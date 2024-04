Anteprima semifinali UEFA Youth League: Olympiacos-Nantes, Porto-Milan

La fase finale di UEFA Youth League torna nella tradizionale sede del Colovray Sports Centre di Nyon, di fronte alla sede svizzera della UEFA, in occasione della decima edizione. Il torneo si concluderà lunedì con la finale tra le vincitrici delle semifinali di venerdì.

Lunedì ci sarà una squadra alla sua prima presenza in finale dato che nella prima semifinale, né Olympiacos né Nantes hanno mai raggiunto l'atto conclusivo della competizione. L'altra semifinale vedrà sfidarsi gli ex campioni del Porto e gli italiani dell'AC Milan.

Partite fasi finali Semifinali: venerdì 19 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon) Olympiacos - Nantes (14:00 CET)

Porto - Milan (18:00 CET) Finale: lunedì 22 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon) Olympiacos/Nantes - Porto/Milan (18:00 CET)

Due squadre che non hanno mai raggiunto una finale di una competizione UEFA si sfidano a Nyon nella prima semifinale della fase finale. L'Olympiacos è diventato la prima squadra greca a raggiungere i quarti di finale di questa competizione e, grazie alla vittoria per 3-1 in trasferta contro il Bayern ai quarti, si è guadagnato il debutto in una semifinale di una competizione UEFA.

Quarti di finale UEFA Youth League: Bayern - Olympiacos 1-3

Il Nantes invece è la seconda squadra francese a raggiungere questa fase dopo il Paris Saint-Germain che nel 2015/16 si è piazzato al secondo posto.

Sotiris Sylaidopoulos, allenatore Olympiacos: "Abbiamo avuto la possibilità di affrontare il Lens prima del Nantes, quindi abbiamo già affrontato una squadra del loro campionato e sappiamo che sarà molto difficile. Questa squadra è molto fisica e sa come giocare partite di questo tipo".

Quarti di finale UEFA Youth League: Nantes - Copenhagen 3-3 (5-4 dcr)

Se per Olympiacos e Nantes è la prima volta alle Finals, Porto e Milan hanno già una certa esperienza in questa fase. Il Porto punta a raggiungere Barcellona e Chelsea a quota due trionfi, avendo vinto già cinque anni fa il torneo con una squadra composta da giocatori del calibro di Diogo Costa, Fábio Vieira, João Mário e Vitinha.

Il Porto ha vinto il proprio girone imponendosi in tutte e tre le trasferte segnando quattro gol, compresa la vittoria per 4-0 in una sorte di spareggio in casa del Barcellona. I portoghesi hanno continuato a dominare fuori casa anche nella fase a eliminazione diretta, quando hanno pareggiato nei minuti di recupero contro l'AZ Alkmaar prima di batterli ai calci di rigore e quando hanno travolto per 4-1 il Mainz in casa davanti a 7.000 spettatori.

Quarti di finale UEFA Youth League: Mainz - FC Porto 1-4

Il Milan è arrivato in semifinale per la prima volta l'anno scorso, quando ha perso 3-1 contro l'Hajduk Spalato a Ginevra. A differenza del Porto, la chiave del successo dei rossoneri è lo stato di forma in casa. Il Milan ha segnato 11 gol nelle vittorie casalinghe (al Centro Sportivo Vismara) contro Newcastle United, Paris e Borussia Dortmund, mentre nelle partite a eliminazione diretta ha vinto in casa ai rigori contro Braga (che aveva pareggiato allo scadere dei minuti di recupero) e Real Madrid.

Adesso la squadra di Ignazio Abate punta a diventare la prima italiana a vincere una semifinale dopo le sconfitte subite nel 2022/23 proprio dai rossoneri, nel 2021/22 dalla Juventus e nel 2014/15 dalla Roma. Il centrocampista Victor Eletu è stato escluso dalla fase finale per un grave infortunio al ginocchio.

Quarti di finale UEFA Youth League: AC Milan - Real Madrid 1-1 (4-3 dcr)

