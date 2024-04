Finale UEFA Youth League: Olympiacos - Milan 3-0

Dopo un primo tempo equilibrato, l'Olympiacos dilaga nela ripresa e realizza tre gol in soli sei minuti. La splendida rete in rovesciata di Theofanis Bakoulas è il simbolo di questa partita e del trionfo dell'Olympiacos

Momenti chiave 9': Papakanellos vicino a sbloccare la gara

38': tentativo di Bakoulas murato da Raveyre

53': Sina devia in calcio d'angolo la conclusione di Scotti

60': gol di Mouzakitis su calcio di rigore

61': raddoppio di Papakanellos

66': la rovesciata di Bakoulas chiude la partita

La partita minuto per minuto

La partita in breve: l'Olympiacos sale in cattedra nella ripresa

Entrambe le squadre scendono in campo con la stessa formazione delle semifinali di venerdì, con l'Olympiacos che ha superato il Nantes e il Milan che ha eliminato il Porto.

Al nono minuto arriva la prima grande occasione per l'Olympiacos, con Antonios Papakanellos che riceve palla nell'area dei Rossoneri e calcia angolato ma non inquadra lo specchio della porta. Verso la mezz'ora di gioco il Milan prende le misure degli avversari e, dopo alcuni spunti positivi, è Kevin Zeroli a provarci dalla distanza. Il tiro del capitano del Milan è potente ma non preciso.

Noah Raveyre si dimostra ancora decisivo al 37', quando Bakoulas calcia in porta da distanza ravvicinata sugli sviluppi di un'azione avvolgente della squadra greca. Il primo tempo termina in parità, con il Milan che ha sofferto in più occasioni il pressing aggressivo degli avversari.

Inizia il secondo tempo con la prima grande occasione per i Rossoneri: Vittorio Magni effettua un ottimo cross dalla fascia destra che supera la difesa avversaria, Diego Sia arriva in corsa ma non riesce ad insaccare il pallone in scivolata. Poco dopo, un'altra occasione con il grande tiro dalla distanza di Filippo Scotti che viene deviato in corner da Antzelo Sina.

Al 57' l'Olympiacos ottiene un calcio di rigore, dopo un fallo di mano in area di Dariusz Stalmach. Il rigore viene trasformato da Christos Mouzakitis che porta in vantaggio la squadra greca. Passano appena due minuti e gli ellenici trovano il raddoppio con un'azione personale di Papakanellos. Al 66' arriva la terza rete che di fatto chiude la partita: una perla in rovesciata di Bakoulas, che capitalizza al meglio il cross perfetto di Athanasios Koutsogoulas.

La rovesciata di Theofanis Bakoulas UEFA via Sportsfile

Nonostante i tre gol di svantaggio, il Milan non smette di lottare e va vicino al gol in due occasioni con Zeroli e con Sia, murato da una miracolosa parata del portiere avversario.

In soli sei minuti, dopo un inizio di secondo tempo promettente da parte del Milan, l'Olympiacos trova tre reti e chiude la partita. Un successo straordinario per la squadra greca.

Alessandro Massimo, Milan

Il Milan esce dalla finale a testa alta nonostante una pesante sconfitta. La squadra di Ignazio Abate ha avuto un black out di sette minuti in cui ha subito tre gol ma non si è mai arresa, dimostrando grande carattere e determinazione. Hanno avuto diverse occasioni da gol, soprattutto nel secondo tempo, ma non sono riusciti a capitalizzarle. Il Milan torna a casa sconfitto, ma senza rimpianti, dopo aver disputato un torneo fantastico fin dalla prima partita della fase a gironi.

La foto pre-partita UEFA via Sportsfile

Formazioni

Olympiacos: Sina; Prekates, Koutsidis, K Kostoulas; Alafakis (Dama 72'), Mouzakitis, Bakoulas (Tanoulis 88'), Koutsogoulas; Pnevmonidis (Gatopoulos 88'), Papakanellos (Liatsikouras 75'); C Kostoulas

Milan: Raveyre; Magni, Simić, Nsiala (Liberali 69'), Bartesaghi; Stalmach (Simmelhack 62'), Malaspina, Zenoli; Scotti, Camarda (Bonomi 79'), Sia (Sala 78')

Statistiche principali

L'Olympiacos è la prima squadra greca a vincere una competizione UEFA per club e solo la seconda squadra del proprio paese a vincere un titolo dopo la nazionale maggiore a UEFA EURO 2004.

Sia la Grecia sia l'Italia hanno raggiunto la finale di questa competizione per la prima volta.

Non c'era mai stato un tempo senza gol in una finale di Youth League fino ai primi 45 minuti di oggi.