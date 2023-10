Fase a gironi percorso Champions League di Youth League: calendario e risultati

La fase a gironi del percorso Champions League di UEFA Youth League 2023/24 si disputa parallelamente alla competizione fino al 13 dicembre ed è al giro di boa.

Mercoledì, il Barcellona è rimasto a punteggio pieno nel Gruppo H grazie a un 2-0 sullo Shakhtar Donetsk, mentre il Porto è salito al secondo posto vincendo 4-1 ad Anversa. Il Milan ha perso i primi punti nel Gruppo F arrendendosi 1-0 in casa del Paris Saint-Germain, che ora è a quota sei. Stesso numero di punti per il Borussia Dortmund, vincitore per 2-1 in casa del Newcastle United.

Il Feyenoord non è riuscito a conquistare la terza vittoria nel Gruppo E, sprecando due gol di vantaggio contro la Lazio e pareggiando 2-2 a Rotterdam. L'Atlético si è portato a una lunghezza vincendo 2-0 in casa del Celtic. Nel Gruppo G, il Manchester City ha vinto 4-0 in casa dello Young Boys e il Lipsia ha segnato una doppietta negli ultimi otto minuti e ha battuto il Crvena zvezda 2-1, raggiungendo il City a sette punti.

Martedì il Lens, all'esordio nella competizione, ha vinto la terza partita su tre nel Gruppo B battendo il PSV Eindhoven e andando a +5 sul secondo posto. Il Siviglia ha inflitto all'Arsenal la terza sconfitta, raggiungendo il PSV a quattro punti. Il Copenaghen è rimasto a punteggio pieno nel Gruppo A grazie alla rete di Queyrell Tchicamboud sul finale della sfida in casa del Manchester United. Il Galatasaray ha battuto il Bayern per 2-1 e ha raggiunto sia gli ospiti che il Man United a tre punti, sei in meno del Copenaghen.

Braga e Real Madrid hanno pareggiato 0-0 (primo pari dopo due vittorie consecutive nel Gruppo C). L'Union Berlino è ora a quattro punti dopo aver ottenuto i primi punti in questa competizione vincendo 4-1 contro il Napoli, che era andato in vantaggio dopo solo un minuto. Il Salisburgo ha consolidato il primo posto nel Gruppo D con un'emozionante vittoria per 3-2 sull'Inter, nonostante l'inferiorità numerica. Il Benfica ha battuto la Real Sociedad per 2-1 e si è portato a due punti dal Salisburgo.

Come sempre, le vincitrici dei gironi accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le seconde andranno agli spareggi contro le otto vincitrici del percorso Campioni nazionali. La competizione si conclude con un torneo a eliminazione diretta a quattro squadre in sede unica ad aprile.

Guarda le dirette streaming e gli highlights delle partite selezionate su UEFA.tv

Tutti gli orari (CET) sono soggetti a modifiche.

Calendario e risultati

Mercoledì 25 ottobre

Gruppo E

Feyenoord - Lazio 2-2, Celtic - Atlético 0-2

Gruppo F

Paris Saint-Germain - AC Milan 1-0, Newcastle United - Borussia Dortmund 1-2

Highlights: Newcastle - Dortmund 1-2

Gruppo G

Young Boys - Manchester City 0-4, Lipsia - Crvena zvezda 2-1

Gruppo H

Barcellona - Shakhtar Donetsk 2-0, Anversa - Porto 1-4

Highlights: Barcellona-Shakhtar Donetsk 2-0

Martedì 24 ottobre

Gruppo A

Galatasaray - Bayern 2-1, Manchester United - Copenhagen 0-1

Gruppo B

Sevilla - Arsenal 2-1, Lens - PSV Eindhoven 2-1

Highlights: Braga - Real Madrid 0-0

Gruppo C

Braga - Real Madrid 0-0, Union Berlin - Napoli 4-1

Gruppo D

Inter - Salisburgo 2-3, Benfica - Real Sociedad 2-1

Highlights: Inter-Salisburgo 2-3

Mercoledì 4 ottobre

Gruppo E

Atlético - Feyenoord 1-2, Celtic - Lazio 1-1

Gruppo F

Borussia Dortmund - AC Milan 1-2, Newcastle United - Paris Saint-Germain 0-1

Highlights UEFA Youth League: Lipsia - Manchester City 1-1

Gruppo G

Lipsia - Manchester City 1-1, Crvena zvezda - Young Boys

Gruppo H

Anversa - Shakhtar Donetsk 1-2, Porto - Barcellona 0-2

Highlights: Porto - Barcellona 0-2

Martedì 3 ottobre

Gruppo A

Manchester United - Galatasaray 3-0, Copenhagen - Bayern 3-2

Highlights: PSV - Siviglia 1-1

Gruppo B

Lens - Arsenal 1-0, PSV Eindhoven - Siviglia 1-1

Gruppo C

Union Berlin - Braga 1-4, Napoli - Real Madrid 0-4

Highlights: Napoli - Real Madrid 0-4

Gruppo D

Inter - Benfica 1-1, Salisburgo - Real Sociedad 5-2

Mercoledì 20 settembre

Gruppo A

Galatasaray - Copenhagen 1-5, Bayern - Manchester United 2-0

Highlights: Bayern - Man United 2-0

Gruppo B

Sevilla - Lens 0-1, Arsenal - PSV Eindhoven 1-2

Gruppo C

Real Madrid - Union Berlin 2-1, Braga - Napoli 1-0

Gruppo D

Real Sociedad - Inter 3-3, Benfica - Salisburgo 1-1

Highlights: Benfica - Salisburgo 1-1

Martedì 19 settembre

Gruppo E

Lazio - Atlético 0-2, Feyenoord - Celtic 3-0

Gruppo F

AC Milan - Newcastle United 4-0, Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund 0-1

Highlights: Milan - Newcastle 4-0 

Gruppo G

Young Boys - Lipsia 1-3, Manchester City - Crvena zvezda 5-2

Gruppo H

Shakhtar Donetsk - Porto 1-4, Barcellona - Anversa 2-1

Highlights: Paris - Dortmund 0-1

Prossime partite

Martedì 7 novembre

Gruppo E

Lazio - Feyenoord (14:00), Atlético - Celtic (16:00)

Gruppo F

Borussia Dortmund - Newcastle United (14:00), AC Milan - Paris Saint-Germain (14:00)

Gruppo G

Manchester City - Young Boys (16:00), Crvena zvezda - Lipsia (16:00)

Gruppo H

Shakhtar Donetsk - Barcellona (12:00), Porto - Anversa (15:30)

Mercoledì 8 novembre

Gruppo A

Bayern - Galatasaray (16:00), Copenhagen - Manchester United (16:00)

Gruppo B

Arsenal - Sevilla (14:00), PSV Eindhoven - Lens (14:00)

Gruppo C

Napoli - Union Berlin (11:00), Real Madrid - Braga (16:00)

Gruppo D

Real Sociedad - Benfica (12:00), Salisburgo - Inter (14:30)

Martedì 28 novembre

Gruppo E

Lazio - Celtic (14:00), Feyenoord - Atlético (15:00)

Gruppo F

Paris Saint-Germain - Newcastle United (14:00), AC Milan - Borussia Dortmund (14:30)

Gruppo G

Young Boys - Crvena zvezda (14:30), Manchester City - Lipsia (16:00)

Gruppo H

Shakhtar Donetsk - Anversa (12:00), Barcellona - Porto (16:00)

Mercoledì 29 novembre

Gruppo A

Galatasaray - Manchester United (10:00), Bayern - Copenhagen (16:00)

Gruppo B

Arsenal - Lens (14:00), Sevilla - PSV Eindhoven (14:00)

Gruppo C

Braga - Union Berlin (15:00), Real Madrid - Napoli (16:00)

Gruppo D

Real Sociedad - Salisburgo (12:00), Benfica - Inter (16:00)

Highlights finali 2022: Salisburgo - Benfica 0-6

Martedì 12 dicembre

Gruppo A

Manchester United - Bayern (15:00), Copenhagen - Galatasaray (16:00)

Gruppo B

Lens - Sevilla (13:00), PSV Eindhoven - Arsenal (14:00)

Gruppo C

Napoli - Braga (14:00), Union Berlin - Real Madrid (15:00)

Gruppo D

Inter - Real Sociedad (12:00), Salisburgo - Benfica (14:30)

Mercoledì 13 dicembre

Gruppo E

Celtic - Feyenoord (14:00), Atlético - Lazio (16:00)

Gruppo F

Newcastle United - AC Milan (15:00), Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain (16:00)

Gruppo G

Lipsia - Young Boys (12:00), Crvena zvezda - Manchester City (14:00)

Gruppo H

Anversa - Barcellona (14:00), Porto - Shakhtar Donetsk (15:30)

Highlights ottavi di finale 2022/23: Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain 1-1 (5-4 dcr)

Guida alle squadre

• Insieme ai detentori dell'AZ Alkmaar, le altre ex vincitrici in gara sono Barcellona, Benfica, Porto, Real Madrid e Salisburgo (i detentori dell'AZ Alkmaar sono nel percorso Campioni nazionali).

• In gara ci sono anche Paris Saint-Germain e Shakhtar, ex vicecampioni. Il Milan nel 2022/23 ha raggiunto la semifinale, mentre l'Atlético ci è riuscito nella stagione precedente.

• Atlético, Barcellona, Bayern, Benfica, Man City, Paris, Porto e Real Madrid hanno partecipato a tutte e dieci le edizioni del torneo, nato nel 2013/14 (l'edizione 2020/21 è stata annullata).

• Le squadre che esordiscono in questa competizione sono Anversa, Braga, Lazio, Lens, Newcastle e Union Berlino.

• Galatasaray e Copenhagen si sono affrontate nella fase a gironi inaugurale del 2013/14. Il Copenaghen ha vinto 1-0 in trasferta e ha pareggiato 2-2 in casa.

• Nella stessa stagione, il Real ha battuto il Napoli 2-1 agli ottavi di finale.

• Benfica e Salisburgo si sono affrontate in due finali a Nyon. Il Salisburgo ha vinto 2-1 nel 2017, mentre il Benfica ha trionfato per 6-0 nel 2022.

• La scorsa stagione, il Dortmund ha battuto il Paris ai rigori agli ottavi di finale dopo un 1-1.

• Nella fase a gironi 2021/22, il Manchester City ha battuto il Lipsia 5-1 in casa e 1-0 in trasferta.

• Il Barcellona ha battuto il Porto 2-1 ai quarti di finale del 2016/17. Porto e Shakhtar hanno pareggiato due volte 1-1 nella fase a gironi 2014/15.

Calendario fase a eliminazione diretta

Sorteggio spareggi: 19 dicembre, Nyon

Spareggi: 6/7 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in poi): 9 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 27/28 febbraio

Quarti di finale: 12/13 marzo

Semifinali: 19 aprile

Finale: 22 aprile

2024/25: nuovo format della Youth League