Percorso Campioni di UEFA Youth League: AZ, Genk, Hajduk, Hibernian, MTK, Panathinaikos, Ruh e Young Boys agli spareggi

Qualificate agli spareggi finora Vincitrici percorso campioni nazionali: AZ Alkmaar, Genk, Hajduk Split, Hibernian, MTK Budapest, Panathinaikos, Ruh Lviv, Young Boys Seconde dei gironi: Ajax, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Inter, Juventus, Porto, Salzburg, Shakhtar Donetsk

I 32 club che hanno seguito il percorso UEFA Champions League erano le formazioni giovanili delle squadre che hanno preso parte alla fase a gironi della competizione maggiore con lo stesso calendario. Ad essi si sono aggiunte le 32 squadre vincitrici dei campionati nazionali giovanili delle federazioni più in alto nel ranking che non si erano qualificate per la fase a gironi della UEFA Champions League (queste squadre partecipavano al percorso Campioni nazionali). Se la prima squadra di un club campione nazionale si era già qualificata alla fase a gironi di UEFA Champions League, allora il posto vacante andava alla squadra vincitrice del campionato della federazione successiva nel ranking.

Le squadre del percorso Campioni si sono affrontate in due turni a eliminazione diretta con gare di andata e ritorno. Ora, le otto vincitrici del secondo turno accedono agli spareggi, dove affronteranno le seconde classificate degli otto gironi del percorso UEFA Champions League. Le vincitrici di queste sfide si qualificheranno agli ottavi di finale, dove troveranno le vincitrici dei gironi del percorso UEFA Champions League.

Sorteggi spareggi: martedì

Secondo turno

Hibernian, Panathinaikos e Ruh Lviv sono qualificate al debutto.

L'MTK è la prima squadra ungherese a superare il percorso Campioni nazionali.

Il Genk ha raggiunto gli ottavi di finale da questo percorso la scorsa stagione.

L'AZ ha superato questo turno ai rigori per il secondo anno consecutivo; Mexx Meerdink e Fedde de Jong sono andati a segno dal dischetto in questa stagione contro il Crvena zvezda e anche nel 2021/22 contro l'Angers.

Anche l'Hajduk ha superato questa fase la scorsa stagione.

Lo Young Boys è la prima squadra a ribaltare uno svantaggio di tre gol all'andata, nonostante l'espulsione del portiere, e ha vinto la più lunga serie di calci di rigore nella storia della competizione (la prima con 17 tiri trasformati). La squadra elvetica è agli spareggi per la prima volta.

Bilal Mazhar del Panathinaikos è stato capocannoniere con nove gol, uno in meno del record del percorso Campioni nazionali.

Mercoledì 2 novembre

Ruh Lviv - Galatasaray 3-1 (tot. 6-2)

Genk - Coleraine 6-1 (tot. 10-1)

Hajduk Split - Apolonia 3-1 (tot. 6-1)

MTK Budapest - Ashdod 0-1 (tot. 2-1)

Trenčín - Panathinaikos 3-4 (tot. 3-6)

Nantes - Hibernian 1-2 (tot. 1-3)

AIK - Young Boy 0-3 (tot. 3-3, 8-9 dcr)

Martedì 1 novembre

Crvena zvezda - AZ Alkmaar 1-1 (tot. 3-3, 3-4 dcr)

L'Hajduk è agli spareggi per il secondo anno consecutivo

Mercoledì 26 ottobre

Galatasatay - Ruh Lviv 1-3

Apolonia - Hajduk Split 0-3

Coleraine - Genk 0-4

Ashdod - MTK Budapest 0-2

Young Boys - AIK 0-3

Panathinaikos - Trenčín 2-0

Hibernian - Nantes 1-0

Martedì 25 ottobre

AZ Alkmaar - Crvena zvezda 2-2

Ethan Laidlaw dopo il gol della vittoria dell'Hibernian contro il Nantes

Primo turno

Bilal Mazhar del Panathinaikos ha eguagliato il record di cinque gol segnati in una singola partita nella gara di andata contro lo Slavia Sofia.

Il Coleraine è la prima squadra dell'Irlanda del Nord a disputare la competizione; anche Apolonia, Hibernian, Nantes, Panathinaikos, Rukh Lviv e Trenčín si sono qualificate all'esordio.

Mercoledì 12 ottobre

Borac Banja Luka - Ashdod 0-3 (tot. 0-5)

Mercoledì 5 ottobre

Jelgava - MTK Budapest 0-1 (tot. 0-4)

Slavia Praha - Genk 2-4 (tot. 4-5)

Apolonia - Astana 3-1 (tot. 4-2)

Pobeda - Coleraine 2-2 (tot. 4-5)

Omonoia - Crvena zvezda 1-2 (tot. 1-3)

Pyunik - Nantes 0-3 (tot. 0-5)

Slavia Sofia - Panathinaikos 2-2 (tot. 2-10)

Galatasaray - Csikszereda Miercurea Ciuc 4-0 (tot. 5-1)

Domžale - Young Boys 2-2 (tot. 2-5)

Trenčín - Žalgiris Vilnius 4-0 (tot. 5-2)

Zagłębie Lubin - Rukh Lviv 0-0 (tot. 0-1)

Racing Union - AIK 2-3 (tot. 2-8)

Hibernian - Molde 2-1 (tot. 2-2, 5-4 dcr)

Martedì 4 ottobre

Gabala - Hajduk Split 1-2 (tot. 1-5)

Shamrock Rovers - AZ Alkmaar 1-1 (tot. 1-6)

Tom Kerssens esulta dopo un gol per l'AZ contro lo Shamrock Rovers

Mercoledì 28 settembre

Coleraine - Pobeda 3-2

Giovedì 15 settembre

Astana - Apolonia 1-1

Lo Young Boys festeggia contro il Domžale

Mercoledì 14 settembre

Genk - Slavia Praha 1-2

MTK Budapest - Jelgava 3-0

Rukh Lviv - Zagłębie Lubin 1-0

Panathinaikos - Slavia Sofia 8-0

Young Boys - Domžale 3-0

AZ Alkmaar - Shamrock Rovers 5-0

Žalgiris Vilnius - Trenčín 2-1

Ashdod - Borac Banja Luka 2-

Csikszereda Miercurea Ciuc - Galatasaray 1-1

Crvena zvezda - Omonoia 1-0

Nantes - Pyunik 2-0

AIK - Racing Union 5-0

Molde - Hibernian 1-0

Lunedì 12 settembre

Hajduk Split - Gabala 3-0

Il Rukh Lviv esulta dopo il gol della vittoria contro la Zagłębie Lubin

Guida alle squadre

• Pyunik e Coleraine sono le prime squadre di Armenia e Irlanda del Nord a entrare in UEFA Youth League. Con loro il numero di federazioni diverse ad aver partecipato almeno una volta nelle nove edizioni della competizione sale a 45.

• Il Nantes è l'11esimo club francese diverso ad aver preso parte al torneo, eguagliando il record della Spagna (come fatto dalla Germania con l'Eintracht Frankfurt nel percorso UEFA Champions League).

• Oltre a Coleraine, Nantes e Pyunik, gli altri club all'esordio sono: Apolonia, Ashdod, Borac Banja Luka, Csikszereda Miercurea Ciuc, Hibernian, Jelgava, Omonoia, Pobeda, Racing Union, Rukh Lviv, Shamrock Rovers, Slavia Sofia, Trenčín e Zagłębie Lubin.

Date fase a eliminazione diretta

Sorteggio spareggi: 8 novembre, Nyon

Spareggi: 7/8 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi in poi): 13 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 28 febbraio/1 marzo

Quarti di finale: 14/15 marzo

Semifinali: 21 aprile, Colovray Stadium, Nyon

Finale: 24 aprile, Colovray Stadium, Nyon