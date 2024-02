Sorteggio fase a eliminazione diretta UEFA Youth League: ottavi di finale, quarti e semifinali

L'AZ Alkmaar, campione in carica della UEFA Youth League, affronterà il Porto, ex vincitore del torneo, negli ottavi di finale, mentre il Milan se la vedrà col Braga. Il sorteggio di Nyon ha definito il cammino completo verso la fase finale.

Sorteggio fase a eliminazione diretta Youth League Ottavi di finale: 27/28 febbraio AZ Alkmaar (NED) - Porto (POR)

AC Milan (ITA) - Braga (POR)

Real Madrid (ESP) - Leipzig (GER)

Žilina (SVK) - Copenhagen (DEN)

Salzburg (AUT) - Nantes (FRA)

Olympiacos (GRE) - Lens (FRA)

Bayern München (GER) - Feyenoord (NED)

Mainz (GER) - Manchester City (ENG)

Quarti di finale: 12/13 marzo 1: Mainz / Man City - AZ Alkmaar / Porto

2: Salzburg / Nantes - Žilina / Copenhagen

3: Bayern / Feyenoord - Olympiacos / Lens

4: Milan / Braga - Real Madrid / Leipzig Semifinali: 19 aprile (sede unica) 1: Vincente quarto di finale 3 - Vincente quarto di finale 2

2: Vincente quarto di finale 1 - Vincente quarto di finale 4 Finale: 22 aprile (sede unica) Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2

Al sorteggio hanno partecipato le otto vincitrici dei gironi del percorso UEFA Champions League e le otto vincitrici degli spareggi tra le vincitrici del percorso campioni nazionali e le seconde classificate dei gironi del percorso UEFA Champions League.

Tutte le partite sono in gara unica e, in caso di parità dopo i 90 minuti, si andrà direttamente ai calci di rigore. Come nelle stagioni precedenti, le semifinali e la finale si giocano in un'unica sede.

Fase a gironi 2022/23: Lipsia - Real Madrid 2-3

Conosciamo le squadre