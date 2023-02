Ottavi di UEFA Youth League: Madrid-Salisburgo, Liverpool-Porto, Dortmund-Parigi, Atlético-Genk

Gli ottavi di finale, in programma il 28 febbraio e il 1° marzo, prevedono diverse sfide di alto profilo. Tutti gli incontri sono in gara unica e procederanno direttamente ai calci di rigore in caso di parità dopo i 90 minuti. Il sorteggio delle tappe successive della fase a eliminazione diretta è già stato effettuato. Come nelle stagioni precedenti, le semifinali e la finale si giocano al Colovray Stadium di Nyon (Svizzera).

Martedì 28 febbraio

Hajduk Split - Manchester City (14:00)

AC Milan - Ruh Lviv (15:00)

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain (16:00)

Mercoledì 1 marzo

Sporting CP - Ajax (13:00)

Real Madrid - Salzburg (14:00)

Barcelona - AZ Alkmaar (16:00)

Liverpool - Porto (18:30)

Atlético Madrid - Genk (19:00)



Orari CET

Le squadre degli ottavi di Youth League

Il Barcelona (vincitore nel 2013/14 e 2017/18) prova a diventare la prima squadra tre volte campione. Porto (2018/19), Real Madrid (2019/20) e Salisburgo (2016/17) sono le altre ex vincitrici ancora in gara. Il Paris è stato finalista nel 2015/16.

Il Salisburgo è arrivato secondo la scorsa stagione, battendo l'Atlético in semifinale. Anche Ajax e Man City hanno già raggiunto le semifinali.

Dortmund, Liverpool, Paris e Sporting CP hanno raggiunto i quarti di finale la scorsa stagione, mentre AZ, Genk e Real Madrid sono state eliminate agli ottavi.

Il Real ha raggiunto gli ottavi in tutte e nove le edizioni, mentre l'Atlético è all'ottava presenza.

Il Real Madrid spera di raggiungere il settimo quarto di finale e di tornare in vantaggio di una lunghezza sul Benfica, che lo ha raggiunto la scorsa stagione. Se il Real perde, il Barcellona può eguagliare il record con la sesta presenza ai quarti di finale.

Il Milan è in questa fase per la prima volta dalla stagione inaugurale 2013/14. Prova a raggiungere i quarti per la prima volta.

Il Ruh è all’esordio.

Anche l'Hajduk è agli ottavi di finale per la prima volta.

AZ, Genk, Hajduk e Ruh sperano di essere le seconde squadre delle rispettive nazioni a raggiungere i quarti di finale (dopo Ajax, Anderlecht, Dinamo e Shakhtar).

Liverpool e Porto si sono affrontate nella fase a gironi 2021/22. Il Liverpool ha vinto 4-0 in casa dopo aver pareggiato 1-1 in Portogallo e ha superato il girone, mentre il Porto è arrivato terzo a un solo punto di distacco.

Anche Sporting e Ajax erano nello stesso girone la scorsa stagione. Lo Sporting ha pareggiato 1-1 in casa e vinto 3-2 in trasferta, rimontando due gol alla sesta giornata e arrivando in testa al girone. L'Ajax è arrivato terzo.

Il Real ha battuto il Salisburgo 2-1 nella semifinale 2019/20 a Nyon e ha poi vinto il titolo.

Adrian Niño dell'Atlético è diventato il primo giocatore a segnare in tutte e sei le partite della fase a gironi di Youth League.