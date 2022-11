Sorteggio spareggi UEFA Youth League: Genk-Juventus, Ruh Lviv- Inter

Gli spareggi di UEFA Youth League inizieranno il 7 febbraio con gli ex campioni del Salzburg in trasferta contro lo Young Boys, e con l'Hibernian in casa col Borussia Dortmund. Tra le sei sfide del giorno successivo spiccano quelle tra i campioni del 2019 del Porto contro il Panathinaikos e quella tra Genk e Juventus.

Le otto squadre che hanno superato il percorso Campioni nazionali sono state sorteggiate in casa contro le seconde classificate della fase a gironi del percorso UEFA Champions League. Le vincitrici raggiungeranno le prime classificate degli otto gironi agli ottavi di finale. Quindi, la competizione proseguirà a eliminazione diretta sino alla fase finale di aprile a Nyon.

Guarda alcune partite e tutti gli highlights su UEFA.tv

Martedì 7 febbraio

Young Boys - Salzburg (18:00)

Hibernian - Borussia Dortmund (20:00)

Mercoledì 8 febbraio

Ruh Lviv - Inter (14:00)

Genk - Juventus (16:00)

AZ Alkmaar - Eintracht Frankfurt (18:00)

Hajduk Split - Shakhtar Donetsk (18:00)

MTK Budapest - Ajax (18:00)

Panathinaikos - Porto (18:00)

Orari in CET

Sono previsti supplementari in Youth League? In tutte le sfide a eliminazione diretta della UEFA Youth League, se i risultati sono in parità alla fine dei tempi regolamentari, la partita passa direttamente ai calci di rigore senza tempi supplementari.

Conosciamo le partecipanti

Il Porto (2018/19) e il Salisburgo (2016/17) hanno già vinto il torneo. Il Salisburgo è stato finalista anche nella scorsa stagione.

Lo Shakhtar è stato finalista nel 2014/15, l'ultima volta che ha superato la fase a gironi.

La Juventus ha raggiunto le semifinali della scorsa stagione, mentre il Dortmund è arrivato ai quarti; in passato anche l'Ajax ha già raggiunto le final four.

Frankfurt, Hibernian, Panathinaikos e Ruh Lviv sono al debutto.

L'MTK è la prima squadra ungherese a raggiungere questa fase; anche lo Young Boys vi accede per la prima volta.

L'AZ e il Genk hanno raggiunto gli ottavi di finale da questo percorso nella scorsa stagione; Hajduk e Inter sono state eliminate negli spareeggi 2021/22.

Le partecipanti agli ottavi di finale finora (vincitrici dei gironi) AC Milan (ITA)

Atlético (ESP)

Barcelona (ESP)

Liverpool (ENG)

Manchester City (ENG)

Paris Saint-Germain (FRA)

Real Madrid (ESP)

Sporting CP (POR)

Date della fase a eliminazione diretta

Spareggi: 7/8 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi di finale in poi): 13 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 28 febbraio/1 marzo

Quarti di finale: 14/15 marzo

Semifinali: 21 aprile, stadio Colovray, Nyon

Finale: 24 aprile, stadio Colovray, Nyon