettatori sia nei quarti di finale (19.301) che nel Percorso Campioni Nazionali (12.450 contro l'HJK), oltre ad attirare 13.377 spettatori per la vittoria negli spareggi contro il Siviglia. Il pubblico di 20.744 spettatori dell'Union Berlin contro il Real Madrid è stato un record nella fase a gironi e il secondo miglior risultato in assoluto nella storia della competizione.

Il Real Madrid detiene il record di aver raggiunto almeno gli ottavi in tutte e dieci le edizioni. L'Atlético ha sempre raggiunto almeno gli spareggi.

La difesa del titolo dell'AZ si è conclusa ai rigori negli ottavi di finale contro il Porto, ma il pareggio per 1-1 ha assicurato alla squadra dei Paesi Bassi di eguagliare il record del Chelsea di 17 partite consecutive di UEFA Youth League senza sconfitte nei 90 minuti.

2024/25: nuovo format

Albo d'oro



Finals

2024: Olympiacos - Milan 3-0 (sconfitte in semifinale: Nantes e Porto)

2023: AZ Alkmaar - Hajduk Spalato 5-0 (sconfitte in semifinale: Milan e Sporting CP)

2022: Benfica - Salisburgo 6-0 (sconfitte in semifinale: Atlético e Juventus)

2021: la competizione non si è svolta

2020: Real Madrid - Benfica 3-2 (sconfitte in semifinale: Salisburgo e Ajax)

2019: Porto - Chelsea 3-1 (sconfitte in semifinale: Barcellona e Hoffenheim)

2018: Barcellona - Chelsea 3-0 (sconfitte in semifinale: Manchester City e Porto)

2017: Salzburg - Benfica 2-1 (sconfitte in semifinale: Barcellona e Real Madrid)

2016: Chelsea - Paris Saint-Germain 2-1 (sconfitte in semifinale: Anderlecht e Real Madrid)

2015: Chelsea - Shakhtar Donetsk 3-2 (sconfitte in semifinale: Anderlecht e Roma)

2014: Barcellona - Benfica 3-0 (sconfitte in semifinale: Real Madrid e Schalke)

Tutte le finali si sono giocate a Nyon tranne quella del 2023 a Ginevra

Highlights semifinale: FC Porto - Milan 2-2 (3-4 dcr)

Milgiori marcatori stagionali

2023/24: Amin Chiakha (Copenhagen), Rodrigo Mora (Porto) 7

2022/23: Bilal Mazhar (Panathinaikos), Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) 9

2021/22: Mads Hansen (Midtjylland), Aral Simsir (Midtjylland) 7

2020/21: la competizione non si è svolta

2019/20: Roberto Piccoli (Atalanta), Gonçalo Ramos (Benfica) 8

2018/19: Charlie Brown (Chelsea) 12

2017/18: Ivan Ignatev (Krasnodar) 10

2016/17: Jordi Mboula (Barcelona), Kaj Sierhuis (Ajax) 8

2015/16: Roberto Nuñez (Atlético) 9

2014/15: Dominic Solanke (Chelsea) 12

2013/14: Munir El Haddadi (Barcellona) 11

Highlights semifinale: Olympiacos - Nantes 0-0 (3-1 rig.)

Maggior numero di successi

Per club

2 Barcellona

2 Chelsea

1 AZ Alkmaar

1 Benfica

1 Olympiacos

1 Porto

1 Real Madrid

1 Salisburgo

Per paese



3 Spagna

2 Inghilterra

2 Portogallo

1 Austria

1 Grecia

1 Paesi Bassi

Più apparizioni in finale

Per club



4 Benfica

4 Chelsea

2 Barcellona

2 Salisburgo

1 AC Milan

1 AZ Alkmaar

1 Hajduk Spalato

1 Olympiacos

1 Paris Saint-Germain

1 Porto

1 Real Madrid

1 Shakhtar Donetsk

Per paese



5 Portogallo

4 Inghilterra

3 Spagna

2 Austria

1 Croazia

1 Francia

1 Grecia

1 Italia

1 Paesi Bassi

1 Ucraina

Highlights quarti di finale: Bayern - Olympiacos 1-3

Più apparizioni in semifinale

Per club



4 Barcellona

4 Benfica

4 Chelsea

4 Real Madrid

3 Porto

3 Salisburgo

2 AC Milan

2 Anderlecht

1 Ajax

1 Atlético

1 AZ Alkmaar

1 Hajduk Spalato

1 Hoffenheim

1 Juventus

1 Manchester City

1 Nantes

1 Olympiacos

1 Paris Saint-Germain

1 Roma

1 Schalke

1 Shakhtar Donetsk

1 Sporting CP

Per paese



9 Spagna

8 Portogallo

5 Inghilterra

3 Austria

4 Italia

2 Belgio

2 Francia

2 Germania

2 Paesi Bassi

1 Croazia

1 Grecia

1 Ucraina

In grassetto = Incluso 2024