Finals UEFA Youth League a Nyon: cibi e bevande

Bevande analcoliche e snack possono essere acquistati presso i seguenti punti ristoro:

• Youth Plaza

• Nello stadio

Pagamento in contanti (solo CHF), con carta o con TWINT.

Le bevande sono servite in bicchieri riutilizzabili e restituibili (2.00 CHF a bicchiere). Il ricavato delle tazze non restituite dagli spettatori sarà devoluto alla UEFA Foundation for Children.

Il ristorante TKNB Colovray sarà chiuso al pubblico tutto il giorno venerdì 21 aprile e dalle 15:30 alle 23:30 di lunedì 24 aprile.