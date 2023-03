Fase finale di UEFA Youth League spostata allo Stade de Genève

La fase finale di UEFA Youth League 2022/23 si disputerà allo Stade de Genève di Ginevra il 21 e 24 aprile, a causa dello straordinario interesse dei tifosi dei club partecipanti per il torneo, che ha portato alla necessità di una sede con maggiori capacità operative.

Calendario fase finale della UEFA Youth League Venerdì 21 aprile: semifinali

Hajduk Split (CRO) - AC Milan (ITA): 13:00 CET

Sporting CP (POR) - AZ Alkmaar (NED): 18:00 CET Lunedì 24 aprile: finale

Sporting CP / AZ Alkmaar - Hajduk Split / AC Milan: 18:00 CET

I dettagli sulla vendita dei biglietti saranno disponibili a breve su UEFA.com.

Le otto precedenti edizioni della fase finale di UEFA Youth League si sono giocate al Colovray Sports Centre di Nyon, in Svizzera. La UEFA ringrazia il comune di Nyon per la splendida collaborazione, l'eccellente lavoro svolto nella preparazione del torneo e confida nella comprensione della decisione finale di cambiare sede per questa occasione.

