Fase a gironi percorso Champions League di Youth League: calendario e risultati

La fase a gironi del percorso Champions League di UEFA Youth League 2023/24 si disputa parallelamente alla competizione fino a martedì e mercoledì.

Come sempre, le vincitrici dei gironi accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le seconde andranno agli spareggi, che verranno sorteggiati alle 12:00 CET martedì 19 dicembre, contro le otto vincitrici del percorso Campioni nazionali. La competizione si conclude con un torneo a eliminazione diretta a quattro squadre in sede unica ad aprile.

Youth League: situazione attuale Agli ottavi di finale (vincitrici dei gironi): AC Milan (ITA), Copenhagen (DEN), Lens (FRA), Manchester City (ENG), Real Madrid (ESP), Salzburg (AUT) Confermati tra i primi due, posizione finale da definire:

Atlético (ESP), Barcellona (ESP), Feyenoord (NED), Porto (POR), Agli spareggi (seconda dei gironi e vincitrice del percorso Campioni nazionali):

AZ Alkmaar (NED, campioni in carica)*, Braga (POR), Basel (SUI)*, Bayern (GER), Inter (ITA), Leipzig (GER), Mainz (GER)*, Midtjylland (DEN)*, Nantes (FRA)*, Olympiacos (GRE)*, Partizan (SRB)*, Sevilla (ESP), Žilina (SVK)* *Vincitrice percorso Campioni nazionali Possono ancora raggiungere gli spareggi: Borussia Dortmund (GER), Paris Saint-Germain (FRA)

I Gruppi dalla A alla D si sono conclusi martedì con diversi posti agli ottavi di finale e agli spareggi ancora in palio. Nel Gruppo A, il Copenhagen arriva agli ottavi per la prima volta dalla stagione inaugurale 2013/14 dopo aver battuto il Galatasaray 6-0, mentre la vittoria per 2-0 contro il Manchester United consente al Bayern di andare agli spareggi.

Il Real Madrid ottiene il record di aver raggiunto agli ottavi in tutte e dieci le edizioni della competizione grazie alla vittoria per 2-0 in casa dell'Union Berlin, eliminato davanti ad un pubblico di 20.744 spettatori, il secondo numero più alto di spettatori nella storia della UEFA Youth League. Il Braga, esordiente come l'Union, giocherà gli spareggi dopo il 2-2 in casa del Napoli.

Il Lens chiude al primo posto nel Gruppo B dopo l'1-1 contro il Siviglia, che conquista il secondo posto grazie alla sconfitta per 3-1 del PSV Eindhoven contro l'Arsenal. L'Inter supera 1-0 la Real Sociedad nel Gruppo D e si assicura un posto agli spareggi con la contemporanea sconfitta per 4-2 del Benfica contro il Salisburgo, qualificato come primo già prima di questa giornata.

Mercoledì verranno decisi altri due posti per gli ottavi di finale e le ultime tre contendenti agli spareggi. L'Atlético, che come il Real Madrid ha superato il girone in tutte e dieci le stagioni, mirerà a limitare il Feyenoord per confermare il primo posto nel Gruppo E. Allo stesso modo, nel Gruppo H, si conoscono già le prime due, ma non il loro ordine, con il Porto davanti al Barcellona negli scontri diretti.

Nel Gruppo F, il Paris deve vincere in casa del Dortmund per portarsi al secondo posto alle spalle del Milan, semifinalista nel 2022/23. Nel Gruppo G, il Manchester City ha il primo posto assicurato e il Lipsia il secondo.

Fase a gironi

Mercoledì 13 dicembre

Gruppo E

Celtic - Feyenoord (14:00), Atlético - Lazio (16:00)

Gruppo F

Newcastle United - AC Milan (15:00), Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain (16:00)

Gruppo G

Lipsia - Young Boys (12:00), Crvena zvezda - Manchester City (14:00)

Gruppo H

Anversa - Barcellona (14:00), Porto - Shakhtar Donetsk (15:30)

Martedì 12 dicembre

Gruppo A

Manchester United - Bayern 0-2, Copenhagen - Galatasaray 6-0

Gruppo B

Lens - Sevilla 1-1, PSV Eindhoven - Arsenal 1-3

*Gruppo C

Union Berlin - Real Madrid 0-2, Napoli - Braga 2-2

Gruppo D

Inter - Real Sociedad 1-0, Salisburgo - Benfica 4-2

Mercoledì 29 novembre

Gruppo A

Galatasaray - Manchester United 1-0 , Bayern - Copenhagen 2-1

Gruppo B

Arsenal - Lens 0-2, Sevilla - PSV Eindhoven 1-0

Gruppo C

Braga - Union Berlin 1-0, Real Madrid - Napoli 6-0

Gruppo D

Real Sociedad - Salisburgo 0-2, Benfica - Inter 1-1

Martedì 28 novembre

Gruppo E

Lazio - Celtic 0-2, Feyenoord - Atlético 0-1

Gruppo F

Paris Saint-Germain - Newcastle United 1-2, AC Milan - Borussia Dortmund 4-1

Gruppo G

Young Boys - Crvena zvezda 2-1, Manchester City - Lipsia 2-1

Gruppo H

Shakhtar Donetsk - Anversa 3-1, Barcellona - Porto 0-4

Mercoledì 8 novembre

Gruppo A

Bayern - Galatasaray 2-1, Copenhagen - Manchester United 2-2

Gruppo B

Arsenal - Sevilla 1-1, PSV Eindhoven - Lens 2-0

Gruppo C

Napoli - Union Berlin 1-0, Real Madrid - Braga 0-0

Gruppo D

Real Sociedad - Benfica 2-1, Salisburgo - Inter 1-1

Martedì 7 novembre

Gruppo E

Lazio - Feyenoord 1-3, Atlético - Celtic 4-0

Gruppo F

Borussia Dortmund - Newcastle United 2-2, AC Milan - Paris Saint-Germain 3-2

Gruppo G

Manchester City - Young Boys 3-0, Crvena zvezda - Lipsia 0-1

Gruppo H

Shakhtar Donetsk - Barcellona 0-3, Porto - Anversa 3-1

Mercoledì 25 ottobre

Gruppo E

Feyenoord - Lazio 2-2, Celtic - Atlético 0-2

Gruppo F

Paris Saint-Germain - AC Milan 1-0, Newcastle United - Borussia Dortmund 1-2

Gruppo G

Young Boys - Manchester City 0-4, Lipsia - Crvena zvezda 2-1

Gruppo H

Barcellona - Shakhtar Donetsk 2-0, Anversa - Porto 1-4

Martedì 24 ottobre

Gruppo A

Galatasaray - Bayern 2-1, Manchester United - Copenhagen 0-1

Gruppo B

Sevilla - Arsenal 2-1, Lens - PSV Eindhoven 2-1

Gruppo C

Braga - Real Madrid 0-0, Union Berlin - Napoli 4-1

Gruppo D

Inter - Salisburgo 2-3, Benfica - Real Sociedad 2-1

Mercoledì 4 ottobre

Gruppo E

Atlético - Feyenoord 1-2, Celtic - Lazio 1-1

Gruppo F

Borussia Dortmund - AC Milan 1-2, Newcastle United - Paris Saint-Germain 0-1

Gruppo G

Lipsia - Manchester City 1-1, Crvena zvezda - Young Boys

Gruppo H

Anversa - Shakhtar Donetsk 1-2, Porto - Barcellona 0-2

Martedì 3 ottobre

Gruppo A

Manchester United - Galatasaray 3-0, Copenhagen - Bayern 3-2

Gruppo B

Lens - Arsenal 1-0, PSV Eindhoven - Siviglia 1-1

Gruppo C

Union Berlin - Braga 1-4, Napoli - Real Madrid 0-4

Gruppo D

Inter - Benfica 1-1, Salisburgo - Real Sociedad 5-2

Mercoledì 20 settembre

Gruppo A

Galatasaray - Copenhagen 1-5, Bayern - Manchester United 2-0

Gruppo B

Sevilla - Lens 0-1, Arsenal - PSV Eindhoven 1-2

Gruppo C

Real Madrid - Union Berlin 2-1, Braga - Napoli 1-0

Gruppo D

Real Sociedad - Inter 3-3, Benfica - Salisburgo 1-1

Martedì 19 settembre

Gruppo E

Lazio - Atlético 0-2, Feyenoord - Celtic 3-0

Gruppo F

AC Milan - Newcastle United 4-0, Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund 0-1

Gruppo G

Young Boys - Lipsia 1-3, Manchester City - Crvena zvezda 5-2

Gruppo H

Shakhtar Donetsk - Porto 1-4, Barcellona - Anversa 2-1

Guida alle squadre

• Insieme ai detentori dell'AZ Alkmaar, le altre ex vincitrici in gara sono Barcellona, Benfica, Porto, Real Madrid e Salisburgo (i detentori dell'AZ Alkmaar sono nel percorso Campioni nazionali).

• In gara ci sono anche Paris Saint-Germain e Shakhtar, ex vicecampioni. Il Milan nel 2022/23 ha raggiunto la semifinale, mentre l'Atlético ci è riuscito nella stagione precedente.

• Atlético, Barcellona, Bayern, Benfica, Man City, Paris, Porto e Real Madrid hanno partecipato a tutte e dieci le edizioni del torneo, nato nel 2013/14 (l'edizione 2020/21 è stata annullata).

• Le squadre che esordiscono in questa competizione sono Anversa, Braga, Lazio, Lens, Newcastle e Union Berlino.

• Galatasaray e Copenhagen si sono affrontate nella fase a gironi inaugurale del 2013/14. Il Copenaghen ha vinto 1-0 in trasferta e ha pareggiato 2-2 in casa.

• Nella stessa stagione, il Real ha battuto il Napoli 2-1 agli ottavi di finale.

• Benfica e Salisburgo si sono affrontate in due finali a Nyon. Il Salisburgo ha vinto 2-1 nel 2017, mentre il Benfica ha trionfato per 6-0 nel 2022.

• La scorsa stagione, il Dortmund ha battuto il Paris ai rigori agli ottavi di finale dopo un 1-1.

• Nella fase a gironi 2021/22, il Manchester City ha battuto il Lipsia 5-1 in casa e 1-0 in trasferta.

• Il Barcellona ha battuto il Porto 2-1 ai quarti di finale del 2016/17. Porto e Shakhtar hanno pareggiato due volte 1-1 nella fase a gironi 2014/15.

Calendario fase a eliminazione diretta

Sorteggio spareggi: 19 dicembre, Nyon

Spareggi: 6/7 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in poi): 9 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 27/28 febbraio

Quarti di finale: 12/13 marzo

Semifinali: 19 aprile (sede unica)

Finale: 22 aprile (sede unica)

2024/25: nuovo format della Youth League