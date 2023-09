UEFA Youth League: gli accoppiamenti del percorso Campioni nazionali

Il percorso campioni di UEFA Youth League inizia martedì 3 ottobre con i campioni in carica dell'AZ Alkmaar che cominciano la difesa del titolo contro il Klaipėda.

Il percorso contiene i campioni nazionali giovanili delle 32 federazioni più in alto nel ranking, le cui squadre maggiori non si sono qualificate per la fase a gironi della UEFA Champions League (e quindi non sono nella fase a gironi del percorso Champions League del torneo). Le partite si giocano in due turni con gare in casa e in trasferta, con entrambe le fasi già sorteggiate.

Le gare d'andata sono il 3 e 4 ottobre, con l'AZ in casa contro gli esordienti del Klaipėda (Lituania). Una delle gare di ritorno è l'8 ottobre, mentre le altre sono tre settimane dopo l'andata

Le otto vincitrici del secondo turno del percorso campioni nazionali di novembre, ospiteranno le otto seconde classificate dei gironi del percorso Champions League negli spareggi di febbraio. Le otto vincitrici degli spareggi raggiungeranno le otto vincitrici dei gironi negli ottavi di finale, che da lì in poi prevedono una fase a eliminazione diretta con gare secche fino ad arrivare alle Final Four di aprile.

Partite

Gli accoppiamenti del primo turno

Orari in CET

Andata

Martedì 3 ottobre

Molde - Hamilton Academical (11:00)

AZ Alkmaar - Klaipėda (17:00)

Highlights finale 2023: AZ Alkmaar - Hajduk Split 5-0 

Mercoledì 4 ottobre

Turan Turkistan - Sheriff Tiraspol (13:00)

Lech Poznań - Nantes (14:00)

Ruh Lviv - Sarajevo (14:00)

Dinamo Zagreb - İstanbul Basaksehir (14:00)

Gabala - Puskás Akadémia (14:00)

Pafos - Žilina (15:00)

Sparta Praha - Maccabi Haifa (15:00)

Famalicão - Midtjylland (16:00)

Olympiacos - Lecce (16:00)

Dinamo Minsk - Ludogorets (17:00)

Universitatea Craiova - Partizan (18:00)

Maribor - Mainz (18:00)

Malmö - HJK Helsinki (18:45)

Gent - Basel (19:00)

Ritorno

Domenica 8 ottobre

Ludogorets - Dinamo Minsk (17:00)

Martedì 24 ottobre

Puskás Akadémia - Gabala (16:30)

Hamilton Academical - Molde (20:00)

Mercoledì 25 ottobre

İstanbul Basaksehir - Dinamo Zagreb (13:00)

Midtjylland - Famalicão (14:00)

Sheriff Tiraspol - Turan Turkistan (14:00)

Maccabi Haifa - Sparta Praha (16:00)

Žilina - Pafos (16:30)

Nantes - Lech Poznań (17:00)

Klaipėda - AZ Alkmaar (17:30)

Sarajavo - Ruh Lviv (18:00)

HJK Helsinki - Malmö (18:00)

Partizan - Universitatea Craiova (18:00)

Mainz - Maribor (18:30)

Basel - Gent (19:00)

Lecce - Olympiacos (20:30)

Sorteggio secondo turno (8 e 29 novembre)

Ruh Lviv/Sarajevo - Famalicão/Midtjylland

Lech Poznań/Nantes - Malmö/HJK Helsinki

Molde/Hamilton Academical - AZ Alkmaar/Klaipėda

Sparta Praha/Maccabi Haifa - Pafos/Žilina

Gent/Basel - Dinamo Zagreb/İstanbul Basaksehir

Gabala/Puskás Akadémia - Olympiacos/Lecce

Maribor/Mainz - Dinamo Minsk/Ludogorets

Turan Turkistan/Sheriff Tiraspol - Universitatea Craiova/Partizan

Guida alle squadra

• L'AZ Alkmaar ha vinto il suo primo titolo la scorsa stagione, battendo l'Hajduk Spalato, quando per la prima volta la finale è stata disputata tra due squadre provenienti dal percorso campioni nazionali (anche se il Salisburgo aveva precedentemente vinto il titolo da questo percorso nel 2016/17).

• Come l'AZ, anche il Ruh Lviv ha affrontato questo percorso nella scorsa stagione, arrivando ai quarti di finale dopo aver eliminato Galatasaray e Inter.

• Il Midtjylland ha superato questo percorso per ben cinque volte (record), arrivando due volte fino ai quarti di finale.

• Dinamo Minsk, Famalicão, Istanbul Bașakșehir, Klaipėdos, Lecce, Mainz, Pafos, Partizan, Sarajevo, Turan Turkistan e Universitatea Craiova sono tutte al debutto in UEFA Youth League.

• Per Famalicão, Klaipėda, Lecce e Turan è la prima volta che i loro club vengono rappresentati in una competizione UEFA a qualsiasi livello.

Date fase a eliminazione diretta

Sorteggio spareggi: 19 dicembre, Nyon

Spareggi: 6/7 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi in poi): 9 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 27/28 febbraio

Quarti di finale: 12/13 marzo

Semifinali: 19 aprile

Finale: 22 aprile