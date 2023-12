Fase a gironi percorso Champions League di Youth League: calendario e risultati

La fase a gironi del percorso Champions League di UEFA Youth League 2023/24 si disputa parallelamente alla competizione fino a martedì e mercoledì.

Come sempre, le vincitrici dei gironi accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le seconde andranno agli spareggi contro le otto vincitrici del percorso Campioni nazionali. La competizione si conclude con un torneo a eliminazione diretta a quattro squadre in sede unica ad aprile.

Youth League: situazione attuale Agli ottavi di finale (vincitrici dei gironi): AC Milan (ITA), Lens (FRA), Manchester City (ENG), Salzburg (AUT) Confermati tra i primi due, posizione finale da definire:

Atlético (ESP), Barcellona (ESP), Braga (POR), Copenhagen (DEN), Feyenoord (NED), Porto (POR), Real Madrid (ESP) Agli spareggi (seconda dei gironi e vincitrice del percorso Campioni nazionali):

AZ Alkmaar (NED)*, Basilea (SUI)*, Lipsia (GER), Mainz (GER), Midtjylland (DEN)*, Nantes (FRA)*, Olympiacos (GRE)*, Partizan (SRB)*, Žilina (SVK)* *Vincitrice percorso Campioni nazionali Può ancora raggiungere gli ottavi o gli spareggi, ma non è certo di arrivare tra le prime due:Bayern (GER) Possono ancora raggiungere gli spareggi: Benfica (POR), Borussia Dortmund (GER), Galatasaray (TUR), Inter (ITA), Paris Saint-Germain (FRA), PSV Eindhoven (NED), Real Sociedad (ESP), Siviglia (ESP)

Il Lens, al debutto nella competizione, ha conquistato il primo posto nel Gruppo B alla quinta giornata vincendo 2-0 in casa dell'Arsenal. Il Siviglia ha battuto il PSV Eindhoven 1-0 e ha un punto di vantaggio su di loro.

Nel Gruppo D, il Salisburgo ha vinto 2-0 in casa della Real Sociedad e si conferma agli ottavi dopo che il Benfica ha pareggiato 1-1 contro l'Inter. Il Benfica, che ospita il Salisburgo alla sesta giornata, ha due punti di vantaggio sia su Inter che su La Real.

Il Copenhagen era sicuro di finire tra i primi due, ma ha perso l'occasione di aggiudicarsi il primo posto nel Gruppo A: il Bayern che è riuscito a vincere con una doppietta di Emirhan Demircan e si è portato ad un punto dai padroni di casa. Il Bayern ha anche un vantaggio di tre punti e una differenza reti di otto rispetto al Galatasaray.

Il Braga ha passato il turno nella sua prima stagione con una vittoria per 1-0 nel Gruppo C. Il Real Madrid è tornato davanti al Braga per differenza reti, assicurandosi di mantenere il record di passaggi consecutivi del turno per dieci consecutive, battendo il Napoli 6-0.

Josh Adam del Manchester City festeggia con i compagni di squadra Getty Images

Il Milan è agli ottavi dopo la vittoria per 4-1 sul Borussia Dortmund che ha regalato ai rossoneri il primo posto nel Gruppo F. Il Dortmund affronterà il Paris Saint-Germain per il secondo posto il 13 dicembre con la squadra tedesca un punto avanti dopo che il club francese è stato battuto 2-1 in casa dall'eliminato Newcastle United, alla prima vittoria in assoluto in questa competizione.

Il Manchester City è arrivato al primo posto nel Gruppo G dopo aver rimontato e battuto il Lipsia per 2-1. Entrambe le squadre erano già confermate tra le prime due prima della partita di oggi, il che significa che il Lipsia accede agli spareggi: per la prima volta in cinque tentativi supera la fase a gironi.

L'Atlético è primo nel Gruppo E con la vittoria per 1-0 in casa del Feyenoord. La squadra di Fernando Torres è ora a due punti di vantaggio dal Feyenoord, allenato da Robin van Persie, che ha fatto esordire in Europa il figlio Shaqueel. Entrambe le squadre erano già sicure di arrivare tra i primi due.

Il Barcellona dopo aver vinto le prime quattro partite, è stato sconfitto dal Porto in casa per 4-0, risultato che ha assicurato ai portoghesi un piazzamento tra i primi due, al primo posto grazie ai risultati negli scontri diretti.

Guarda le dirette streaming e gli highlights delle partite selezionate su UEFA.tv

Tutti gli orari (CET) sono soggetti a modifiche.

Prossime partite

Martedì 12 dicembre

Gruppo A

Manchester United - Bayern (15:00), Copenhagen - Galatasaray (16:00)

Gruppo B

Lens - Sevilla (13:00), PSV Eindhoven - Arsenal (14:00)

*Gruppo C

Union Berlin - Real Madrid (13:00), Napoli - Braga (16:00)

Gruppo D

Inter - Real Sociedad (12:00), Salisburgo - Benfica (14:30)

Mercoledì 13 dicembre

Gruppo E

Celtic - Feyenoord (14:00), Atlético - Lazio (16:00)

Gruppo F

Newcastle United - AC Milan (15:00), Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain (16:00)

Gruppo G

Lipsia - Young Boys (12:00), Crvena zvezda - Manchester City (14:00)

Gruppo H

Anversa - Barcellona (14:00), Porto - Shakhtar Donetsk (15:30)

Risultati

Mercoledì 29 novembre

Gruppo A

Galatasaray - Manchester United 1-0 , Bayern - Copenhagen 2-1

Highlights: Bayern - Copenhagen 2-1

Gruppo B

Arsenal - Lens 0-2, Sevilla - PSV Eindhoven 1-0

Gruppo C

Braga - Union Berlin 1-0, Real Madrid - Napoli 6-0

Gruppo D

Real Sociedad - Salisburgo 0-2, Benfica - Inter 1-1

Highlights: Bayern - Copenhagen 2-1

Martedì 28 novembre

Gruppo E

Lazio - Celtic 0-2, Feyenoord - Atlético 0-1

Highlights: Feyenoord - Atlético 0-1

Gruppo F

Paris Saint-Germain - Newcastle United 1-2, AC Milan - Borussia Dortmund 4-1

Gruppo G

Young Boys - Crvena zvezda 2-1, Manchester City - Lipsia 2-1

Highlights: Man City - Leipzig 2-1

Gruppo H

Shakhtar Donetsk - Anversa 3-1, Barcellona - Porto 0-4

Mercoledì 8 novembre

Gruppo A

Bayern - Galatasaray 2-1, Copenhagen - Manchester United 2-2

Highlights: Bayern - Galatasaray 2-1

Gruppo B

Arsenal - Sevilla 1-1, PSV Eindhoven - Lens 2-0

Highlights: Arsenal - Sevilla 1-1

Gruppo C

Napoli - Union Berlin 1-0, Real Madrid - Braga 0-0

Gruppo D

Real Sociedad - Benfica 2-1, Salisburgo - Inter 1-1

Martedì 7 novembre

Gruppo E

Lazio - Feyenoord 1-3, Atlético - Celtic 4-0

Highlights: Atlético - Celtic 4-0-

Gruppo F

Borussia Dortmund - Newcastle United 2-2, AC Milan - Paris Saint-Germain 3-2

Youth League highlights: Milan - Paris 3-2

Gruppo G

Manchester City - Young Boys 3-0, Crvena zvezda - Lipsia 0-1

Gruppo H

Shakhtar Donetsk - Barcellona 0-3, Porto - Anversa 3-1

Mercoledì 25 ottobre

Gruppo E

Feyenoord - Lazio 2-2, Celtic - Atlético 0-2

Gruppo F

Paris Saint-Germain - AC Milan 1-0, Newcastle United - Borussia Dortmund 1-2

Highlights: Newcastle - Dortmund 1-2

Gruppo G

Young Boys - Manchester City 0-4, Lipsia - Crvena zvezda 2-1

Gruppo H

Barcellona - Shakhtar Donetsk 2-0, Anversa - Porto 1-4

Highlights: Barcellona-Shakhtar Donetsk 2-0

Martedì 24 ottobre

Gruppo A

Galatasaray - Bayern 2-1, Manchester United - Copenhagen 0-1

Gruppo B

Sevilla - Arsenal 2-1, Lens - PSV Eindhoven 2-1

Highlights: Braga - Real Madrid 0-0

Gruppo C

Braga - Real Madrid 0-0, Union Berlin - Napoli 4-1

Gruppo D

Inter - Salisburgo 2-3, Benfica - Real Sociedad 2-1

Highlights: Inter-Salisburgo 2-3

Mercoledì 4 ottobre

Gruppo E

Atlético - Feyenoord 1-2, Celtic - Lazio 1-1

Gruppo F

Borussia Dortmund - AC Milan 1-2, Newcastle United - Paris Saint-Germain 0-1

Highlights UEFA Youth League: Lipsia - Manchester City 1-1

Gruppo G

Lipsia - Manchester City 1-1, Crvena zvezda - Young Boys

Gruppo H

Anversa - Shakhtar Donetsk 1-2, Porto - Barcellona 0-2

Highlights: Porto - Barcellona 0-2

Martedì 3 ottobre

Gruppo A

Manchester United - Galatasaray 3-0, Copenhagen - Bayern 3-2

Highlights: PSV - Siviglia 1-1

Gruppo B

Lens - Arsenal 1-0, PSV Eindhoven - Siviglia 1-1

Gruppo C

Union Berlin - Braga 1-4, Napoli - Real Madrid 0-4

Highlights: Napoli - Real Madrid 0-4

Gruppo D

Inter - Benfica 1-1, Salisburgo - Real Sociedad 5-2

Mercoledì 20 settembre

Gruppo A

Galatasaray - Copenhagen 1-5, Bayern - Manchester United 2-0

Highlights: Bayern - Man United 2-0

Gruppo B

Sevilla - Lens 0-1, Arsenal - PSV Eindhoven 1-2

Gruppo C

Real Madrid - Union Berlin 2-1, Braga - Napoli 1-0

Gruppo D

Real Sociedad - Inter 3-3, Benfica - Salisburgo 1-1

Highlights: Benfica - Salisburgo 1-1

Martedì 19 settembre

Gruppo E

Lazio - Atlético 0-2, Feyenoord - Celtic 3-0

Gruppo F

AC Milan - Newcastle United 4-0, Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund 0-1

Highlights: Milan - Newcastle 4-0 

Gruppo G

Young Boys - Lipsia 1-3, Manchester City - Crvena zvezda 5-2

Gruppo H

Shakhtar Donetsk - Porto 1-4, Barcellona - Anversa 2-1

Highlights: Paris - Dortmund 0-1

Guida alle squadre

• Insieme ai detentori dell'AZ Alkmaar, le altre ex vincitrici in gara sono Barcellona, Benfica, Porto, Real Madrid e Salisburgo (i detentori dell'AZ Alkmaar sono nel percorso Campioni nazionali).

• In gara ci sono anche Paris Saint-Germain e Shakhtar, ex vicecampioni. Il Milan nel 2022/23 ha raggiunto la semifinale, mentre l'Atlético ci è riuscito nella stagione precedente.

• Atlético, Barcellona, Bayern, Benfica, Man City, Paris, Porto e Real Madrid hanno partecipato a tutte e dieci le edizioni del torneo, nato nel 2013/14 (l'edizione 2020/21 è stata annullata).

• Le squadre che esordiscono in questa competizione sono Anversa, Braga, Lazio, Lens, Newcastle e Union Berlino.

• Galatasaray e Copenhagen si sono affrontate nella fase a gironi inaugurale del 2013/14. Il Copenaghen ha vinto 1-0 in trasferta e ha pareggiato 2-2 in casa.

• Nella stessa stagione, il Real ha battuto il Napoli 2-1 agli ottavi di finale.

• Benfica e Salisburgo si sono affrontate in due finali a Nyon. Il Salisburgo ha vinto 2-1 nel 2017, mentre il Benfica ha trionfato per 6-0 nel 2022.

• La scorsa stagione, il Dortmund ha battuto il Paris ai rigori agli ottavi di finale dopo un 1-1.

• Nella fase a gironi 2021/22, il Manchester City ha battuto il Lipsia 5-1 in casa e 1-0 in trasferta.

• Il Barcellona ha battuto il Porto 2-1 ai quarti di finale del 2016/17. Porto e Shakhtar hanno pareggiato due volte 1-1 nella fase a gironi 2014/15.

Calendario fase a eliminazione diretta

Sorteggio spareggi: 19 dicembre, Nyon

Spareggi: 6/7 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in poi): 9 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 27/28 febbraio

Quarti di finale: 12/13 marzo

Semifinali: 19 aprile (sede unica)

Finale: 22 aprile (sede unica)

2024/25: nuovo format della Youth League