Finale UEFA Youth League: compra i biglietti!

Sono in vendita i biglietti per la finale di UEFA Youth League di lunedì a Ginevra tra l'AZ Alkmaar e l'Hajduk Split.

Per la partita, che si terrà allo Stade de Genève a partire dalle 18:00, i biglietti costano 15 CHF per la maggior parte dei tifosi e solo 1 CHF per chi ha meno di dieci anni. La disponibilità di biglietti per i settori familiari e per i gruppi locali è stata aumentata a causa dell'eccezionale interesse per questa celebrazione del calcio giovanile.

Acquista i biglietti

Prezzi dei biglietti (per partita)

Adulti: CHF 15

Bambini di età superiore ai dieci anni: CHF 15

Bambini sotto i dieci anni: CH 1

È possibile acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale del Servette FC.

Nota bene: non sarà possibile acquistare biglietti direttamente allo Stade de Genève.

Consigli di viaggio

Non è prevista un'area di parcheggio riservata agli spettatori nei pressi dello stadio. I tifosi sono caldamente invitati a utilizzare i mezzi pubblici.

Il trasporto pubblico per lo stadio nel Cantone di Ginevra (Zona 10, UNIRESO treno-tram-autobus) è incluso nel prezzo del biglietto a partire dalle 11:00:

• In autobus: Stazione Stade de Genève (linee n. 21, 23, 42, 43, 46, J e K)

• In tram: Esplanade Nord = stazione di Lancy-Pont-Rouge (linee 15 e 17) o Esplanade Sud = stazione di Lancy-Bachet (linee 12 e 18)

• In treno: da Genève Cornavin o dall'aeroporto di Ginevra a Esplanade Nord = stazione di Lancy-Pont-Rouge (tifosi dell'AZ Alkmaar) o Esplanade Sud = stazione di Lancy-Bachet (tifosi dell'Hajduk Spalato)

Gli orari possono essere consultati sul sito TPG per bus e tram o sul sito SBB per treni.

Fan Zone

Una Fan Zone per i tifosi dell'Hajduk sarà attiva vicino lo stadio al Village du Soir dalle 14:00 alle 20:00 CET. L'indirizzo è Route des Jeunes 24, 1212 Lancy; saranno disponibili cibi e bevande. Ulteriori informazioni qui.

Youth plaza

La Youth Plaza è accessibile ai possessori di biglietti sulla Tribuna Principale, all'interno del perimetro dell'ingresso nord.

Contatti

Per qualsiasi domanda, contattate: reservation@servettefc.ch

Termini e condizioni

Politica di rimborso

Regole dello stadio