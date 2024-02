Gli ottavi di finale di UEFA Youth League iniziano il 27 febbraio

Gli ottavi di finale di UEFA Youth League si disputeranno il 27 e 28 febbraio. Tra le squadre che cercano di raggiungere la fase finale di aprile ci sono quattro ex campioni e tre esordienti.

In questo turno, le otto vincitrici dei gironi del percorso Champions League affrontano le otto vincenti degli spareggi tra le vincitrici del percorso Campioni nazionali e le seconde dei gironi del percorso Champions League.

Tutti gli incontri si giocano in gara unica. In caso di parità dopo 90 minuti si andrà direttamente ai calci di rigore. Come nelle edizioni precedenti, semifinali e finale si disputeranno in sede unica.

Martedì 27 febbraio

AZ Alkmaar - Porto (16:00)

Žilina - Copenhagen (16:30)

Mainz - Manchester City (18:00)

Mercoledì 28 febbraio

Olympiacos - Lens (14:00)

AC Milan - Braga (14:30)

Salisburgo - Nantes (15:00)

Bayern München - Feyenoord (16:00)

Real Madrid - Lipsia (18:00)

Orari CET

Highlights fase a gironi 2022/23: Lipsia - Real Madrid 2-3

Le squadre