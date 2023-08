Quali squadre partecipano alla Youth League 2023/24?

Nel 2023/24, la UEFA Youth League festeggia la sua decima edizione e vede in gara 64 squadre.

Le contendenti sono divise in due percorsi: il percorso UEFA Champions League e il percorso Campioni nazionali, che confluiranno nella fase a eliminazione diretta nel 2024.

Chi giocherà in UEFA Youth League 2023/24?

Percorso UEFA Champions League

Gruppo A: Bayern München (GER), Manchester United (ENG), Copenhagen (DEN), Galatasaray (TUR)

Gruppo B: Sevilla (ESP), Arsenal (ENG), PSV Eindhoven (NED), Lens (FRA)

Gruppo C: Napoli (ITA), Real Madrid (ESP), Braga (POR), Union Berlin (GER)

Gruppo D: Benfica (POR), Inter (ITA), Salzburg (AUT), Real Sociedad (ESP)

Gruppo E: Feyenoord (NED), Atlético (ESP), Lazio (ITA), Celtic (SCO)

Gruppo F: Paris Saint-Germain (FRA), Borussia Dortmund (GER), AC Milan (ITA), Newcastle United (ENG)

Gruppo G: Manchester City (ENG), Leipzig (GER), Crvena zvezda (SRB), Young Boys (SUI)

Gruppo H: Barcelona (ESP), Porto (POR), Shakhtar Donetsk (UKR), Royal Antwerp (BEL)

Highlights finale 2023: AZ Alkmaar - Hajduk Spalato 5-0

Percorso Campioni nazionali

AZ Alkmaar (NED, campione in carica)

Lecce (ITA)

Mainz (GER)

Nantes (FRA)

Famalicão (POR)

Hamilton Academical (SCO)

Partizan (SRB)

Ruh Lviv (UKR)

Gent (BEL)

Basel (SUI)

Olympiacos (GRE)

Sparta Praha (CZE)

Molde (NOR)

Midtjylland (DEN)

Dinamo Zagreb (CRO)

Istanbul Başakşehir (TUR)

Pafos (CYP)

Maccabi Haifa (ISR)

Malmö (SWE)

Ludogorets (BUL)

Universitatea Craiova (ROU)

Gabala (AZE)

Puskás Akadémia (HUN)

Lech Poznań (POL)

Turan Turkistan (KAZ)

Žilina (SVK)

Maribor (SVN)

Dinamo Minsk (BLR)

Sheriff Tiraspol (MDA)

Klaipedos (LTU)

FK Sarajevo (BIH)

HJK Helsinki (FIN)

Guida alle squadre

• Insieme ai detentori dell'AZ Alkmaar, le altre ex vincitrici in gara sono Barcellona, Benfica, Porto, Real Madrid e Salisburgo.

• In gara ci sono anche Paris Saint-Germain e Shakhtar, ex vicecampioni, mentre l'Hajduk Split, sconfitto nella finale del 2022/23, non si è qualificato.

• Atlético, Barcellona, Bayern, Benfica, Man City, Paris, Porto e Real Madrid hanno partecipato a tutte e dieci le edizioni del torneo, nato nel 2013/14 (l'edizione 2020/21 è stata annullata).

• Union Berlin e Mainz portano a 13 il numero di squadre tedesche che hanno partecipato alla competizione, nuovo record con una lunghezza di vantaggio sulla Francia (il Lens è la sua 12esima contendente).

• Insieme a Lens, Mainz e Union Berlin, esordiscono anche Braga e Famalicão (prima squadra portoghese dopo Benfica, Porto e Sporting CP), Anversa, Dinamo Minsk, Istanbul Başakşehir, Klaipedos, Lazio, Lecce, Newcastle, Pafos, Partizan, Sarajevo, Turan Turkistan e Universitatea Craiova: dunque, il numero di contendenti diverse in 10 stagioni ha ormai superato quota 200.

• Famalicão, Klaipėdos, Lecce e Turan partecipano per la prima volta in assoluto a competizioni UEFA di qualsiasi categoria.

Qual è il format della UEFA Youth League?

Le 32 squadre che si sfideranno nel percorso UEFA Champions League sono le stesse che partecipano alla fase a gironi della competizione maggiore. A loro si aggiungono le 32 vincitrici del campionato nazionale giovanile delle federazioni con il ranking più alto la cui squadra maggiore non si è qualificata per la fase a gironi di Champions League: questi club seguono il percorso Campioni nazionali (così come la detentrice della UEFA Youth League, se non qualificata diversamente). Se la rappresentativa maggiore di una vincitrice del campionato nazionale giovanile si qualifica alla fase a gironi della Champions League, il posto vacante viene occupato dalla vincitrice del campionato giovanile della successiva federazione nel ranking.

*Tutte le squadre russe rimangono sospese dalla partecipazione alle competizioni UEFA fino a nuovo avviso.

I gironi del percorso Champions League sono identici a quelli della competizione maggiore (sorteggiata a Montecarlo giovedì). Le vincitrici dei gironi accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le seconde classificate andranno agli spareggi.

Le squadre del percorso Campioni nazionali si sfidano in due turni a eliminazione diretta, da sorteggiarsi martedì alle 13:30. Le otto vincitrici al secondo turno passano quindi agli spareggi.

La fase a eliminazione diretta prevede sfide in gara unica che iniziano con gli spareggi, dove le otto vincitrici del percorso Campioni nazionali giocheranno in casa contro le otto seconde classificate nei gironi del percorso Champions League.

Le otto vincitrici degli spareggi accedono agli ottavi di finale, dove sfidano le otto vincitrici dei gironi del percorso Champions League. Come di consueto, le semifinali e la finale si giocheranno in un'unica sede.

2024/25: nuovo format

Date dei sorteggi e degli incontri

Percorso UEFA Champions League: fase a gironi

Sorteggio: 18:00 CET, 31 agosto, Montecarlo

Prima giornata: 19/20 settembre

Seconda giornata: 3/4 ottobre

Terza giornata: 24/25 ottobre

Quarta giornata: 7/8 novembre

Quinta giornata: 28/29 novembre

Sesta giornata: 12/13 dicembre

Percorso Campioni nazionali

Sorteggio: 13:30 CET, 5 settembre, Nyon

Primo turno, andata: 4 ottobre

Primo turno, ritorno: 25 ottobre

Secondo turno, andata: 8 novembre

Secondo turno, ritorno: 29 novembre

Fase a eliminazione diretta

Sorteggio spareggi: 19 dicembre, Nyon

Spareggi: 6/7 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in poi): 9 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 27/28 febbraio

Quarti di finale: 12/13 marzo

Semifinali: 19 aprile

Finale: 22 aprile