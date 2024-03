Quarti di finale EFA Youth League: Bayern-Olympiacos, Nantes-Copenhagen, Milan-Madrid, Mainz-Porto

I quarti di finale di UEFA Youth League si giocano il 12 e 13 marzo, con due ex vincitrici ancora in gara e almeno due contendenti che parteciperanno per la prima volta alla fase finale a quattro squadre di aprile.

Tutti e quattro i club in campo martedì 12 marzo vogliono esordire alla fase finale: il Bayern ospita l'Olympiacos, mentre il Nantes affronta il Copenhagen. Il giorno dopo, il Real Madrid (vincitore dell'edizione 2019/20) farà visita al Milan (semifinalista la scorsa stagione), mentre gli esordienti del Mainz incontreranno il Porto (vincitore nel 2018/19).

Il sorteggio della fase finale è già stato effettuato, con una squadra tra Bayern, Olympiacos, Nantes o Copenhagen che raggiungerà la finale per la prima volta. La scorsa stagione, entrambe le finaliste (AZ Alkmaar e Hajduk Split) hanno seguito il percorso Campioni, proprio come Mainz, Nantes e Olympiacos quest'anno.

Verso la fase finale: sorteggio fase a eliminazione diretta di Youth League Quarti di finale: Martedì 12 marzo Bayern München - Olympiacos (16:00)

Nantes - Copenhagen (18:00) Mercoledì 13 marzo AC Milan - Real Madrid (16:00)

Mainz - Porto (18:00) Orari CET Semifinali: venerdì 19 aprile (sede unica) 1: Bayern / Olympiacos - Nantes / Copenhagen

2: Mainz / Porto - Milan / Madrid Finale: lunedì 22 aprile (sede unica) Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2

Dove guardare la Youth League: TV e streaming su UEFA.tv

Martedì 12 marzo

Il Bayern è ai quarti di finale per la prima volta al decimo tentativo. Nella fase a gironi 2019/20 ha battuto l'Olympiacos in casa e in trasferta.

L'Olympiacos è la prima squadra greca a raggiungere i quarti di finale. Ha battuto il Bayern in casa e in trasferta nella fase a gironi 2015/16.

Highlights ottavi di finale UEFA Youth League: Bayern - Feyenoord 3-2

Il Nantes è ai quarti per la prima volta dopo la vittoria contro gli ex campioni del Salisburgo.

Il Copenaghen è il secondo club danese ad arrivare fin qui e spera di essere il primo a raggiungere le semifinali.

Highlights ottavi di finale UEFA Youth League: Real Madrid - Lipsia 2-0

Mercoledì 13 marzo

Il Milan cerca di arrivare in semifinale per il secondo anno consecutivo.

Il Real Madrid ha centrato l'ottava qualificazione ai quarti (record) e spera di emulare Barcellona e Chelsea, due volte campioni.

Highlights ottavi di finale UEFA Youth League: Mainz - Manchester City 2-1

Il Mainz è la prima esordiente nella competizione ad arrivare così lontano dai tempi dell'Hoffenheim nel 2018/19.

Il Porto ha vinto il torneo nel 2018/19 (battendo l'Hoffenheim in semifinale) ed è al quinto quarto di finale, dietro solo a Real Madrid (8) e Benfica (6). Ha vinto in trasferta contro i detentori dell'AZ Alkmaar agli ottavi e, insieme al Real Madrid, spera di bissare il titolo come Barcellona e Chelsea.

Highlights ottavi di finale UEFA Youth League: AZ Alkmaar - Porto 1-1 (3-4 dcr)





Nuovo format dalla prossima stagione