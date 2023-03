Quarti di finale UEFA Youth League: Milan, AZ e Sporting qualificati, oggi Dortmund-Hajduk

L'AZ Alkmaar ha eliminato il Real Madrid, ultimo club ancora in corsa ad aver vinto la UEFA Youth League, e si qualifica alla semifinale dove affronterà lo Sporting CP. Il Milan invece attende la vincente dell'ultima sfida tra Borussia Dortmund e Hajduk Spalato, che verrà trasmessa in diretta streaming su UEFA.tv.

Con il Milan che ha sconfitto l'Atlético martedì, dopo che lo Sporting ha battuto il Liverpool, e l'AZ che ha eliminato il Madrid, tutte e quattro le squadre delle Finals di UEFA Youth League, che si giocheranno ad aprile allo Stadio Colovray di Nyon, saranno all'esordio assoluto nella fase finale. Con l'uscita del Madrid, dalle Finals uscirà il settimo vincitore diverso in nove edizioni del torneo.

Tutte le partite sono in gara unica a eliminazione diretta. Se la sfida sarà in pareggio dopo 90 minuti, si andrà direttamente ai calci di rigore.

Guarda la diretta streaming e gli highlights su UEFA.tv

Mercoledì 15 marzo

L'AZ è la seconda squadra dei Paesi Bassi ad approdare in semifinale dopo l'Ajax che ci riuscì nel 2019/20.

La squadra di casa passa in vantaggio al 25' con Daniel Beukers sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Appena quattro minuti dopo Ernest Poku riceve il passaggio diagonale di Jayden Addai a metà campo, avanza in area e raddoppia il vantaggio.

A 12 minuti dalla fine, il capitano dell'AZ Mexx Meerdink segna il suo settimo gol di questa edizione, ma nei minuti finali Beukers sigla il poker con un diagonale perfetto. L'AZ diventa così la quarta squadra a raggiungere la fase finale dal percorso campioni nazionali dopo l'Anderlecht nel 2015/16, i campioni in carica del Salisburgo nel 2016/17 e il Chelsea nel 2018/19.

Il Dortmund è ai quarti di finale per il secondo anno consecutivo, dopo averli raggiunti per la prima volta 12 mesi fa, quando ha perso 1-0 in casa contro l'Atlético davanti a 19.300 spettatori.

L'Hajduk ha battuto il Manchester City qualificandosi per la prima volta ai quarti di finale; è il secondo club croato a raggiungere questa fase dopo la Dinamo Zagreb nel 2018/19 e nel 2019/20.

Martedì 14 marzo

Lo Sporting è alla fase finale per la prima volta grazie a un gol di Rodrigo Ribeiro. La gara inizia con un duro colpo per il Liverpool, che perde Ben Doak per trauma cranico, ma rimane serrata.

Al 65', però, lo Sporting passa con Rodrigo Ribeiro, che controlla pregevolmente il passaggio lungo di David Monteiro e mette a segno il suo sesto gol stagionale. Il Liverpool ha i suoi momenti, ma per la terza volta cade a un passo da Nyon.

Gli highlights: Sporting CP - Liverpool 1-0 

Il Milan non aveva mai raggiunto i quarti di finale prima di questa stagione, ma ora è arrivato fino alla semifinale. La squadra rossonera è stata eliminata nella fase a gironi 2021/22 dall'Atlético, che oggi ha disputato il suo quinto match agli ottavi di finale. La squadra spagnola non è riuscita a qualificarsi per le semifinali per il secondo anno di fila e la striscia record di sette gare consecutive in gol di Adrian Niño in Youth League si è conclusa con l'uscita dal campo per infortunio, poco dopo la rete del 2-0 del Milan.

Dariusz Stalmach porta in vantaggio i Rossoneri al 12esimo minuto su cross di Adam Bakoune. L'Atlético reagisce e crea alcune occasioni da gol ma subisce il secondo gol a metà della ripresa: il tiro angolato di Gabriele El Hilali colpisce il palo e il pallone finisce in rete dopo la deviazione del portiere ospite Alejandro Iturbe.