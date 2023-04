Anteprima semifinali UEFA Youth League: Sporting CP-AZ Alkmaar, Hajduk Split-AC Milan

La nona edizione della UEFA Youth League inizia venerdì la fase finale del torneo con quattro inedite semifinaliste e un nuovo stadio. Nelle semifinali che si giocheranno allo Stade de Genève, lo Sporting CP affronterà l'AZ Alkmaar, mentre l'Hajduk Spalato giocherà contro il Milan.

Tutte le otto precedenti fasi finali si erano giocate allo Stadio Colovray di Nyon, ma lo straordinario interesse dei tifosi dei club in gara ha reso necessario il trasferimento al più grande stadio della vicina Ginevra. Anche la finale si terrà allo Stade de Genève, ma alle 18:00 CET di lunedì.

Guarda la diretta streaming e gli highlights su UEFA.tv

Lo Sporting è l'unica delle quattro contendenti proveniente da una nazione che ha avuto un proprio club vincitore del torneo. Dal Portogallo, infatti, sono usciti i vincitori della passata stagione, il Benfica, così come i campioni del 2019 del Porto.

Nessuna squadra nella fase a gironi ha avuto una difesa migliore dello Sporting che ha subito solo tre gol chiudendo davanti a Eintracht Francoforte, Tottenham Hotspur e Marsiglia. Inoltre le successive vittorie contro Ajax (5-1) e Liverpool (1-0) rendono l'idea dell'enorme potenziale della formazione portoghese.

Highlights quarti di finale: Sporting CP - Liverpool 1-0 

L'AZ è alla terza semifinale europea a livello di club, avendo raggiunto con la prima squadra la finale di Coppa UEFA del 1981 e la semifinale nel 2005. Diversi ragazzi delle giovanili dell'AZ, come Mexx Meerdink e Walter Goes, hanno partecipato ai quarti di finale della UEFA Europa Conference League.

L'Alkmaar è passato dal percorso Campioni nazionali, e ha battuto il Crvena zvezda nel secondo turno ai calci di rigore, ma poi nella fase a eliminazione diretta ha cambiato marcia e ha travolto il Francoforte per 5-0, il Barcellona per 3-0 (in trasferta) e il Real Madrid per 4-0. Meerdink ha segnato sei gol in queste tre partite.

Highlights quarti di finale: AZ Alkmaar - Real Madrid 4-0 

In vendita i biglietti

Sebbene la Dinamo Zagabria abbia disputato di recente delle ottime edizioni in UEFA Youth League, l'Hajduk è la prima squadra croata a raggiungere le semifinali nonché la prima della sua nazione a raggiungere le semifinali di una competizione calcistica per club UEFA da quando l'Hajduk (che però rappresentava la Jugoslavia) arrivò sino alla semifinale di Coppa UEFA 1983/84. Come l'AZ, anche l'Hajduk è passato dal percorso Campioni nazionali. È la prima volta che due squadre raggiungono la fase finale attraverso questo percorso (solo tre club ci erano riusciti in passato, compreso il Salisburgo, vincitore dell'edizione 2016/17).

L'Hajduk ha vinto le prime sei partite nei tempi regolamentari (battendo anche il Manchester City), prima di un'indimenticabile successo ai calci di rigore per 9-8 contro il Borussia Dortmund, con ben 16.000 spettatori croati ad assistere dagli spalti, a dimostrazione di come le giovanili della formazione di Spalato siano entrate nel cuore dei suoi tifosi, che faranno di tutto per tifare per i loro ragazzi a Ginevra. L'Hajduk potrà anche contare su Luka Vušković e Rokas Pukštas, entrambi già con diverse presenze in prima squadra.

Highlights quarti di finale: AZ Alkmaar - Real Madrid 4-0 

Il Milan si è classificato davanti a Salisburgo, Dinamo Zagabria e Chelsea in un girone pieno di club dalla grande tradizione in questa competizione, e poi ha sconfitto il Ruh Lviv e l'Atlético in due gare casalinghe.

Lo stesso allenatore dei rossoneri, Ignazio Abate, è stato un prodotto delle giovanili del Milan prima di vestire per 300 volte la maglia della prima squadra. Le speranze adesso sono di migliorare le fortune dell'Italia in questa competizione: solo due volte in passato le squadre italiane hanno raggiunto le semifinali, e nessuna è riuscita a superarle, compresa la Juventus, che la scorsa stagione ha perso ai rigori contro il Benfica dopo aver rimontato due gol di svantaggio e portato la gara sino ai calci di rigore.

Mate Antunović, attaccante Hajduk: “Non vediamo l'ora di scendere in campo. Ci stiamo preparando, ci stiamo allenando e non vediamo l'ora di presentarci davanti ai nostri tifosi a Ginevra per cercare di vincere. Non abbiamo paura di nessuno".

Highlights quarti di finale: Milan - Atlético 2-0 

Conosciamo le semifinaliste