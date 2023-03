Ottavi di UEFA Youth League: Atletico, AZ, Dortmund, Hajduk, Liverpool, Madrid, Milan e Sporting qualificate

Gli ottavi di finale di UEFA Youth League si sono completati, con i successi nelle sfide di mercoledì di Atlético, AZ Alkmaar, Liverpool, Real Madrid e Sporting CP, che raggiungono ai quarti AC Milan, Borussia Dortmund e Hajduk Spalato.

Il sorteggio delle tappe successive della fase a eliminazione diretta è già stato effettuato. Le sfide degli ottavi si disputeranno tra due settimane: AZ -Real Madrid, Milan - Atlético, Sporting - Liverpool e Dortmund - Hajduk. Come nelle stagioni precedenti, le semifinali e la finale si giocano al Colovray Stadium di Nyon (Svizzera).

Mercoledì 1 marzo

Sporting CP - Ajax 5-1

La tripletta di Fatawu Issahaku è stata determinante per la qualificazione dello Sporting al secondo quarto di finale consecutivo. Issahaku, alla prima presenza nel torneo dopo due presenze in UEFA Champions League, porta lo Sporting in vantaggio dopo 36 minuti con uno splendido tiro a giro dalla distanza. Il calciatore mette a segno altri due gol in sette minuti del secondo tempo, il cui terzo è praticamente identico al primo. In mezzo alle sue reti anche il gol di Rodrigo Ribeiro, il sesto di questa edizione. Il colpo di tacco di Mateus vale il quinto gol dello Sporting che subisce una sola rete per mano di Tristan Gooijer.

Real Madrid - Salzburg 3-1

Settimo quarto di finale, un record, per il Real Madrid, che rimonta e batte gli ex campioni austriaci. Il Salzburg, finalista della scorsa stagione, era in vantaggio all'intervallo grazie al rigore di Karim Konaté, il suo sesto gol stagionale. Tuttavia, Pol Fortuny pareggia al 1' del secondo tempo e il Real Madrid, trionfatore nel 2019/20 e protagonista agli ottavi in tutte e nove le edizioni della UEFA Youth League, passa a condurre dopo l'ora di gioco con Jacobo Ramón. In pieno recupero una punizione del subentrato Iker Bravo suggella il successo spagnolo.

Liverpool - Porto 1-1 (6-5 dcr)

Il Liverpool supera gli ottavi ai rigori per il secondo anno di fila: Luca Stephenson trasforma il settimo rigore, mentre Umaro Candé del Porto centra la traversa. Nei tempi regolamentari, Jorge Meireles era andato a segno, sempre dal dischetto, all'8, con Melkamu Frauendorf che aveva trovato l'1-1 per il Liverpool a inizio ripresa.



Barcelona - AZ Alkmaar 0-3

L'AZ nega al Barcellona un quarto di finale contro il Real Madrid e passa a condurre al 56' con uno spettacolare pallonetto da centrocampo di Kees Smit. Passano 7' e Mexx Meerdink ribadisce in rete una conclusione di Jayden Addai. I catalani rimangono in dieci per l'espulsione del subentrato Lucas Román e Meerdink cala il tris nel finale. L'AZ è la seconda squadra olandese ad approdare ai quarti dopo l'Ajax nel 2015/16, 2016/17 e 2019/20.

Atlético Madrid - Genk 4-1

Gli 11,503 spettatori dell'Estadio Metropolitano si godono quattro gol dell'ATlético nel primo tempo. Adrian Niño trasforma un rigore in apertura, poi arrivano le reti di Abdellah Raihani, Álvaro Santamaría e Javier Boñar. Gli ospiti trovano il gol della consolazione su autorete.

Martedì 28 febbraio

Hajduk Split - Manchester City 2-1

L'Hajduk diventa il secondo club croato qualificato ai quarti dopo la Dinamo nel 2018/19 e nel 2019/20. In un emozionante primo tempo, Roko Brajković segna dalla distanza, Mate Antunović raddoppia e Oscar Bobb accorcia. Il City domina nella ripresa ma non trova la via del gol e vede espellersi Finley Burns nel finale.

Highlights: Hajduk Split - Man City 2-1

AC Milan - Ruh Lviv 1-0

Kevin Zeroli segna a cinque minuti dalla fine e manda il Milan per la prima volta ai quarti di finale. La squadra di casa aveva avuto la meglio all'andata degli ottavi del 2013/14 ma sembra destinata ai rigori contro gli esordienti del Ruh, almeno fino al gol di Zeroli su cross di Adam Bakoune.

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain 1-1 (5-4 dcr)

Silas Ostrzinsk para l'ultimo rigore a Ilyes Housni e porta il Dortmund ai quarti di finale un anno dopo averli raggiunti per la prima volta (ai rigori anche quella volta contro il Manchester United). Noha Lemina porta in vantaggio il Paris al 39', ma Samuel Bamba pareggia quasi subito. Nella ripresa, il Paris ha le migliori occasioni nonostante l'espulsione di Vimoj Muntu Wa Mungu per doppia ammonizione.