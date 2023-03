Quarti di finale UEFA Youth League: Milan-Atlético, Sporting-Liverpool, AZ-Madrid, Dortmund-Hajduk

Dalle sfide dei quarti di finale del 14 e 15 marzo, verranno fuori le quattro squadre che accederanno alla fase finale di UEFA Youth League che si giocherà ad aprile al Colovray Stadium di Nyon, in Svizzera

In base ai quarti, la certezza è che ci saranno almeno due squadre all'esordio in semifinale, mentre solo il Real Madrid è l'unica ex vincitrice ancora in corsa. Tre delle otto contendenti non si erano mai qualificate ai quarti di finale.

Tutte le partite sono in gara unica a eliminazione diretta. Se la sfida sarà in pareggio dopo 90 minuti, si andrà direttamente ai calci di rigore.

Fase a eliminazione diretta: verso Nyon Quarti di finale (14/15 marzo)

AZ Alkmaar - Real Madrid

AC Milan - Atlético

Sporting CP - Liverpool

Borussia Dortmund - Hajduk Split Semifinali (21 aprile, Nyon)

1: Sporting / Liverpool vs AZ / Madrid

2: Dortmund / Hajduk vs Milan / Atlético Finale (24 aprile, Nyon)

Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2

Guarda la diretta streaming e gli highlights su UEFA.tv

Quarti di finale Youth League: 14/15 marzo

AZ Alkmaar vs Real Madrid

L'AZ è al suo primo quarto di finale ed è solo il secondo club olandese ad arrivare così lontano dopo l'Ajax nel 2015/16, 2016/17 (quando perse contro il Madrid) e 2019/20.

I campioni 2019/20 del Madrid sono al settimo quarto di finale e sperano di raggiungere per la quinta volta le semifinali (sarebbe un record).

AC Milan - Atlético

Il Milan è ai quarti di finale per la prima volta .

Per l'Atlético è la quinta partecipazione agli ottavi di finale; un anno fa ha raggiunto per la prima volta le semifinali con una vittoria per 1-0 in casa del Dortmund. In questa stagione Adrian Niño è diventato il primo giocatore a segnare in tutte e sei le partite dei gironi di Youth League, ed è andato a segno anche negli ottavi di finale.

I due club si sono incontrati nella fase a gironi della scorsa stagione; l'Atlético ha pareggiato 1-1 in trasferta e vinto 3-0 in casa arrivando secondo, mentre il Milan è stato eliminato.

Sporting CP - Liverpool

Lo Sporting are è al secondo quarto di finale consecutivo e non era mai arrivato così lontano prima della scorsa stagione, quando è uscito contro i campioni in carica del Benfica.

Il Liverpool ha partecipato ai quarti di finale anche nella scorsa stagione, subendo la seconda sconfitta in altrettante apparizioni in quel turno, per 2-0 in casa della Juventus.

Highlights ottavi: Hajduk Split - Manchester City 2-1 

Boussia Dortmund - Hajduk Split

Il Dortmund è ai quarti di finale per il secondo anno consecutivo, dopo averli raggiunti per la prima volta 12 mesi fa, quando ha perso 1-0 in casa contro l'Atlético davanti a 19.300 spettatori.

L'Hajduk ha battuto il Manchester City qualificandosi per la prima volta ai quarti di finale; è il secondo club croato a raggiungere questa fase dopo la Dinamo Zagreb nel 2018/19 e nel 2019/20.

Date e orari da concordare

Guida ai quarti di finale