Anteprima finale UEFA Youth League: Olympiacos - Milan

Olympiacos - Milan è la finale di UEFA Youth League 2024 al Colovray Sports Centre, a Nyon, e si terrà lunedì 22 aprile.

Tutto sulla finale di Youth League Quando: Lunedì 22 aprile, 18:00 CET

Dove: Colovray Sports Centre, Nyon

Cosa: UEFA Youth League final

Come seguire: Avvicinamento e copertura live qui

Dove guardare: Guarda la lista di broadcaster, o segui live su UEFA.tv.

Le informazioni in breve

Sia Grecia che Italia non hanno mai avuto una squadra in finale di questa competizione, ma adesso il trofeo andrà a una di questa due nazioni.

La semifinale è stata la terza vittoria stagionale per l'Olympiacos ai rigori, inclusa l'epica vittoria per 6-5 contro l'Inter agli spareggi; ha anche battuto il Lecce con un risultato complessivo di 6-2 nel primo turno del percorso Campioni nazionali. L'allenatore Sotiris Sylaidopoulos torna in panchina, dopo aver scontato una squalifica in semifinale.

Highlights semifinale: Olympiacos - Nantes 0-0 (3-1 dcr)

Il Milan, sconfitto in semifinale contro l'Hajduk Spalato la scorsa stagione, è riuscito a far meglio quest'anno, dopo aver vinto il girone che comprendeva anche Borussia Dortmund, Newcastle United e Paris Saint-Germain e prima di mostrare la propria abilità ai rigori nella fase a eliminazione diretta contro Braga, Real Madrid e, venerdì, Porto. Il Milan ha avuto bisogno di un pareggio in extremis per andare ai rigori e il capitano Kevin Zeroli ha poi trasformato il tiro decisivo dal dischetto, proprio come nei due turni precedenti.

Conosci Olympiacos e Milan

Highlights semifinale: Porto - Milan 2-2 (3-4 dcr)

Il parere degli esperti

Vassiliki Papantonopoulou, reporter Olympiacos: "I giovani dell'Olympiacos hanno l'opportunità di entrare nella storia lunedì, quando si contenderanno con il Milan il primo trofeo europeo della Grecia a livello di club. Il loro percorso è stato impeccabile, hanno affrontatie ne sono usciti a pieni voti.

Il merito va all'impressionante lavoro svolto dall'accademia dell'Olympiacos negli ultimi anni, grazie a cui la squadra Under 19 si è qualificata alla finale di Youth League, ma che ha anche contribuito alla (prima) qualificazione della squadra senior alle semifinali di Europa Conference League giovedì, con la grande performance del 21enne portiere Kostas Tzolakis - un'impresa emulata da Sina il giorno successivo a Nyon.

Alessandro Massimo, reporter Milan: "Il percorso del Milan in Youth League è stato caratterizzato da resilienza, determinazione e coraggio. Quando tutto sembra perduto, la squadra di Ignazio Abate è in grado di rialzarsi.

L'Olympiacos ha già eliminato due squadre italiane, il Lecce e l'Inter, ma questo Milan ha tutte le qualità per entrare nella storia: giocatori come Zeroli, Jan-Carlo Simić e Noah Raveyre stanno facendo la differenza, ma la vera forza di questa squadra è il gruppo. Ora vedremo se anche il destino sarà dalla parte dei Rossoneri".

Le dichiarazioni dal campo

Sotiris Sylaidopoulos, allenatore Olympiacos: "Prima della partita con il Nantes ho detto ai miei giocatori che sono solidi come una roccia, hanno un carattere forte e queste caratteristiche li rendono una squadra speciale. Sanno come gestire le proprie emozioni nelle situazioni più difficili e sono orgoglioso di loro, come lo è la maggior parte dei greci.

Ignazio Abate, allenatore Milan: "Sarà una finale difficile per noi, ma anche per l'Olympiacos. Abbiamo raggiunto un traguardo storico e tra qualche anno la gente si ricorderà di questo gruppo. Sono orgoglioso di tutti i miei ragazzi".

Christos Mouzakitis, attaccante Olympiacos: "Abbiamo già affrontato squadre italiane in precedenza, Lecce e Inter. Il Milan è anche una squadra speciale, è la finale, ma abbiamo un'idea di come sono le squadre italiane".

Kevin Zeroli, centrocampista Milan: "L'Olympiacos è una squadra straordinaria, ma la affronteremo con calma e con determinazione. Sono sicuro che faremo una grande partita e faremo del nostro meglio per vincere. Penso che sarebbe un altro piccolo grande sogno che si realizza. Sono nato e cresciuto con questi colori, il Milan è abituato a vincere in Europa contro squadre europee".

