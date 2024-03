Quarti di finale UEFA Youth League: Olympiacos e Nantes avanti, attesa per Milan-Madrid e Mainz-Porto

Olympiacos e Nantes accedono alla fase finale della UEFA Youth League per la prima volta, mentre mercoledì si giocano altre due sfide ai quarti.

Con una vittoria per 3-1 in casa del Bayern Monaco, l'Olympiacos diventa la prima squadra greca a raggiungere le semifinali della competizione. Stesso destino per il Nantes, che elimina il Copenaghen ai rigori dopo un 3-3. Le due vincitrici si affronteranno il 19 aprile, mentre l'altra semifinale si conoscerà mercoledì dopo Milan-Real Madrid e Mainz-Porto.

La scorsa stagione, entrambe le finaliste (AZ Alkmaar e Hajduk Split) hanno seguito il percorso Campioni, proprio come Mainz, Nantes e Olympiacos quest'anno. In finale, dunque, ci sarà almeno una squadra proveniente da questo percorso.

Martedì 12 marzo

Mercoledì 13 marzo

Il Milan cerca di arrivare in semifinale per il secondo anno consecutivo.

Il Real Madrid ha centrato l'ottava qualificazione ai quarti (record) e spera di emulare Barcellona e Chelsea, due volte campioni.

Highlights ottavi di finale UEFA Youth League: Mainz - Manchester City 2-1

Il Mainz è la prima esordiente nella competizione ad arrivare così lontano dai tempi dell'Hoffenheim nel 2018/19.

Il Porto ha vinto il torneo nel 2018/19 (battendo l'Hoffenheim in semifinale) ed è al quinto quarto di finale, dietro solo a Real Madrid (8) e Benfica (6). Ha vinto in trasferta contro i detentori dell'AZ Alkmaar agli ottavi e, insieme al Real Madrid, spera di bissare il titolo come Barcellona e Chelsea.

Highlights ottavi di finale UEFA Youth League: AZ Alkmaar - Porto 1-1 (3-4 dcr)





Nuovo format dalla prossima stagione