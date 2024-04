Semifinali UEFA Youth League: Milan e Olympiacos in finale

AC Milan e Olympiacos si affronteranno nella finale di UEFA Youth League di lunedì a Nyon dopo che entrambe hanno vinto ai rigori nei quarti di finale.

Né la Grecia né l'Italia hanno mai avuto una squadra in finale prima, ma ora le cose sono cambiate dopo che l'Olympiacos ha mantenuto i nervi saldi contro una il Nantes, che fino a quel momento era stata specialista dei rigori nella competizione, e poi il Milan ha vinto in maniera drammatica contro gli ex campioni del Porto.

L'AC Milan è la prima squadra italiana a raggiungere una finale di Youth League, ma ha avuto bisogno di un pareggio in extremis e dei calci di rigore per mettere fine alle speranze del Porto di un secondo titolo dopo la vittoria del 2018/19.

UEFA via Sportsfile